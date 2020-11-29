「韓國第一美女」宋慧喬剛度過39歲生日，雖然宋慧喬近年來並無推出新作品，但離婚後的宋慧喬反而狀態大勇，頻頻出席品牌活動時，也見宋慧喬皮膚白皙透亮，零瑕疵般。適逄宋慧喬生日，宋慧喬的化妝師更直接在IG發布宋慧喬年幼時的舊照，力證宋慧喬從小便是美人胚子，難怪宋慧喬多次在有關天然美女、童顏美女或「母胎美女」的美貌票選活動中名列前茅。

宋慧喬早前剛過39歲生日，宋慧喬更在網上發布一條自己朗讀詩句《Stardust》的短片，只見片中的宋慧喬明艷照人。(kyo1122@IG)

韓國娛樂圈一向盛產美女，當中不少年過35歲或將踏入40歲的女星，其樣貌也像剛出道時一樣，例如：38歲孫藝珍、39歲張娜拉、39歲宋智孝和40歲的孔孝真等。近日網上《KEYPO大數據關鍵引擎》進行一個名為「韓國童顏女星逆齡顏值強到爆」的票選活動，當中上榜的10位女星，不少都是網民公認的天然美女，但不時在選美活動奪得第一位的全智賢竟意外跌出3甲位置，更由這位人氣女星奪得第1位？

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宋慧喬、孫藝珍、張娜拉和宋智孝等女星雖然已快接近40歲，但膚質看起來與年輕女生的皮膚狀態更為理想，而她們之所以能保養自己皮膚和凍顏，全因她們均有自己一套獨特的皮膚護理秘訣，有些除了緊守外在皮膚護理外，更會着重內在護理，好讓皮膚由內到外達到保養，時時維持最佳狀態示人。

以下筆者便為大家逐一介紹能進「韓國童顏女星逆齡顏值強到爆」榜單的首10位女星，其獨特的皮膚護理秘訣，好讓女生們也可以及早「凍齡有法」，提防臉上出現細紋、彈力不足或膚色暗沉等顯老問題。

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資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》