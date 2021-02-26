撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-26 11:24

【眼霜、眼部精華】不少女生長期受黑眼圈和幼紋困擾，尤其當轉季時份因眼周肌膚變得乾燥，問題更加劇，雙眼亦見黯淡無神，故此絕不能輕視眼部護理，做足保濕、抗皺等護理，一支好的眼霜、眼部精華素絕不可少。

【眼霜、眼部精華】日本網站WWD早前向當地2間大型百貨公司的總店（伊勢丹新宿總店、阪急梅田總店）進行了問卷調查，了解該店舖於2020年1月份的「眼部護理產品」銷量。（《29+1》劇照）

除了天氣和日常生活作息影響，平日長時間使用電子產品亦會加深眼周肌膚老化問題，當黑眼圈和幼紋出現，更會特別顯老。云云眼部護理產品，成份不同，所標榜功效亦略為不同，與其不斷盲目嘗試，倒不如購入一些已有一定口碑的產品。

日本網站WWD早前向當地2間大型百貨公司的總店（伊勢丹新宿總店、阪急梅田總店）進行了問卷調查，了解該店舖於2020年1月份的「眼部護理產品」銷量，分別整理出5名暢銷產品，包括眼霜和眼部精華。到底，哪些眼部護理產品受日本女生喜愛？

▼▼▼按圖看伊勢丹新宿總店1月份的「眼部護理暢銷產品」頭5名，La Mer僅第5名？▼▼▼

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▼▼▼按圖看阪急梅田總店1月份的「眼部護理暢銷產品」頭5名，Lancôme亮眼精華附按摩棒？▼▼▼

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DIOR完美活能超效眼霜各排第3，日本女生指值得入手？

【眼霜、眼部精華】DIOR完美活能超效眼霜分別佔據2間百貨公司總店的「眼部護理暢銷產品」第3名。(timsome@Instagram)

DIOR完美活能超效眼霜分別佔據2間百貨公司總店的「眼部護理暢銷產品」第3名，品牌的完美活能系列一向大受歡迎，主打抗衰老修護作用。

眼霜亦不例外，以DIOR培植園種植、具再生能量的煥妍草為核心成份，不但可帶來保濕作用，亦能達提亮，改善細紋、鬆弛等效果，舒緩過度勞累的眼周肌膚。日本女生在@cosme分享用後感，指眼霜優點在於具有出色的保濕度，但絕不黏笠，早晚使用約1個月，眼底下的細紋亦減淡了不少；有日本女生更認為雖然價格較昂貴，但仍值得入手。

POLA B.A重塑緊緻眼霜獲雙冠軍 有效回復緊緻？

【眼霜、眼部精華】POLA B.A重塑緊緻眼霜於1月份在2間百貨公司總店的銷售量均是排行第1。(chisan_777@Instagram)

POLA B.A重塑緊緻眼霜於1月份在2間百貨公司總店的銷售量均是排行第1。眼霜蘊含品牌原創複合保濕成份，保濕同時讓眼周肌膚回復彈性。

日本女生於Instagram和@cosme分享，喜歡其乳霜狀質感，帶有清新花香氣味，包裝為管狀設計，不會擠取過多份量，而且吸收力強，使用一段日子過後，眼周肌膚變得緊實，改善黑眼圈、暗沉以及細紋問題。

▼▼▼按圖看POLA B.A重塑緊緻眼霜的質感，吸收力強受日本女生喜愛？▼▼▼

資料來源：WWD Japan, @cosme

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