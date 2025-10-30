Karina新任CHANEL美妝品牌大使！5護膚瘦身法、稱一日能減4公斤

Karina護膚減肥｜韓國新生代女團近年人氣高企，其中擁有超高顏值的aespa，歌唱及舞蹈實力也是不容少覷。當中被喻為「人間AI」的隊長Karina（劉知珉），近日再接下一個代言，在當地雜誌公開成為新任CHANEL Beauty品牌大使，並以CHANEL的精緻妝容，拍攝多張迷人的形象照。

除了歌手身分，Karina還是位美食家，自言可以吃很多東西，不過同時也會積極管理身形，曾獨創減肥法，以保持偶像身材。



其實早在aespa演唱會時，Karina便曾公開收到CHANEL Beauty贈送的祝賀花束，並分享合照。而在演唱會期間，她亦會配合造型，佩戴Première Edition Originale腕錶及Coco Crush手環，引起不少粉絲猜測，她與品牌將有重大合作。稍早前她登上韓國雜誌封面，內文首段便提到，「成為CHANEL Beauty品牌大使的Karina首個漂亮瞬間」，間接宣布她接下品牌代言。

早在aespa演唱會時，Karina便曾公開收到CHANEL Beauty贈送的祝賀花束。(IG@katarinabluu)

品牌MLB早前公開新任品牌大使，先以被帽子遮蓋外貌的正背面照，吸引觀眾好奇，再公開Karina的形象宣傳影片。

品牌MLB於社交媒體公開新任品牌大使，不少網民從高挑身材中推斷為Karina。(IG@mlbkorea)

aespa在2024年驚喜現身YouTube頻道《THE FIRST TAKE》，挑戰一唱到底，並以美妙的聲線，展示如「行走的CD」般的實力，令人感到驚嘆。

aespa驚喜現身YouTube頻道《THE FIRST TAKE》，挑戰一唱到底。(IG@the_firsttake)

aespa展示如「行走的CD」般的實力，令人感到驚嘆。(YouTube@The_FirstTake)

aespa在去年來港出席《KCON HONG KONG 2024》表演，隊長Karina亦心情看來不錯，炒熱全場氣氛之餘，更在香港到處遊玩拍照。Karina在出道前，已是網絡紅人，因此一直備受關注，由於擁有漫畫女主角般的精緻外貌，以及姣好身材，加上親切個性，她深得粉絲喜歡。

aespa隊長Karina（劉知珉）日前在香港到處遊玩拍照。(IG@katarinabluu)

擁有約168厘米高個子的Karina，體重僅約45公斤，而且身材比例超好，讓人不禁大呼羨慕。在綜藝節目中，Karina曾透露自己是個大食怪，表示可吃完一罐薯片、一盤披薩、漢堡套餐和炸醬麵，但她並非易瘦體質，指試過一日胖4公斤，並憑獨創的減肥法，讓自己在一天內瘦回4公斤，相當厲害！她亦不吝嗇分享自己的養成牛奶嫩肌的護膚法，大家不妨參考。

Karina分享自家護膚減肥法1. 每日量體重

要找到適合自己的減肥方法，最先要夠了解自己。可以從量體重做起，繼而督促自己努力，成功減磅後，亦能得到滿足感，以推動自己的減肥計劃。Karina在YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》中，表示自己每日會量體重，若然發現數字超標，便會即日減掉，對身材管理非常嚴謹。

Karina的素顏超美！(IG@aespa_official)

Karina分享自家護膚減肥法2. 獨創「羽絨爆汗法」

除了量體重，Karina同時提到自家的減肥法，試過在當日增胖4公斤後，再成功努力瘦回來。她分享，在發現變胖後，都會穿上緊身的發熱衣及羽絨，連續4小時不斷跑步和跳舞，以加快排汗消脂。為推動自己不停運動，Karina都會同時聽音樂，並對內心吶喊，稱讚自己很帥氣，讓自己保持積極減肥的決心。

Karina試過在當日增胖4公斤後，再成功努力瘦回來。(IG@katarinabluu)

Karina分享自家護膚減肥法3. 養膚關鍵在枕頭？

除了身材，Karina的肌膚亦猶如牛奶般白滑，而保養的關鍵便在於睡眠時在枕頭上放一樣東西！由於睡眠時易在枕頭上，沾到不少老廢角質和污垢，因而影響膚質，加上Karina經常出國表演，使用各地酒店的枕頭，故此更要多加注意。Karina選擇在睡覺時，在枕頭上放置一條乾淨毛巾，阻隔肌膚與枕頭套接觸，這樣下來她認為膚況變得更好，甚至得到身邊的人稱讚。

除了身材，Karina的肌膚亦猶如牛奶般白滑。(IG@katarinabluu)

Karina分享自家護膚減肥法4. 勤塗保濕、潤唇膏

在選擇不同功能的護膚品時，Karina都會以保濕為主。她曾表示自己屬乾性肌膚，因此特別注重保濕，日常會塗化妝水和保濕乳，亦會在睡前用保濕噴霧於面上來回噴3至4次，以確保醒來後肌膚依然滋潤和具彈性。為保持唇部的水嫩狀態，她都會勤塗潤唇膏，臨睡前都會至少厚塗一兩層，以鎖住唇部的水份。

在選擇不同功能的護膚品時，Karina都會以保濕為主。(IG@katarinabluu)

Karina分享自家護膚減肥法5. 重訓+瑜伽修鬼鼠肉

運動健身相信是大部分韓國人都會做的事，Karina曾在節目《全知干預視角》中，透露自己在練習生時期，都有到健身室鍛鍊的習慣，並會在專業教練的指導下進行重訓，特別針對雙腿及臀部鍛練。她亦曾在社交網站分享做空中瑜伽的美照，這不僅展現出優美體態，亦助Karina提升全身的肌肉力量。