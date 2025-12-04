爆紅蘋果水中醫認證養顏驅寒5大好處　進階煮法6種組合各有妙用

「一天一蘋果，醫生遠離我！」蘋果生吃不但營養價值高，連煮過的蘋果水也好處多多！小紅書上爆紅的「蘋果水」被不少人推崇，據說對養顏美容、健康瘦身都很有效。甚至演員徐璐也曾在節目中求證中醫專家：「蘋果水真的對脾胃好嗎？」



中國湖南中醫藥大學博士謝雪姣給出肯定的答案。她表示，蘋果水的確能養護脾胃，而且不同的搭配煮法，還能針對不同體質發揮效果。例如：

天熱時加一點烏梅，能生津健脾、疏肝解悶；

濕氣重的人加薏仁，則能健脾祛濕，改善水腫。



那麼，為甚麼「煮過的蘋果水」有益健康？又有哪些做法及好處？一起來看看！

為甚麼要喝「熱蘋果水」

新鮮的蘋果及煮過的蘋果各有好處。在中醫觀點裡，蘋果屬於平性食物，味道甘酸。直接吃當然健康，但經過加熱煮煮，蘋果中的營養更容易被脾胃吸收，對於常有胃寒、脾胃虛弱的人特別友善。除了幫助消化，它還能讓身體暖起來，對寒性體質或手腳冰冷的人來說很適合。

熱蘋果水的5大好處

1. 養脾胃、助消化

加熱後的蘋果更容易被腸胃吸收，能改善脾胃虛寒和胃寒問題，還能促進腸道蠕動、幫助排便。

2. 潤肺生津、止咳

秋冬乾燥常讓喉嚨不舒服，蘋果水有潤肺的作用，對乾咳或喉嚨癢有舒緩效果。

3. 養顏美容

蘋果含有果膠和抗氧化成分，熱煮後依舊保留，能促進血液循環、幫助養分輸送，讓皮膚氣色更好、彈性更佳。

4. 穩定血糖、降血脂

加熱會讓蘋果膳食纖維變得柔軟，釋放出果膠，更容易幫助控制血糖波動、降低血脂，對心血管健康有加分。

5. 暖胃驅寒

寒性體質的人常手腳冰冷，蘋果水能溫養腸胃，幫助改善怕冷問題。

蘋果水的基本煮法

· 準備1～2顆蘋果（最好連皮切塊，但要先洗乾淨）

· 加入約1000毫升水（大約4杯）

· 中火煮開後轉小火，燉煮20～30分鐘



煮好後可直接喝，熱飲暖胃，放涼了也能當清爽飲品。

不同功效的「進階煮法」

想依照需求調整功效，可以試試以下組合：

· 蘋果烏梅水：解渴消暑、促進消化

· 蘋果薏仁水：祛濕消水腫，改善體內濕氣

· 蘋果紅棗桂圓湯：補氣養血、改善疲勞與失眠

· 蘋果玫瑰水：祛黃提亮、補氣血，讓膚色更紅潤

· 蘋果生薑水：驅寒暖胃，適合手腳冰冷的人

· 蘋果洋蔥水：舒緩咳嗽、抗發炎，增強免疫力



飲用前要注意

雖然蘋果水天然健康，但畢竟帶有甜味，糖尿病患者或需要嚴格控糖的人仍要注意飲用量。另外，如果腸胃過於敏感，也建議先從少量開始嘗試。建議身體有不適的人應諮詢醫師後再斟酌飲用。

