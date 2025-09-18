最新10大話題聯名IP美妝產品盤點　Sanrio、咒術迴戰每款都想收藏

買不完！



今年美妝圈聯名IP齊發，從韓系療癒角色、日系經典萌物到台灣原創IP，原本就超熱賣的美妝產品，再加上人氣IP聯名加持，主打「限時限量發售」，要把大家的化妝保養日常變得更療癒。妞編輯幫大家整理好討論度超高的美妝聯名IP清單，趕快把握機會入手。

1. 美膚娜娜×屎蛋唐尼

以幽默風格受到粉絲喜愛的屎蛋唐尼，首次和台灣美妝品牌美膚娜娜 FRUSIRNANA聯名合作，推出全新限定聯名「水狗保養明星組」。結合了毛孔緊緻精華＋痘疤修護精華，從早到晚照顧爆汗後的肌膚不穩定，還附上超可愛的「屎蛋唐尼造型洗臉髮帶」乙款，狗子或蓮霧狗款隨機出貨，在敷臉、洗臉或化妝時戴上，讓保養時光也變得超療癒。

2. 香草集×包大山

以台灣香草與精油為特色，打造各種保養產品融入日常的香草集，今年迎來品牌創立25週年，特別邀請台灣插畫家包大山創作專屬插畫。人氣角色有著大大的鼻子、高大的身軀與帥氣披風的「熊超人」，這次與夥伴們穿梭於香草集的商品上，包含香遇綠花園系列—沐浴清潔保養品、守護系列—芳香調理 &無線行動水氧機——香遇熊超人以及香遇康福禮盒。除了多款聯名商品外，還有豐富的聯名贈品，以旅行陪伴為主，像是香遇熊超人行李吊牌、香遇熊超人護照封套、香遇熊超人旅行盥洗包等，依照不同的滿額門檻、會員贈禮，只送不賣。

3. LANEIGE×GGAMJA

來自韓國的萌寵IP角色GGAMJA ，是一隻小巧、靦腆且帶有一點笨拙感的呆萌狗狗，以「介意我靠近一點嗎？我有點害羞」的軟萌形象，在韓國擁有超高人氣。今年與韓國美妝品牌LANEIGE聯名合作，將品牌夏日熱賣的3款保濕神品：天才機能水、水酷修護保濕霜(清爽)、水酷輕感防曬露換上夏日假期萌寵限定版包裝，內還附GGAMJA實用療癒小物，像是行李吊牌、鑰匙圈、手機支架。

4. LUSH×馴龍高手

由夢工廠動畫製作的《馴龍高手》，今年夏天驚喜現身LUSH！揉合了馴龍家族的經典元素，精心研發共6款限量產品，包括汽泡彈、沐浴露、泡泡浴芭、身體噴霧、香氛皂、頭髮及鬍鬚護理產品和與1款護理配件。沒牙化身汽泡彈、揮舞亞絲翠的斧頭，可以沉浸在洋溢草本香氣的泡泡浴，還有沒牙經典的雙色尾翼以香氛皂呈現，蘊含薄荷浸泡液與溫和去角質的木炭，從洗澡到日常的保養，都充滿博克島的歡樂氣息。

5. KATE×《咒術迴戰》

最強咒術師降臨！想要擁有五條悟同款電眼？今年日本彩妝品牌KATE聯手《咒術迴戰》 五條悟推出主題包裝彩妝眉彩餅＆眼線液筆。KATE「進化版持色眼線液筆EX4.0聯名款J」以極細筆尖打造銳利線條，搭配抗汗防水配方，即使高溫或長時間帶妝也不暈染，完美複製五條悟的深邃眼神。搭配「3D造型眉彩餅聯名款J」，三色漸層設計能自然暈染出立體眉型，無論是清新日常還是濃烈派對妝容都能輕鬆駕馭。聯名包裝設計更經特別加工，外盒在角度變化之下能讓五條悟的銳利眼神清晰呈現，帶出「六眼」的強大氣場，咒術迷搶收藏。

6. Millis×米妮

夏天不只怕妝花，也擔心瀏海會出油變條碼！Millis 推出迪士尼米妮系列 「瀏海蓬蓬蜜粉」，主打皮脂吸附與自然不泛白的配方，小巧包裝方便隨身攜帶，拿出來輕拍一下瀏海就能快速恢復蓬鬆空氣感。米妮限定包裝，拿出來自帶可愛濾鏡，大推有瀏海的妞妞們包包內必收。

7. I'M MEME×大耳狗

抵擋不住的可愛！2025 Sanrio人氣肖像大賞奪下第2名的大耳狗喜拿，今年夏天驚喜聯名韓國彩妝品牌I'M MEME，將好評回購的「磨皮蜜粉」換上大耳狗專屬寶寶藍色調，蓋子上還有立體大耳狗公仔裝飾，打開來內附的粉撲，也換上了同色調的聯名織帶與蓬鬆Q軟的白色短絨毛粉撲。炎熱的天氣，就由大耳狗幫妞妞們有感控油，打造乾爽柔霧底妝。

8. FreshO2×DINOTAENG

短尾矮袋鼠出沒！每次只要推聯名就會掀起討論熱度的FreshO2，最新一波聯名找來韓國人氣插畫家DINOTAENG合作，集結主角「短尾矮袋鼠 QUOKKA」，與快樂小夥伴「軟糖小熊 BOBO」、「棉花糖 MARSH」，推出限量《呆萌町系列》聯名彩妝與周邊商品。精選了FreshO2的明星商品換上聯名新裝，包含「棉花糖腮紅盤」、「超補水護唇小方糖」、「感應換色潤唇棒雙入組」、「持色水潤唇膏」、「棉花糖村護手霜禮盒」、「BOBO祛油蓬蓬乾洗髮」等，還有組合才能獲得的周邊，多達13個聯名品項，矮袋鼠粉荷包失守。

9. INTEGRATE×Sanrio

以親民價格＋實力派不脫妝大受好評的INTEGRATE，今年夏天驚喜聯名Sanrio，一口氣找來六大人氣角色：布丁狗、大耳狗、Kuromi、Hello Kitty、My Melody以及酷企鵝，推出美肌乳Sanrio聯名組、美肌蜜粉餅Sanrio聯名組、眼線膠筆 Sanrio聯名組。除了可愛的聯名禮盒包裝外，組合內還加贈Sanrio聯名磁鐵夾。

10. ODDism×JOGUMAN

JOGUMAN粉暴動！台灣純素美妝品牌ODDism，首次聯手韓國文創最紅小恐龍JOGUMAN，最受歡迎的主角草食性恐龍Brachio，這次還帶來寵物臘腸狗WOODY和啤酒控DIPLO兩位小夥伴一起現身。將ODDism經典熱賣的「盡情迷絨唇釉」推出「JOGUMAN特別版」，除了限定包裝外，還打造JOGUMAN特別版裸粉調限定色，期間限定販售JOGUMAN大全套整組，一次入手限定2色#偷心告白和#戀人私語，還附贈JOGUMAN愛心造型氣囊手機支架，共有兩款採隨機贈送。

