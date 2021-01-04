【韓國一星期減6KG餐單】減肥有多種不同的方法，但離不開飲食控制與恆常運動。比起運動方法，減肥餐單更受歡迎；韓國網絡便流傳了一個聲稱「1星期減6KG」的餐單，到底可不可行？營養師對餐單又有甚麼建議？

韓國女生身材都非常好。（roses_are_rosie@Instagram）

紅到日本 韓國瘋傳「1星期減6KG」餐單

曾到韓國旅行的人都會留意到，韓國女生非常注重外表，中學生已經化妝，街上「微胖」的女生不多，每個韓妹身材都非常 fit ，不少人也指全因韓國人的飲食文化，如吃泡菜，含大量益生菌，可以整腸排走宿便。

韓國網絡上便瘋傳一個「1星期減6KG」的餐單，最近就連日本網絡上也在討論這餐單；單看餐單其實也不難，3餐可食足，主菜以水煮雞胸肉、蔬菜為主，碳水化合物則以蕃薯、全麥穀類代替白米飯，有些日子更會加入韓國特色菜，如泡菜、大醬湯、海帶湯等，成敗就像在於習慣與堅持。

【韓國1星期減6KG餐單】按圖看每天3餐可吃些甚麼＝＝＞

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營養師懷疑一星期未必能減去6KG。（Ella Olsson／Unsplash）

營養師：餐單比低醣餐健康 「一星期減6KG」有所保留

記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指餐單中主要營養素尚算均衡，所選取的澱粉也是優質，而且平均每日卡路里攝取約800-900卡左右，比不少低醣餐單健康：「如果用家控制好份量是可做到快速減肥的，不過標題指『一星期減6KG』便有所保留，減肥速度與個人新陳代謝有莫大關連，個人認為1個月減到6kg比較實際些。」

餐單表面上的營養也相當均衡，Ariel卻指出餐單的「微量元素」有很多不足，會影響身體的調節生理機、新陳代謝：「雖然餐單中建議早上要配搭綜合維他命補充劑食用，但其實很多重要礦物質，如鈣、鐵等明顯並不足夠，長久進行可能會有貧血、骨質疏鬆等憂慮。」

遇上減肥平台期／停滯期的人，營養師也建議可用此食譜幫幫忙。（sssoonma@Instagram）

誰適合這餐單？如何進行會較好？

Ariel 推薦餐單給已經進行了減脂數月並出現平台期／停滯期的人，嘗試用這餐單突破，另外，如果想在短時間來減 4-5kg的朋友，也不妨一試；如果使用餐單成功減肥後，Ariel 指回復正常飲食需有些技巧：「需循序漸進，並且搭配適量的運動帶動代謝，要不然會嚴重反彈，甚至比之前體重更重。」

營養師建議可從植物奶或脱脂牛奶攝取鈣質。（engin akyurt／Unsplash）

假若想一試「1星期減6KG」餐單，Ariel 建議每日配搭2-3杯植物奶或脱脂牛奶，以確保鈣質攝取，同時有助增強飽腹感，因為進食纖維後會吸水。

Ariel 又指，在第7天的晚餐的5隻水煮蛋中，要減去其中 3 - 4隻蛋黃：「雖然雞蛋於理論上不會提升體內膽固醇密度，但不同國家健康機構現有建議都指出每週食7隻以內的全蛋都是安全，所以建議一日 1-2 隻會更好。」她又提醒1個蛋黃有5克脂肪，等於一匙油，屬高脂肪，因而建議控制攝取份量。

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