6款保養導入精華水推薦　La Mer抗老穩膚一瓶搞定　連周杰倫都愛

你還在用「化妝水＝精華水」搞混保養順序嗎？精華水可是開啟保養吸收力的關鍵一步！



這篇不只教你分清楚精華水到底是什麼，還一次整理2025必收推薦款，從油肌控油到熟齡抗老通通有，保證擦一次就上癮！

精華水是什麼？

簡單來說，精華水就是比化妝水更有「保養力」的液體型精華，它的質地輕盈好吸收，能在保養第一步打開肌膚通道，幫助後續保養更有效吃進去。不管你是油肌、乾肌、敏感肌，只要選對精華水，肌膚穩定、毛孔細緻、透亮光澤通通不是夢！

精華水和化妝水有什麼不同？

化妝水主要是清潔調理與補水用，而精華水則是含有高濃度有效成分的進階版，像是抗老、控油、亮白通通能做到。精華水更偏向「保養導入液」，是保養前的開場白，讓你的乳液、面霜發揮1+1>2的效果，不只是水，這一滴超有料！

精華水推薦

1. La Mer全新煥透肌底修護液

La Mer全新煥透肌底修護液 150ml，$1,490



全新「煥透肌底修護液」是肌膚油水平衡神隊友，控油力滿分卻不乾澀！添加奇蹟活凝金萃與深海藻萃成分，抗老、穩膚一次搞定。獨家滲透科技讓肌膚更清爽透亮，難怪網友狂推用完一週毛孔直接小一圈！是油肌、痘肌的救星級單品，難怪男神周杰倫跟歐陽娜娜都私心愛用！

2. CLINIQUE水嫩保濕精華水（升級版）

CLINIQUE水嫩保濕精華水（升級版）200ml，$310



倩碧的水磁場系列大家都知道補水超強，這款多酵活水精華露加入酵素活化配方，讓肌膚水潤透亮一整天不間斷。不論熬夜、曬太陽還是乾燥脫皮，只要擦這瓶，肌膚立刻「喝水喝飽」，柔嫩到不行！

3. Clé de Peau Beauté鉑鑽凝亮柔膚精華水

Clé de Peau Beauté鉑鑽凝亮柔膚精華水 170ml，$1,020



Clé de Peau Beauté這款堪稱高效保濕界的精品！添加珍稀光采百合精萃、迷迭香與米麴成分，讓肌膚從深層喝飽水、自帶透亮光。尤其推薦給乾肌或泛紅肌膚，連續使用幾天後，整張臉都變得水嫩有彈性，妝前用根本不用濾鏡，肌膚直接發光。

4. DARPHIN Éclat Sublime Dual Replenishing Treatment Essence

DARPHIN Éclat Sublime Dual Replenishing Treatment Essence 150ml



主打「以水養光」的DARPHIN，這瓶是低調奢華派必備！用上珍稀花萃與抗氧成分，還有撫紋六胜肽，質地輕盈但效果不輸濃厚精華液。特別適合熟齡肌或膚況不穩時急救，幫你恢復透亮緊緻，肌膚狀態秒升級一個等級！

5. ORIGINS悅肌再生活膚水

ORIGINS悅肌再生活膚水 150ml，$410



熱銷Plantscription™系列推出新品啦！這瓶集膠原、撫紋、拉提三大功能於一身，質地清爽到像羽毛卻有乳霜級修護力。內含明星成分「膠原榆綠木」＋「撫紋六胜肽」，讓鬆弛、細紋、暗沉通通退散！天天用，膚況就像開濾鏡，超有感！

6. Estée Lauder極緻黑鑽逆齡精華露

Estée Lauder極緻黑鑽逆齡精華露 200ml，$1,370



黑鑽松露＋逆齡科技，光聽就奢侈！這瓶是Estée Lauder最頂級的精華水，添加MIT與哈佛共同研發的「長壽肌因科技」，從根本改善細紋、暗沉、痘印。質地超水潤，吸收超快，一滴就讓肌膚發亮。忙碌熟齡肌只要這瓶，保養直接升級VIP！

