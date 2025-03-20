2025春夏彩妝推薦｜名牌春夏美妝新品速遞！CHANEL超美未來感色調

【春季彩妝推介/春夏美妝推薦/美容情報】冬去春來，天氣漸漸回暖，除了服飾要換季，美妝護膚亦要跟上節奏！來到生機旺盛的初春，深邃色調被換成淡雅色調，想入手合適的春夏美妝，不妨參考以下的美妝新品速遞，品牌包括CHANEL、TOM FORD等（排名不分先後）。



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，《01女生》將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

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入手春夏新品之前，除了要符合個人需求，不妨參考今年春夏的彩妝重點元素：輕盈無瑕的「Clean fit」底妝、光澤感眼妝、大範圍胭脂、眼睫毛重點與裸調唇色。

2025名牌春夏彩妝推薦：CHANEL 全新 CAMÉLIA FUTURA 系列

CHANEL自2024年開始便與Cometes Collective團隊合作，今季以山茶花為靈感，與成員Cécile Paravina合作打造出極富未來風格的「CAMÉLIA FUTURA彩妝系列」。

系列以煥新方式詮釋經典浪漫主義，將柔和閃爍光澤的金屬色調注入眼影、胭脂與唇膏中，當中綴有幾何形狀的山茶花浮雕設計，以意想不到的方式展現山茶花的魅力。

2025名牌春夏彩妝推薦：TOM FORD 全新 2025 SOLEIL SUMMER 系列

TOM FORD BEAUTY今個夏季美妝系列，以夏日水面反射陽光，晶瑩剔透的粼光為靈感，打造出充滿透亮水光感的「2025 SOLEIL SUMMER 系列」。

系列中充滿度假風情的璀璨色調，當中全新的SOLEIL LIP BALM更是突破性的唇頰兩用棒，更有全新香草色調的眼影 SOLEIL EYE COLOR QUAD #01 BRONZE ISLE，勾勒出系列無盡的夏日風情。

2025名牌春夏彩妝推薦：GUERLAIN 全新彩妝系列

GUERLAIN 今個春日以清晨露珠為靈感，將優質蜂蜜護膚成分加入彩妝，以淡雅色澤打造出蜂蜜般甜美的妝容。全新的KissKiss 法式之吻波光蜜糖護唇膏一共六色，唇膏具備低調珠光，護唇之餘可以提亮整體膚色。另外，Rouge G 紅寶之吻高訂唇膏亦換上限定櫻之墨彩包裝，靈感來自日本水彩畫，白色丹寧布加上一朵櫻花，漸層色彩相當華麗。

2025名牌春夏彩妝推薦：Dior Beauty Glowmania 2025春季彩妝系列

光澤感絕對是今季的重頭戲！Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips匠心打造Glowmania春季彩妝系列，以春日的絢麗魅力為靈感，從眼影、唇蜜、粉餅到指甲油都注入溫暖柔嫩的限量粉色調。另外，珍藏版高級訂製五色眼影更壓印今季限定的經典Logomania圖騰。