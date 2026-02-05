日系染髮｜冬季4款時髦髮色推薦　亞麻棕明亮顯白　粉棕氣色紅潤

越來越能感受到冬季來臨，有時想為新季節改變造型的時候，通常都會從髮型開始著手，例如從短髮或長髮更新之外，其中「髮色」變換同樣是不能忽略的重點，尤其不同深淺顏色，能連結嶄新印象的造型氣息，像是暗色調會為視覺增添低調個性，而明亮色彩則會點綴一股鮮明印象。



如果你也希望能透過頭髮顏色的改變，營造出令人為之一亮的風格時，那麼不妨先從日本女生近期的髮色為參考，一起從以下為大家推薦4款本季必染的日系時髦髮色，融入自然黑、亞麻棕、暖橘到粉棕調的靈感圖鑑總整理，不僅讓整體營造輕透氛圍，同時髮質看起來也會更柔順有光澤。

LOOK 01.自然黑

接近自然髮色的黑色系，非常適合偶爾染髮的女孩們使用，由於不會因為頭髮留長而有布丁頭的問題，成為許多人心目中的髮色首選，結合中長髮或及肩短髮加乘，快速營造優雅與俐落的多樣化風格，如果想讓臉部有修飾的話，加上短瀏海輕鬆凸顯精緻小臉。

LOOK 02.亞麻棕

屬於顏色較淺的亞麻棕，向來是日本女生換髮色的首選之一，加上帶點輕透質感的色調，能使膚色瞬間白一個色階，打造透明感的明亮氣色，本季想染亞麻棕的話，不妨嘗試以短髮呈現，使整體看起來清爽又乾淨，另外透過直髮或中捲的髮型混搭也很加分。

LOOK 03.暖橘色

從秋季開始延燒到冬季的暖橘色，很推薦給想換一個鮮明髮色的大家，運用宛如暖陽般的橘色調，使造型傳達出專屬的個性魅力，當想增添俏麗感時，可運用低層次短髮提升視覺效果，而想製造輕甜感則可融入長髮混合。

LOOK 04.粉棕調

每次換髮色換來換去總是那幾個在挑選嗎？那麼今年一定要嘗試看看染粉棕色，以帶點粉感的棕色調和，不僅不會顯得過於高調，頭髮顏色也不會像沒染過一樣，另外粉棕也會使膚色增加紅潤感，立即展現滿分的好氣色。

以冬季時髦髮色營造注目印象

以上推薦 4 款近期日本女生都在推的髮色圖鑑，大家也挑好款式準備好預約設計師了嗎？除了從染髮變化想製造風格之外，搭配不同髮型相互應，讓造型完整度更高細節更聚焦。

