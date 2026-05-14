42歲虞珮儀居家瘦身秘訣公開　靠「推牆伏地挺身」輕鬆瘦背減副乳

以模特兒出道的台灣女星虞珮儀，是演員也是歌手，擁有多才多藝的豐富經歷！曾參與多部影視作品，並擔任過周杰倫《八度空間》微電影、陳冠希《電話》等多位天王的MV女主角，代表作還包括電視劇《愛情兩好三壞》等。婚後育有兩子的她，近年以親子明星形象及時尚穿搭備受矚目。



最近在《女人我最大》節目中，她利用錄影空檔向粉絲大方分享自己的居家運動秘訣，教大家只靠一面牆就能「練背＋瘦副乳」！動作超簡單，就算是運動新手也能輕鬆上手。

虞珮儀居家運動減肥妙招，教你用一面牆一個動作輕鬆練背和瘦副乳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

虞珮儀居家運動減肥妙招（01製圖）

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推牆伏地挺身：簡單有效的居家上半身運動

虞珮儀介紹的運動「推牆伏地挺身」，不同於傳統伏地挺身，這項動作利用牆壁作為支撐，對初學者及上半身力量較弱的人來說更為友善。她會先將手機放置於牆壁手機支架上，這樣不但可以邊追劇邊訓練，也可以播放訓練動作，提醒自己隨時調整動作節奏。

動作步驟：

Step1：面對牆壁，雙手與肩同寬，距牆面約一個手臂的距離。

Step2：雙手扶牆，保持肩膀與手掌平行。

Step3：身體緩慢向牆推去，手臂用力再推回身體，大約做8下，休息幾秒後再做2~3組。



這動作主要鍛鍊胸肌、背部肌群及肩部穩定力，長期堅持不僅能改善上半身輪廓，更能增強核心力量，幫助提升整體代謝與能量消耗。

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進階挑戰：傾斜推牆助燃脂

對於力量更強或希望挑戰更高強度的運動者，虞珮儀建議可以嘗試將身體往後稍站，調整角度增加難度。這樣一來，身體會在推牆時產生更大的傾斜角度，促使更多肌肉群參與，特別是上胸肌和核心區域能得到更全面的鍛鍊。

進階方法：

Step1：站得比標準推牆更遠，使身體與牆面形成較大角度。

Step2：同樣以8下為一組，每天堅持做3組，透過逐步增加挑戰強度來突破極限。



這種變化不僅讓訓練更有效，還能進一步燃燒脂肪，有助於塑造更緊實且流暢的上半身線條，讓整體身材更加立體。

推牆伏地挺身可以瘦哪裏？

「推牆伏地挺身」屬於阻力訓練，能增加局部肌肉量、改善線條，特別適合想瘦手臂（蝴蝶袖）、緊實胸部、消除副乳和雕塑肩膀的人。雖然單靠這個動作無法大量減少局部脂肪，但配合飲食控制及全身有氧運動，就能有效促進全身脂肪燃燒與局部雕塑！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】