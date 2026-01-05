8款敏感肌護手霜推薦　拯救紅癢龜裂　無香料成分大人小孩都適用

氣溫忽冷忽熱，外加上生活習慣影響，乾燥、敏感等肌膚問題是多數人保養時的顧忌。除了臉部肌膚的照顧得細心，時常被忽略的雙手肌膚也得謹慎呵護！



你也有著乾燥、龜裂、敏感、紅癢等肌膚狀況嗎？挑選護手產品不妨從以下8款「無香料護手霜」清單挑起！

1. Bioderma

專注敏感肌膚養護的Bioderma除了經典潔膚水、舒敏保養單品之外，這款護手霜更能滿足敏弱膚況的日常呵護需求！豐潤的質地好推抹不過於油膩，無添加香料、色素、酒精的溫和屬性更能於保濕肌膚同步預防指甲龜裂，大人小孩皆可安心使用。

Bioderma 舒益滋潤美甲修護手霜，NTD250



2. Atrix

來自日本的花王的手部護理系列ARTIX，是日本長年熱銷第一名的冠軍護手霜。它以高保濕精華、豐富植物性膠原蛋白等多重滋養力備受主婦媽媽們歡迎。不只屬性溫和、無香氣負擔，高包覆感的質地更能精準化解乾燥緊繃的肌膚缺水狀態。

Atrix 高滲透護手霜 無香，NTD299



3. Neutrogena

別以為露得清只懂臉部保養，於國外低調熱銷的這款溫和護手霜，更是許多家庭的常備單品。雪草萃取物、豐富甘油成份等多項修護滋養添加，使其不光具有保濕功效，更能有效舒緩敏弱膚況，外加上無香料的溫和特性，男性使用也毫無疑慮。

Neutrogena露得清 護手霜，NTD159



4. Aveeno

崇尚天然配方的美國肌膚護理品牌Aveeno艾惟諾，秉持著當家經典配方燕麥萃取的高滋潤、高修護特性，提供雙手肌膚更滑嫩、親夫的養護效果。輕盈的質地、純粹的燕麥氣味，不會於肌膚殘留黏膩感，更能避免與香氛單品撞香的情況。

Aveeno 燕麥高效舒緩護手霜，NTD249



5. Avene

總是細心照料敏弱膚況的雅漾，旗下隱藏版保濕護手霜更不能錯過！以白蜂蠟與雅漾活泉水配方為養護核心，屬性溫和、單純，更無香料、色素的負擔感，使用起來輕盈好吸收，可完美改善手部乾燥、紅癢等脆弱問題。

Avene 修護保濕護手霜，NTD299



6. Herbacin

德國保養向來以機能性出名，堅持回歸自然的純粹成分、講究功效的直覺性養護效果，諸多特點都讓國民品牌Herbacin小甘菊於全球有著好口碑！洋甘菊的保濕呵護、無黏膩感的輕盈感受，外加上無添加的親膚特性幼童及孕婦也可安心使用。

Herbacin小甘菊 純淨無香護手霜，NTD198



7. Nailtone

誕生於日本的美甲品牌Nailtone，為了滿足美甲愛好者的手部護理需求，也推出相對應的呵護選擇。有著精巧外型的護手霜擁有Q10、維他命B5、神經醯胺、玻尿酸多項美容保濕配方，不僅限於保濕更有助於柔嫩肌膚，為手部肌膚年齡緊急踩煞車。

Nailtone 日用手肌美容護手霜，NTD249



8. Glysomed

同樣來自德國的機能保養品牌Glysomed​​​​​​​葛妮絲，雖然沒有亮麗包裝，卻有著不輸皮膚科醫師處方的修護效能！聚焦龜裂的肌膚呵護期待，配方純粹、保濕力、包覆感高，能補足手部肌膚流失的水分，更可阻隔外界環境二次刺激。

Glysomed 經典甘菊護手霜（滋潤型無香），NTD199



