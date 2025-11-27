6款口碑萬用膏日常出門必備　一盒搞定乾燥脫皮、過敏與蚊叮蟲咬

出門在外時，包包裏能攜帶的保養品有限，這時候如果有一瓶集「舒緩＋修護＋滋潤」於一身的萬用膏，就像隨身攜帶一個保養萬能小幫手，無論是乾燥脫皮、蚊蟲叮咬、或突如其來的小過敏都能派上用場！



日常便攜能帶出門，防蚊蟲、防乾燥、過敏的6款萬用膏推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6款防蚊蟲防過敏萬用膏推薦（Minois官網；01製圖）

萬用膏是甚麼？

所謂萬用膏，就是一種多功能的護膚產品，能應對各種日常小困擾，包括乾裂、粗糙、敏感甚至唇部乾燥等問題。現在的萬用膏不只講求功能，連香氣都升級療癒，讓保養成為一種身心放鬆的儀式。以下就幫大家整理6款擁有口碑與實力的萬用膏推薦，小巧隨身攜帶，不只實用還超級加分！

1. Inna Organic 舒心萬用膏

童顏有機的這款「舒心萬用膏」嚴選6大有機精油：薰衣草、綠花白千層、玫瑰天竺葵、玫瑰草、沒藥、廣藿香精油，不含防腐劑、類固醇及薄荷醇，不分年紀、全膚質都能安心使用，清爽不黏膩、芳香療癒，可依需求部位小範圍塗抹/按摩，方便隨身攜帶，可舒緩叮咬紅癢、敏弱肌膚不適，是居家與外出必備的小幫手！

2. Neal's Yard Remedies尼爾氏 全素野玫瑰亮采萬用霜

來自英國的有機保養品牌 Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園，推出經典明星「全素野玫瑰亮采萬用霜」20 週年特別版，全新「純素輕盈版」，專為亞洲肌膚設計，質地更清爽親膚，延續野生玫瑰果油、乳木果脂等經典配方，並加入南瓜籽油、小蠟樹蠟與漆樹果蠟等天然植物成分，提供肌膚溫和滋養與修護。

質地擁有極高延展性，可作為卸妝膏、晚安面膜、護唇膏、按摩霜等多重用途，讓日常保養更簡單有感。草本香氣融合天竺葵、廣藿香與乳香精油，保養同時療癒身心。純素配方獲 COSMOS 有機、Cruelty Free 及英國素食協會認證，實踐永續理念，讓每次護膚都更友善肌膚與地球。

3. Minois萬用修護膏

來自法國的天然母嬰保養品牌 Minois，以純淨成分、感官呵護與溫和配方為理念，全系列於法國製造，通過敏感肌膚測試，適合全家人日常保養。這款多功能修護膏含超過 98% 天然來源成分，特別添加有機山金車、有機永久花、有機金盞花萃取，質地柔潤，能溫和舒緩乾燥不適、強化肌膚屏障，讓肌膚回復柔嫩光采。適合 3 歲以上幼兒使用。

4. LUSH魔法萬用膏

LUSH這款萬用膏以玫瑰蠟、荷荷巴油與小燭樹蠟，為肌膚帶來極致保濕與呵護。可取適量塗抹於較為乾燥的身體部位，如頭髮、嘴唇、手肘和膝蓋等，幫助舒緩及滋潤，為肌膚帶來極致保濕與呵護。

5. ilapothecary No.101 SOS香莢蘭菁植膏

這款草本精油萬用膏榮獲多項國際肯定，以濃郁純淨的植物香氣喚醒日常的自我療癒時光。揉合藍甘菊、山金車、薰衣草、香莢蘭與檀香等天然萃取，散發溫和花草香韻，搭配舒緩觸感，為身體肌膚帶來潤澤與柔嫩觸感。

質地滑順不黏膩，適合睡前放鬆、日間提神，或運動後、肩頸痠痛時輕柔按摩，感受香氣包覆與肌膚呵護的雙重享受。

6. VIVAIODAYS 橄欖油親子萬用修護凝露

VIVAIODAYS 經典明星「橄欖油親子萬用修護凝露」，靈感源自古希臘草本智慧，結合有機橄欖油、葵花油、甜杏仁油與維他命E等成分，為嬰幼兒細緻肌膚帶來溫和保護與滋養。質地清爽不黏膩，可用於臀部肌膚日常呵護，也可延伸作為潤唇、潤頰使用，親子皆宜。

全系列配方皆源自全球傳統天然護膚法，選用高品質天然有機成分，通過歐盟 COSMOS 有機認證。不添加人工香料、色素、Paraben防腐劑或矽靈，並堅持不做動物實驗。包裝採用天然甘蔗製成的可回收材質，友善肌膚，也友善地球。

