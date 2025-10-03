2025髮型流行趨勢分析　熱門染髮、剪髮造型、頭皮護理一次整理

2025年髮型和髮色趨勢也持續推陳出新。今年的2025髮型趨勢特別受到關注，尤其是2025女生髮型推薦的討論熱度不斷上升。



在髮色方面，從顯白效果極佳的「奶油色」，到展現個性質感的「奶灰色」，再到具有強烈對比的挑染「奶白爆頂染」，這些選擇都成為當下的熱門選項。而在髮型趨勢方面，則包括「少年感低層次短髮」、「甜酷必備高層次狼尾剪」、「超萌漫畫瀏海」以及「貓咪鎖骨髮Kitty Cut」，無論你是想自然隱藏白髮，還是提升整體質感，這些2025髮型推薦都能讓你在秋冬季節焕然一新。

近日，日式美髮沙龍Bamboo Fenix和法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer，分別提供2025髮色和髮型的專業推薦，這些趨勢都值得一試。

2025顯白髮色推薦！適合日常造型又有精靈感的奶油色，容易打理的美拉德色系，都是提亮膚色的利器▼▼▼

2025女生髮色流行趨勢分析（01製圖）

+ 14

1. 奶油色

有些輕熟女隨著年齡增長可能會出現白髮，除了用深色來掩蓋，越來越多人選擇淺色髮色來讓白髮更自然地融入整體髮型，顯得年輕又有活力。

現今人氣極高的「奶油色」便是其中一款，這種精靈感十足的髮色非常適合日常造型，特別是皮膚偏白皙或冷色調膚色的女性，能夠凸顯膚色優勢，讓整體氣質更加明亮動人，即便是膚色偏黃的人，也能透過奶油色達到提亮效果，是一款受大眾青睞的討好髮色！

2. 奶灰色

第二款髮色是「奶灰色」，非常適合喜歡個性質感風格的人士，這款髮色在經典奶油色中加入了細微的灰色調，展現出更為獨特和高級的質感。

奶灰色不僅能增添髮色的深度和層次感，還能夠讓整體造型更具現代感和個性化，是尋求與眾不同的髮型選擇的理想之選，這種色調融合了奶油色的柔和和灰色的冷靜，無論是在日常生活還是特殊場合中，都能為你帶來精緻且獨特的視覺效果。

3. 奶白爆頂染

最後一款髮色是「奶白爆頂染」，它以強烈的深淺對比效果著稱，這款髮色的設計選擇「奶白色」在頭頂及中上層染色，與下擺的原生深色髮色形成鮮明對比，營造出層次分明且充滿個性的造型，奶白色的明亮與深色髮色的深邃相互映襯，展現出既醒目又具有藝術感的視覺效果。

這種搭配不僅打破了傳統的單一色調，還賦予髮型一種獨特的風格和吸引力，非常適合追求別具一格和高調的髮型選擇，是一款非常特別且注目度高的個性髮色！染髮雖然能顯著提升外觀，但如果日常未做好頭皮護理，可能會導致頭皮、頭髮損傷，為了保持健康和亮麗的髮型，以下推薦三個頭皮護理療程和髮品，幫助你有效保養頭皮和頭髮，從而擁有健康而充滿質感的美麗髮型。

4. 美拉德色系

「美拉德色系」無需漂髪、自然帶有溫暖感的咖啡美拉德色系，是屬於非常容易打理的氣質髮色，沈穩內斂、褪色也好看，帶有冷灰柔霧色調，會使髪質看起來更柔軟。

5. 原生黑茶色

「原生黑茶色」帶點暖棕色調、彷如原生髮的黑茶色，是最入門的氣質髮色，沉穩又知性、可幫助提亮膚色及平淡的五官。

2025女生髮型趨勢，率性的高層次狼尾剪，慵懶撩人貓咪鎖骨髮Kitty Cut，精緻甜美範本推薦👇👇👇

2025女生髮型流行趨勢分析（01製圖）

+ 7

1. 少年感低層次短髮

「少年感低層次短髮」以低層次與黑茶色營造豐厚感、微微參差不齊、帶點凌亂的短髮，充滿學生及少年氣息。平常可讓髮尾捲翹度自然呈現，也可特別使用電棒營造捲度帶出女人味。

2. 高層次狼尾剪

「高層次狼尾剪」集合帥氣、率性與日雜空氣感於一身的狼尾剪，是今年短髮女孩必嘗試的造型，此款髮型的重點在於拉高頭髮層次後，層次及自然的蓬鬆度可幫助修飾臉部線條。也可透過染較淺的髮色中和帥氣，更顯清純甜美。

3. 超萌漫畫瀏海

「超萌漫畫瀏海」比一般厚重齊瀏海更有空氣感、微微透出額頭的漫畫瀏海。不僅顯瘦小臉，更使整個人宛如洋娃娃般，五官精緻感瞬間提升。

4. 貓咪鎖骨髮Kitty Cut

「貓咪鎖骨髮Kitty Cut」由狼尾剪及水母剪演變而來，高層次搭配精緻的微捲，輕微的凌亂感，形成慵懶撩人的弧度，同時非常清爽好整理，可搭配中分八字瀏海，臉型更修飾。

拯救頭皮危機！2025掉髮、敏感、出油養護解方，針對不同髮質的髮品推薦▼▼▼

2025護髮髮品6款推薦（01製圖）

+ 8

1. MILBON——黑凜活漾抗白頭皮護理

Bamboo Fenix 針對頭皮需求的客人也提供了更全面的養護療程選擇，「MILBON 黑凜活漾抗白頭皮護理」透過去除、保濕、導入 3 階段程序， 為髮肌注入能量，自根源綻現活力豐盈，推薦給日常有一些頭皮困擾的消費者 ：不管是在意落髮還是髮量稀疏，抑或是頭髮有細軟容易扁塌等問題都很推薦！

2. SHISEIDO專業美髮——芯之麗優源舒活頭皮護理

除了可藉由上述推薦有助於蓬鬆髮絲的髮品能進行居家護理以外，SHISEIDO專業美髮更推出「芯之麗優源舒活頭皮護理」療程，為乾性、油性、皮屑等不同頭皮需求量身打造，有完整產品線能夠全面解決各類頭皮護理問題。

除了客製化居家護理產品外，消費者更可至SHISEIDO專業美髮合作沙龍體驗「芯之麗——優源舒活頭皮護理」，讓專業設計師評估頭皮狀況，協助找到最適合的髮品進行護理療程，從根本改善頭皮問題，護理療程後也可以把居家護理髮品帶回家使用，使效果更加延續！

3. ORIBE——舒活頭皮系列

頭髮蓬鬆感與頭皮環境密切相關，為了維持頭皮健康，ORIBE推出了「舒活頭皮系列」，包括香波洗髮露、控油噴霧和乾洗髮三款產品，這些高人氣產品能有效平衡頭皮微生態，讓頭皮和髮絲保持 72 小時的清爽潔淨，打造健康髮絲環境。

乾洗髮、香波洗髮露及控油噴霧的搭配使用，可以輕鬆對抗油膩，實現蓬鬆亮麗的髮型，此外，這些產品使用了仿生胺基酸和糖源益生元，幫助平衡頭皮微生物區系，減少油脂和皮脂，促進頭皮健康，配方中還含有雪絨花、荔枝和西瓜萃取，有效減少氧化和光老化造成的傷害，保護髮絲免受乾燥和褪色影響。

4. 綠藤生機——追根究柢養髮精華

針對消費者的頭皮、髮絲困擾，台灣純淨保養品牌綠藤生機推出「追根究柢養髮精華」，以獨一無二「養髮造林學」概念，借鏡大自然中林木生長機制，除了賦予頭皮、髮絲高生物相容的營養，同時改善頭皮菌相失衡問題，充分留存好菌，增加自身防禦力阻絕外來傷害，讓枝繁葉茂的期待，從養護林地做起。

來自加拿大魁北克「楓樹皮萃取」 ，能在極端寒冷、嚴峻氣候下屹立百年，楓樹皮衍生出強大的自我防禦能力，借其抑制脂質氧化的優異特性與高度活性，建立不利壞菌生存的環境；讓樹木的屏障成為頭皮的屏障，擴大頭皮的舒適圈，助頭皮於高溫悶熱中調節得宜，也讓整體菌相回到自然平衡的狀態。

5. AVEDA——蘊活淨瑕系列

頭皮老廢角質堆積，除了容易滋生細菌形成頭皮異味，更是造成髮根細軟扁塌的主要原因，「蘊活淨瑕潔膚凝膠」來自 96%天然成分萃取，冬青樹萃取水楊酸及發酵萃取葡萄醣胺可溫和有效地去除頭皮老廢角質，並添加乳桿菌發酵物清潔同時平衡頭皮上的好菌壞菌，強化健康抵抗力，維持頭皮長效舒適，而「蘊活淨瑕頭皮調理液」來自 98% 天然成分萃取。

沁涼不失優雅的質感香氣由 AVEDA 品牌專屬調香室精心訂製，揉合檸檬、柑橘、橙花、薄荷等純淨花植，清爽噴霧為頭皮帶來一場沁涼髮香浴，瞬間淨化頭皮氣味，留下彷彿剛洗完頭的潔淨氣息，除了宛如頭皮香水的質感純香，全面告別扁塌油頭，散發飄逸動人的仙女香氣。

6. Rene Furterer——ABSOLUE 胺基酸杺生髮浴

這款頭皮護理產品專為修護受損脆弱髮質而設計，具備溫和潔淨效果，能夠深層清潔頭皮並修復損傷的頭髮纖維，獨家植物性角蛋白配方能有效修復毛鱗片，恢復頭髮的自然光澤，大豆脂質複合物仿生頭髮細胞間質，完美鞏固髮絲間的凝聚力，顯著提升髮絲的強韌度。

亞麻籽油富含Omega——3不飽和脂肪酸，能夠深層滋養頭髮纖維，修護皮脂膜，猶如為毛鱗片穿上保護衣，恢復頭髮的天然防禦力，使用後，您的髮質將變得柔亮、不糾結，感受持久的護理效果。

2025 女生髮型髮色流行趨勢解析展現多樣選擇，從顯白的奶油色到個性鮮明的奶灰色，再到層次感十足的狼尾剪和低層次短髮，每款都能帶來煥然一新的氣質，不論你追求自然的白髮遮蓋，還是強調個性與風格，今年的髮型與髮色選擇都能滿足你的需求。

同場加映：2025髮型推薦｜告五人犬青示範5款潮流造型 人魚捲髮不挑臉型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

韓韶禧女生短髮髮型分析：鎖骨層次臉型、髮色妝容選擇推薦一次看！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】