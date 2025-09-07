《穿Prada的惡魔2》安妮夏菲維私藏4招減肥、飲食控制技巧全曝光

《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）續集開拍中，原班人馬回歸，主演安妮夏菲維（Anne Hathaway）更在IG上分享最新劇照令許多影迷相當期待興奮。



除此之外，這部電影第一集是在2006年上映，至今已經隔了19年，安妮夏菲維身高173公分高挑身材及凍齡美貌，都沒有變化，今番，編輯就來幫大家搜出安妮夏菲維產後身材依舊苗條的秘訣！

《穿著Prada的惡魔2》安妮夏菲維身高173身材維持瘦身技巧，4招健身及飲食控制保持完美體態（點擊放大瀏覽）▼▼▼

安妮夏菲維4大日常飲食瘦身技巧（Gettyimages；01製圖）

1. 養成良好的觀念

許多人踏入健身的初衷，往往是為了「瘦下來」，但這樣的目標其實很容易讓人感到壓力與挫折。對此，安妮夏菲維（Anne Hathaway）則有不同的觀點。她認為，運動應該以維持身體健康為優先，而不是一味追求減重或瘦身。

當你將「讓自己更健康、更有活力」作為目標時，心態也會跟著轉變，運動就不再是苦差事，而是生活中自然的一部分。這樣的心態轉變，是她多年來維持產後身材、保持凍齡狀態的關鍵。不強迫、不急躁，透過穩定的運動與規律生活，讓健身成為提升自我狀態的方式，而非壓迫自己的工具，編輯認為，這樣的想法其實也更貼近現代人追求身心平衡的健身哲學，值得所有人借鏡學習。

2. 把健身房當第二個家

對安妮夏菲維（Anne Hathaway）來說，健身早已成為生活的一部分。她甚至笑稱健身房是她的「第二個家」，每週會安排五天的訓練課表，展現出驚人的自律與堅持。她最常進行的運動包括跳舞（每次長達1.5小時）、阻力訓練、啞鈴等肌力課程。這種有氧與重量訓練混搭的方式，不僅幫助她有效燃脂，更讓體態線條更加緊實勻稱。

許多女性在產後會面臨體型鬆弛、代謝變慢的問題，但安妮夏菲維以持續穩定的運動，重新找回自信與曲線，也證明了「持之以恆」才是真正的不老秘訣。編輯認為，比起短期爆衝式減重，她這種循序漸進、講求平衡的健身哲學，更適合現代人長久實行與維持。健身，從來就不只是為了瘦，而是為了活得更好。

3. 熱愛徒步旅行

身為兩個孩子的媽媽，安妮夏菲維（Anne Hathaway）並不因為育兒繁忙而放棄自我管理。相反地，她懂得將家庭時光與健康生活結合。她最常帶著孩子們一起從事的活動，就是徒步健走。這種看似簡單的戶外運動，其實大有學問──不僅能促進親子關係，更是一種輕鬆有效的有氧運動。

她曾分享，與孩子們在自然中邊走邊聊，不但可以放鬆心情、釋放壓力，也悄悄燃燒卡路里、啟動身體代謝。編輯認為，這種「陪伴式運動」不需要特別設備，不分年齡與體能門檻，是忙碌媽媽們也能輕鬆做到的理想選擇。安妮夏菲維用行動告訴大家：當妳願意為健康找方法，妳就能在生活中找到屬於自己的節奏與美麗。

4. 嚴格飲食控制攝取健康飲食

安妮夏菲維（Anne Hathaway）火辣身材的背後，絕非僅靠天生優勢，而是來自長年如一日的自律飲食管理。她對食物的選擇相當嚴格──拒絕加工食品與高熱量垃圾食物，取而代之的是原型食物、新鮮蔬果、優質蛋白質等天然食材。這樣的飲食方式不僅能讓身體保持輕盈，更能穩定能量與情緒，是維持健康與體態的根本之道。

