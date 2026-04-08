香水怎麼噴才持久？櫃姐親授5噴香秘訣　見面留好印象低調卻難忘

近年香氛趨勢逐漸走向「貼膚、低存在感」的氣味輪廓，不再追求濃烈張揚，而是像肌膚自然散發的香氣。



然而，這類香型也常有個問題，噴多了容易顯得過頭，噴少了又不夠持香，時不時就得補噴。究竟香水該怎麼噴，才能留香更久、氣味更高級？近期小紅書上有不少網友整理出櫃哥、櫃姐在培訓時傳授的「內行噴香技巧」，從位置到材質都大有學問，學會後真的差很多！

5個噴香技巧讓留香更久（01製圖；IG@jennierubyjane）

櫃姐親授5個噴香技巧，留香更久、氣味更高級自然（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

一、噴在「軟材質」上，留香更自然

將香水噴在「軟材質」其實非常能抓住香氣，例如口罩的耳掛、髮圈、外套領口內側的標籤，甚至絲巾，都是非常適合的選擇。這類材質不僅吸香力佳，留香時間甚至可達一至兩週，擴散出的氣味也更柔和、不會過於濃烈。

需要特別提醒的是，避免直接將香水直接噴在衣服表面，尤其是淺色或精緻面料，容易留下水痕或變色，反而得不償失。

二、衣櫃香氣的小心機：吊牌噴香法

不少香水櫃姐私下愛用的技巧，就是把香水噴在衣服吊牌上。保留購衣時的吊牌，噴上香水後與衣物一起掛進密閉衣櫃，香氣會慢慢滲入布料，聞起來自然又乾淨。

若沒有吊牌，也可以用壓縮面膜紙替代，噴香後掛在衣櫃內，立刻變身自製香氛吊牌，讓整個衣櫃都帶著淡淡香氣。

三、選對「體溫位置」，香味更持久

不同濃度的香水，適合噴的位置也不同：

1. Parfum（香精）

濃度高、擴散力強，可噴在腳踝、膝窩、腰側，甚至肚臍周圍。由於香氣會隨體溫由下往上擴散，能讓香味層次更立體。

2. Eau de Toilette（淡香水）

適合噴在手肘內側、下顎線下方或頸後等體溫較高的部位。手背也很推薦，噴之前在皮膚上薄擦一層無味的護唇膏或乳霜，也能延長留香時間。

四、打造高級感髮香，不傷髮是關鍵

網路上常見「噴香水在梳子上再梳頭」的方法，但因為酒精容易讓髮絲乾燥，所以其實不太建議，更好的做法是：先將香水噴在手心，等待酒精稍微揮發後，加入一點無香型或氣味清淡的護髮油，混合後輕抹在髮尾。這樣既不傷髮質，又能讓香氣隨著走動自然飄散。

五、約會用香的小技巧，低調卻難忘

想在約會時留下好印象，不妨把香水噴在肩膀或手臂外側等體溫較低的位置，香氣會若有似無地出現，不會太有侵略感。手指之間、包包內裏也是細節加分的噴香點，靠近時才聞得到的香氣，往往更讓人印象深刻。

香水的高級感，從來不只取決於品牌或價格，而是「怎麼用」。選對位置、材質與時機，就算是清淡貼膚的香型，也能留香更久、氣味更耐聞喔～快把以上技巧學起來吧！

同場加映：5個噴香水神秘地帶讓心儀男生一聞淪陷 看電影小心機殺傷力驚人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

45歲阿嬌不挨餓也瘦10kg？「蘋果+1神物」嘴饞秒消失，易胖體質也能狂瘦不復胖

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】