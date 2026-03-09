2026剪髮開運攻略　8個吉日公佈+3種禁忌避開　想升職加薪看這天

最近是不是覺得自己運氣衰衰的？事事不順心，連呼吸都覺得倒黴（倒霉）？ 先別急着去求神問卜，可能只是你的三千煩惱絲太亂了！在命理學中，頭髮被視為血之餘，更是一個人的運勢天線。



很多人不知道，理髮不僅僅是為了造型，更是一種「除舊佈新」的儀式。命理師特別提醒：頭髮藏着一個人的磁場，剪對了日子，轉運就在一瞬間；剪錯了日子，可能連好運氣都被你親手剪掉了！想要在 2026 年風生水起？快把這份「開運剪髮指南」存下來，下次 Booking 理髮師前先對一下日期！

剪髮吉日對應表：剪出你的開掛人生

根據傳統的擇日學，每個農曆日期的剪髮效果大不相同，快看你最需要哪一種：

初三、初四：【財源滾滾日】

想中馬票、求加薪、生意興隆的朋友，鎖定這兩個日子！剪完感覺手氣都順了，錢包自然鼓起來。

初五、初六：【智慧覺醒日】

家裏有學生黨，或者最近職場需要策劃靈感的上班族，選這兩天準沒錯。剪髮能清明神智，讓你思路大開，考試、開會都穩如泰山！

初八：【長壽安康日】

非常適合帶家裏長輩去理髮。初八剪髮寓意延年益壽，能帶走病氣，迎來一身清爽。

初九：【貴人相助日】

最近總覺得自己孤軍奮戰？初九剪髮能提升你的貴人運，小人退散，遇到伯樂的機率大大增加！

初十：【加官進爵日】

如果你正處於升職加薪的考核期，初十就是你的本命日。剪個精神的短髮，官運亨通，讓老闆一眼就看到你的才華！

十五：【大吉大利日】

元宵佳節（或者每月的十五）剪髮，能增進福報，諸事大吉。想求個全家平安、事事順心，選這天最穩。

注意！這些理髮禁忌別踩雷

雖然剪髮能轉運，但也有幾個【地雷區】需要避開：

1. 避開農曆初一、初二

俗話說初一剪頭，一年發愁，雖然是迷信，但這兩天是聚氣的日子，動剪刀容易散財。

2. 心情極度糟糕時別亂剪

所謂衝動是魔鬼，磁場亂的時候剪髮，不僅容易後悔髮型，更可能把殘存的一點好運也剪亂了。

3. 大病初癒不急剪

剛生完病身體氣場弱，建議等精神稍好一些再進行這種大動干戈的打理。

命理師的小心機：如何讓轉運效果 Double？

1. 剪完別立刻洗掉

命理師建議剪髮後可以去曬曬太陽，讓新氣場吸收一下陽氣。

2. 配合髮色

比如 2026 年是火旺之年，根據你的五行補一點顏色（如棕色、紅褐色），效果會更明顯！

小編有話說：

雖說命理是參考，但給自己一個從頭開始的機會絕對沒壞處。就算不為了轉運，換個靚髮型心情也會變好，心情好，好運自然跟着來！

