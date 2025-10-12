日本「最想擁有女藝人臉蛋」Top 3護膚秘訣公開！附防曬/眼霜推薦

日本票選網站經常推出與「臉蛋」與「美貌」相關的排行榜，而「國寶級美女」北川景子與「國民老婆」新垣結衣始終是榜單上的常勝軍！



日本知名網站「rankingoo」公佈最新「最想擁有的女藝人臉蛋」調查結果，該問卷隨機抽選2958名女性觀眾投票，不限年齡層，選出她們心目中最嚮往的明星顏值，一經公布便引發熱烈討論，以下就來公佈排行，並且一起來看看獲得前三名的女星，平常都是如何保養的吧！

日本票選最想擁有女藝人臉蛋Top 3 附產品推薦（01製圖）

日本「最想擁有的女藝人臉蛋」Top 3 附產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

第三名：濱邊美波

在日本公布的「最想擁有的女藝人臉蛋」排行中，濱邊美波以158票榮獲第三名。濱邊美波於2011年參加東寶的「灰姑娘」甄選進入演藝圈，並在去年憑藉《哥斯拉-1.0》大紅，憑著甜美的外貌和「日版王祖賢」的封號廣受好評。

身高158公分的她擁有白皙通透的肌膚和精緻五官，尤其是那幾乎無瑕的肌膚，成為了她的標誌性特徵，濱邊美波的肌膚之所以如此完美，除了天生的好底子外，她也付出了不少努力來維持，她在一年四季都會塗抹大量防曬產品，連指尖和腳背這些小細節也不忽略，外出時會隨身攜帶防曬品隨時補擦，甚至選擇含有防曬係數的身體乳液來保護肌膚。

此外，濱邊美波身材纖細，但她曾幽默地表示自己食量很大，笑稱「感覺胃裏有個小哥斯拉！」為了保持身材，她特別注意飲食，早餐會搭配味噌湯、富含蛋白質的肉類和柿餅；午餐則會減少食量，主要以蔬菜為主，晚上則會再喝一碗湯，這樣的飲食習慣讓她即使面對工作壓力，依然能保持健康體態和美麗外貌。

防曬推薦👇👇👇

①Avène極速清爽防曬液／極速控油防曬液

Avène防曬產品在歐洲市場已暢銷多年，2025年全新推出的「極速清爽防曬液SPF50」與「極速控油防曬液SPF50」，結合防曬乳與隔離乳的特色，提供超寬頻防曬力，有效防禦UVB、UVA及藍光，防止曬黑與曬老，這兩款防曬液具水感質地，塗抹後幾秒內即可乾爽無油膩感，適合日常通勤及戶外活動使用。

此外，這些防曬液防水且無香料，適合敏感肌膚使用，「極速清爽防曬液SPF50」加入米萃取物，增強清爽感；而「極速控油防曬液SPF50」則添加了P-REFINYL毛孔緊緻精萃，有效調理油光並細緻毛孔，適合油性與粉刺肌膚，並通過實測證實不易引發粉刺，還富含維他命E來滋潤肌膚、強化肌膚屏障，為日常防曬提供全方位保護。

Avène極速清爽防曬液／極速控油防曬液 SPF50 NT$1280



②CeraVe全效清爽修護防曬乳

CeraVe推出全新臉部防曬產品「CeraVe全效清爽修護防曬乳SPF50 PA++++」，這款防曬乳結合了極效抗UV、長效保濕和妝前隔離三大功能，成為養膚級防曬的先驅。

這款產品融合了CeraVe熱銷的「身體保濕系列」、「溫和清潔系列」、「臉部潤澤系列」和「油痘粉刺系列」，為消費者提供全面的專業醫美保養選擇，CeraVe全效清爽修護防曬乳具有四重高效防曬配方，能有效抵禦長波UVA/UVB，預防曬黑、曬傷及曬老，同時配方中加入的三重神經醯胺（Ceramide EOP、NP、AP）能修復肌膚屏障、減少水分流失，並幫助保持肌膚的水潤。

與專業皮膚科醫生共同研發，CeraVe的黃金比例親膚修護配方，配合獨家「MVE長效保濕導入技術」，能持續釋放保濕成分，讓肌膚長時間維持潤澤。產品中還含有4%菸鹼醯胺（B3），有助於舒緩敏感、提亮膚色，並能全面修護肌膚。

此外，這款防曬乳不含香精、酒精和礦物質，並具不致粉刺的配方，不易阻塞毛孔，且不會泛白。它集保濕乳液、防曬和妝前隔離乳功能於一身，為每日有上妝需求的消費者節省了時間，提供全方位的肌膚保護。

CeraVe全效清爽修護防曬乳 SPF50 PA++++



第二名：內田有紀

日本公布的「最想擁有的女藝人臉蛋」調查結果中，內田有紀以183票獲得第二名。內田有紀2025年2月因參與《劇場版派遣女醫 Ｘ FINAL》的演出，再度引起關注，並在票房上取得亮眼成績。

2024年5月，她在明治神宮野球場參與日本職棒賽事的開球儀式，並以其「奇蹟美貌」獲得社交媒體用戶的高度讚賞，此次開球距上次已經過了29年，當時她只有19歲，是國民偶像，以前衛性感的服裝和青春洋溢的形象出現在螢光幕前，吸引了大量目光。

儘管時間已過，內田有紀的美貌依然如昔，她的甜美笑容和纖細身材並未隨著年齡變化，反而增添了一絲成熟與柔和的韻味。內田有紀不僅在演藝圈受到矚目，同時也成為眾多品牌廣告的寵兒，拍攝了包括汽車保險、養樂多公司的豆乳產品及樂敦製藥的保養品等廣告。

今年已經49歲的內田有紀，維持美麗的保養方法相當簡單，主要以基本的化妝水保濕為主，並且極力減少碳水化合物的攝取，此外她每天都會喝由菠菜、胡蘿蔔和蘋果製成的綠拿鐵，這不僅有助於維持苗條身材，還能抗老化和促進腸道健康。

除了令人驚艷的臉蛋，內田有紀的身材也同樣保持得相當完美，這得益於她習慣使用電動輔助腳踏車作為日常交通工具，雖然電動輔助腳踏車不像一般腳踏車那樣消耗大量卡路里，但內田有紀每次騎行約10公里需時1小時，而她單程的騎行時間可達4小時，運動量相當可觀。

化妝水推薦👇👇👇

①DARPHIN金緻再生奢光精華水

DARPHIN科研全新突破，首創「激活蛋白修復科技」，靈感來自於肌膚天然脂質結構。經過實驗證實，這項技術能保護活性成分並高效輸送營養，強化肌膚屏障，有效激活關鍵的年輕蛋白CLDN1及原生神經醯胺，迅速修復肌膚並加強屏障防護。

此外，產品中融合了逆齡胜肽，讓肌膚變得更加飽滿、緊緻、澎彈，長時間保持年輕奢光，DARPHIN朵梵全新推出的「金緻再生奢光精華水」，獨創黃金平衡精華水，以完美的水與精油比例9:1設計。此產品不僅注重保濕，更強調水油平衡，這是維護肌膚健康及屏障功能的關鍵。精華水能深層補水並補充肌膚所需油分，幫助強化肌底，促進肌膚年輕新生，讓肌膚焕發透亮光彩。

DARPHIN金緻再生奢光精華水 150ML NT$2,800



②FOR BELOVED ONE全能抗皺神經醯胺角鯊化妝水

FOR BELOVED ONE「全能抗皺神經醯胺角鯊系列」專為提升肌膚屏障設計，針對角質層和皮脂層進行深層修護。首先，透過「神經醯胺」補充角質間隙流失的脂質，保持角質層的緊密完整；隨後，珍貴的「角鯊烷」在皮脂表層建立天然保護膜，為肌膚提供豐富的養分滋潤。此外，來自巴西山林的「紅碧璽」富含微量元素，能加速肌膚表面微循環，促進保養成分的快速吸收，令肌膚展現健康紅潤的青春氣色。

這三大逆齡關鍵成分，協同作用，從內而外塑造緊緻、柔嫩、彈潤的年輕肌膚，系列中「全能抗皺神經醯胺角鯊化妝水」為高效潤澤型精華化妝水，一滴即可補充熟齡肌膚所需的營養與水分。它融合了珍貴的「角鯊烷」與「神經醯胺」，有效補充細胞間質和皮脂層的脂質，彌補因年齡流失的養分，增強肌膚屏障的防禦力。加上玻尿酸與萃取自紫茉莉的舒緩成分「Pacifeel」，為後續保養步驟打下堅實的保濕基礎，為肌膚提供全面的滋潤與保護。

FOR BELOVED ONE全能抗皺神經醯胺角鯊化妝水 150ml NT$1,100



第一名：北川景子

在日本公布的「最想擁有的女藝人臉蛋」榜單中，榮獲第一名的是被譽為「國寶級美女」的北川景子！北川景子因出演多部高收視率日劇如《推理要在晚餐後》和《房仲女王》，成功成為日劇女神。

自2016年與樂團BREAKERZ主唱DAIGO結婚後，儘管育有一子一女並維持幸福家庭，北川景子依然活躍於演藝圈，她曾在產後短短時間內成功瘦身13公斤，展現出驚人的毅力，而今年38歲的北川景子，無論是身材還是容貌，仍然保持在最佳狀態，讓人完全看不出她已是兩個孩子的媽媽！

對於維持美麗的秘訣，北川景子曾透露自己回家後的第一步就是卸妝，這對她來說是非常重要的保養習慣，因為拍攝工作常常需要長時間帶妝，回到家後，她會徹底卸妝，讓肌膚獲得休息，這樣有助於減少肌膚負擔，也能讓後續使用的保養品更好吸收。

而北川景子非常注重眼部保養，每天使用眼霜輕柔按摩眼周，並強調這樣的按摩不僅能滋潤眼部肌膚，還能幫助舒緩壓力，達到放鬆效果，另外，北川景子的保養習慣還包括每天使用化妝水輕拍臉部三次，同時也不忘護理脖部，因為她認為脖子是顯示年齡的重要部位。這些簡單卻有效的保養步驟，讓她在各大美麗榜單上始終保持不敗的美麗形象！

卸妝推薦👇👇👇

①GUERLAIN蘭鑽極萃氧生卸妝凝露

蘭鑽極萃氧生卸妝凝露的透明質地蘊藏角鯊烷成分，可有效捕捉親脂性分子、溫和包覆住彩妝；荷荷芭油幫助溶解並清潔髒汙及彩妝，且不帶走肌膚水分；在手指按摩下，凝露逐漸液化並融化成油，隨後接觸到水即轉變成細緻的乳狀膜，可有效去除髒汙。

卸妝凝露更添加40%的護膚油，蘊含結合了流蘇石斛蘭萃取物與甜杏仁油的高營養「蘭花浸漬精萃油」（orchid oleo- concentrate），給予肌膚高潔淨力、營養與舒適感。

GUERLAIN蘭鑽極萃氧生卸妝凝露 150ML NT$4,550



②A.M Fairyland希望精萃卸妝膏

A.M Fairyland推出的全新「希望精萃卸妝膏」採用了獨特的A醇代謝與深層油溶技術，能有效溶解毛孔中的油脂與粉刺，同時促進老廢角質的代謝，幫助肌膚擺脫暗沉與粗糙，恢復純淨透亮的健康光彩。這款卸妝膏內含六重植物複方精油，如葡萄柚、佛手柑與檀香等，帶來自然芳香，舒緩身心，將每次卸妝過程化為一次身心療癒的儀式。

溫和且高效的配方適合各種膚質，清潔過程不會引起乾燥或敏感，讓肌膚在清潔的同時享受養護的雙重呵護，其獨特的油溶技術能軟化頑固的粉刺與黑頭，溫柔清除毛孔中的堵塞物，並維持肌膚的油水平衡。

使用後，毛孔徹底清透，肌膚呈現自然光澤，為底妝奠定完美基礎。無論是長時間妝容還是都市生活的壓力，「希望精萃卸妝膏」都能溫柔化解，明亮的柑橘香調與植物精油的深層修護力，不僅為肌膚注入活力，還能喚醒疲憊的心靈，讓卸妝不再只是日常護理，而是重拾自信與希望的美好時刻。

A.M Fairyland希望精萃卸妝膏 100mL NT$880



眼霜推薦👇👇👇

①Lancôme 超極限肌因撫紋眼霜

專為眼周肌膚訂製的「微米級β-葡聚醣」，精準針對眼周每一處微損傷，直達肌底達成細胞級修護，偕同「煥亮眼周三重複方」讓眼周的撫紋、提亮、補水一次到位。

結合經典「7大益生菌益生質」平衡微生態、強化屏障，首創「水凝膜質地」接觸肌膚立刻絲滑融化，宛如眼膜般零死角包覆肌膚，輕盈潤澤無負擔。

Lancôme 超極限肌因撫紋眼霜 20ml NT$3,000



②Estée Lauder白金級黑鑽松露逆時眼霜

Estée Lauder全新推出的「白金級黑鑽松露逆時眼霜」，以先進科技啟動撫平淚溝的視覺逆齡關鍵，並將頂級保養體驗推至極致。

它融合了「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」，搭配珍貴的「黑鑽松露精萃」，進一步激發逆齡效果，達到無與倫比的修護效果。精選來自每年僅採收兩次的珍稀黑鑽松露，經過獨家九道工藝萃取，並歷經10,000小時的精煉，每一滴「黑鑽松露精萃」均達到保養安瓶濃度，蘊含強大的修復能量，能有效修護眼周肌膚，重建緊實的肌膚屏障。其輕盈且絲滑的質地，輕抹於眼周即刻滋潤肌膚，喚醒青春能量，消除眼周暗沉與疲勞，使雙眸更加緊緻、年輕。

Estée Lauder白金級黑鑽松露逆時眼霜 15ML NT$6,800



2958位日本女性票選《最想成為的女藝人臉蛋》結果如下：

第1名：北川景子／38歲（306票）

第2名：內田有紀／49歲（183票）

第3名：濱邊美波／24歲（158票）

第4名：綾瀨遙／39歲（139票）

第5名：吉瀨美智子／50歲（136票）

第6名：石田百合子／55歲（131票）

第7位：新垣結衣／36歳（119票）

第8名：今田美櫻／28歲（112票）

第9位：川口春奈／30歳（110票）

第10位：廣瀨鈴／26歳（109票）



日本女性票選出的「最想成為的女藝人臉蛋」榜單，不僅彰顯了明星們獨特的美貌魅力，也反映出大眾對於自然、青春以及永恆魅力的追求，無論是經典的國民偶像，還是新生代的璀璨明星，她們的美麗不僅源自外貌，更是內在自信和堅持的體現，成為許多人心中的美麗榜樣，另外上述整理他們的保養秘訣，不妨試試看吧！

