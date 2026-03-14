卸妝不乾淨致皮膚變差！彩妝大師親授「1方法」　肌膚透亮靠這步

許多人卸妝的時候，都是直接把卸妝產品抹上臉、隨手一揉就結束，但其實這樣做很可能讓妝沒卸乾淨、還會越洗膚況越差！彩妝大師Vincent老師在《女人我最大》節目中就親自示範正確的卸妝手法，提醒大家：不是化妝傷皮膚，而是卸不乾淨才會讓肌膚變差。



彩妝大師Vincent老師親自示範正確卸妝方法步驟（點擊圖片放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

化妝不會傷皮膚，「卸不乾淨」才是關鍵元凶

Vincent老師指出，很多人誤以為化妝會傷皮膚，但事實上只要妝容確實卸乾淨，就不會對膚況造成負擔。反之，如果卸妝草率，殘妝和皮脂混合氧化後就容易堵塞毛孔、引發粉刺、暗沉或膚色不均。想要肌膚透亮、充滿透明感，從「卸妝乾淨」開始做起才是根本。

卸妝產品怎麼選？了解質地差異先下手

市面上常見的卸妝產品包括卸妝水、卸妝露、卸妝油與卸妝膏（霜），而選擇哪一種主要依膚質與妝感濃淡決定。

卸妝水／露狀：適合淡妝或日常防曬，Vincent老師建議用化妝棉沾取後由內往外、由下往上擦拭，記得手法要輕柔、方向一致。

卸妝油／膏狀：適合濃妝或防水型彩妝，乳化力強、清潔力高，但也要控制好時間，避免在臉上揉太久。



Vincent老師提醒方向一致很重要，用化妝棉卸妝重點是不要亂畫圈或用力擦拭，否則容易把殘妝和髒污反而「推進」毛孔裏。

卸妝禁忌：別按摩太久！眼唇要「敷一下」

很多人以為多按摩幾分鐘會更乾淨，其實這是大錯特錯！Vincent老師提醒，卸妝停留太久反而會讓彩妝溶解物回滲入毛孔，造成毛孔粗大或長小粉刺。正確做法是「少量多次卸除」，分區輕柔清潔，效果更好。

至於眼唇等防水性較強的部位，別急著用力搓，可以先用浸濕的卸妝棉敷上5～10秒，讓彩妝自然溶解後再輕輕擦拭。這樣不但能卸得乾淨，也能避免摩擦造成細紋或拉扯皮膚。

想要真正洗出好膚質，關鍵不是「卸得多乾淨」，而是「用對方法」。只要卸妝步驟做對、清潔得當，皮膚自然能保持穩定透亮狀態，後續保養吸收力也會加倍提升。

同場加映：網絡瘋傳化妝技巧 「粉底+1神器」高溫暴雨都不怕 附4產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

王宇婕44歲像少女！驚喜公開「神凍齡公式」頭髮+1物，網友驚呼年輕10歲

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】