韓國美妝教主PONY隨身化妝包大公開：Lancôme粉底液、LANEIGE唇釉

韓國彩妝大神PONY早前現身台北DREAM PLAZA的UNIKCY，化身一日店長！身為專業彩妝師，她的愛用品向來具有高度指標性，凡是她推薦過的彩妝與保養品，幾乎都能掀起搶購潮。



這次她也難得公開化妝包中的「必帶清單」，從底妝、腮紅到保養，一次分享給大家，美妝迷趕快筆記！

PONY化妝包必帶6款好物清單（IG@ponysmakeup；01製圖）

彩妝大神PONY愛用底妝清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

1. INNISFREE

INNISFREE 控油礦物粉餅5g，$60；8.5g，$95



提到隨身必備，PONY第一個推薦的就是INNISFREE最經典的「控油礦物粉餅」。這款蜜粉透明無色，粉質細緻不厚重，各種膚質都適用。她分享平常補妝時，會著重在鼻翼兩側、下巴與額頭這些容易出油的部位，幫助吸附多餘油脂。若想讓底妝在香港潮濕悶熱的氣候下更持久，她也建議可以薄刷全臉，妝感清爽不泛油光。難怪這顆蜜粉長年穩坐熱賣榜！

2. LANEIGE

LANEIGE 晶透炫色唇釉精華 #Cinnamon Sugar，$140



唇彩部分，PONY近期最愛的是LANEIGE蘭芝的新品「晶透炫色唇釉精華」。她會依照每天的妝容狀態攜帶不同色號，而這次包包裡的選擇是#Cinnamon Sugar，她分享這是一款低飽和度的MLBB色調。她特別喜歡這款唇釉的淡淡香氣，以及帶有透明感的質地，能讓唇妝呈現宛如水彩暈染般的光澤感，非常適合秋天妝容。

3. DEAR DAHLIA

Dear Dahlia Petal Drop Liquid Blush #Softie



腮紅是妝容中不可或缺的點綴，PONY特別推薦最近人氣爆棚的「Dear Dahlia Petal Drop Liquid Blush」。她分享這款頰彩的妝效就像「水彩畫」一樣，能營造出清純甜美的氛圍。她最愛的色號是「Softie」，粉嫩冷調能帶來自然的好氣色。PONY使用的是這款腮紅的迷你版尺寸，體積小巧，放在化妝包裡非常方便攜帶，隨時都能補上氣色。

4. Lancôme蘭蔻

Lancôme蘭蔻 持妝輕透粉底液，$465



底妝部分，PONY大推蘭蔻的「持妝輕透粉底液」。她分享自己15年前就用過舊版，如今升級版質地更水潤，上臉後滑順服貼，能呈現帶有緞面光澤的自然妝效。特別是在像香港這種濕熱氣候下，依舊能維持清爽持妝，不容易脫妝，難怪多年來一直是專業彩妝師的愛用品。

5. Oui Organic唯有機

Oui Organic唯有機 法國絲絨玫瑰時光活膚精華 #玫瑰時光瓶



除了彩妝，PONY也很重視保養。她坦言步入30歲後，雖然老化不一定立刻能看見，但其實膚質會悄悄改變，因此提早抗老非常重要。不過，她提醒並非所有抗老產品都適合敏感肌，而唯有機這款精華溫和又高效，是她愛用的抗老精華。她表示使用起來沒有刺激感，但同時能兼顧保濕與抗老，特別推薦給剛開始想嘗試抗老保養的人。

6. Physiogel潔美淨

Physiogel潔美淨 玻尿酸無限乳霜



最後，PONY強力安利的是韓國賣到翻的「潔美淨玻尿酸無限乳霜」。這款明星商品由人氣演員邊佑錫代言，質地清爽水潤、好吸收又不黏膩。她分享每當肌膚狀況不穩定時，就會用它來舒緩膚況，敏弱肌也能安心使用。成分單純、保濕力佳，是她心中「急救保養」的首選。

從彩妝到保養，PONY推薦的產品都經過她親自實測，難怪每次一分享就能引發話題。這次公開的化妝包清單，包括蜜粉、粉底、唇彩、腮紅與保養精華，每一樣都是兼具實用度與人氣的好物。

同場加映：aespa Karina 5大護膚妙招公開 床上舖一物有助維持好肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

+ 5

延伸閱讀：

真的18天狂甩11kg！蘋果型女孩瘦身爆改，從大肚腩→小腰精靠4招逆襲成功

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】