新年期間染燙髮怎樣維持？養護避開三大雷區　這溫度洗頭減緩掉色

不少人在過年前特地染燙頭髮，希望以全新造型迎接新年，但如果後續日常照顧不當，不只髮色容易快速褪去，連捲度與光澤感也會大打折扣。



想讓漂亮的染燙效果維持更久，以下三個常見的NG日常照顧習慣一定要避免（點擊放大瀏覽）▼▼▼

新年期間染燙髮避開三大雷區（01製圖；AI生成圖）

1. 剛染燙完就頻繁洗頭

很多人一回家就想把造型品洗掉，甚至每天洗頭，但其實染後、燙後的頭髮需要時間讓色素與結構穩定，過於頻繁洗頭容易加速掉色，也會讓捲度變得鬆垮，建議至少間隔一天到兩天再洗，並避免使用清潔力過強的洗髮產品。

2. 洗頭水溫過高

用熱水洗頭雖然很舒服，但高溫會讓毛鱗片張開，導致染料流失更快，同時也會讓燙後的髮絲變得乾燥毛躁。長期下來不僅顏色不持久，整體髮質也會看起來沒精神，洗頭時以溫涼水為佳，更能守住色澤與光澤感。

3. 忽略吹整與防熱保護

不少人洗完頭就隨便吹乾或是直接用高溫電棒整理，卻忽略防熱產品的重要性，沒有做好防護就頻繁接觸高溫，會讓染後顏色變得黯淡、燙後捲度失去彈性，建議吹整前先使用護髮油或防熱噴霧，才能延長造型壽命。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】