台藥妝店10大熱銷護膚棉片　Torriden急救補水　Abib完美底妝關鍵

膚況不穩定、上妝卡粉泛紅，該怎麼拯救？



近年風靡韓國的「棉片」保養法，成為時下女性穩定膚質、打造透亮水光肌的秘密武器！從溫和去角質、毛孔調理、急救補水，到妝前濕敷、降溫修護，各式功能的化妝棉片。以下精選康是美2025年人氣棉片Top10推薦，快來找出屬於你的命定款！

台灣藥妝店康是美十款人氣棉片，從功效到口碑層層篩選，快來pick你的專屬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

台灣藥妝店精選10款人氣棉片（IG@healic_taiwan；01製圖）

+ 10

Top10：HEALIC皙麗可

由韓國女星海恩代言的 HEALIC 皙麗可爽膚棉，結合獨家 Toning Effector™ 美白專利與傳明酸、水楊酸，有效達到溫和代謝老廢角質、均勻膚色。搭配天然人造絲纖維製棉片，使用感受柔軟、服貼不易滑落，外加上U 型剪裁更能緊密貼合臉部曲線，濕敷即能滿足美白與保濕雙重期待。

Top9：CNP Laboratory

延續經典蜂膠安瓶修護力，CNP Laboratory這款雙效保濕棉片注入蜂膠萃取與玻尿酸，強化肌膚屏障、提升亮澤度。棉片設計為雙面用途，一面擦拭去除角質，一面濕敷補水，使用後膚質穩定又水嫩。不僅適合換季時穩定膚況，更是妝前急救的保養首選。

Top8：Physiogel潔美淨

油性肌、敏感肌專屬的夏季保養依賴！潔美淨這款棉片以水楊酸為核心，以達到代謝角質、緊緻毛孔效果，再搭配維他命 B3、B5 與積雪草萃取的舒緩修護能量，即使是敏感肌也能安心使用。雙面設計降低摩擦不適，柔和去角質的同時保留肌膚水分，使用後油光與粉刺問題通通根除！

Top7：Biodance

來自面膜專家的 Biodance 這次更將凝膠技術延伸至棉片，Q彈果凍狀觸感清涼包覆肌膚，內含冰川水、玻尿酸、神經醯胺與維他命 B5，能快速補水、舒緩曬後不適，韓國女生也愛不釋手！另外，獨特的面料設計還會隨精華吸收而轉白，特別適合旅行外出攜帶。

Top6：DermaAngel 護妍天使

素有痘痘肌專家美譽的DermaAngel，也專為油痘肌打造的毛孔淨化棉片。融合神經醯胺與水楊酸，顆粒面擦拭可代謝老廢角質，柔膚面濕敷則穩定膚況。貼合臉型的弧形剪裁更讓使用過程輕鬆無死角，既能改善粗糙，又能調理水油平衡，是夏季油性肌膚的平價救星。

+ 10

Top5：One-day's you

主打天然低敏的 One-day’s you，這款爽膚棉以積雪草、玻尿酸補水黃金配方為養膚基礎，以利對抗泛紅、乾燥等肌膚狀況。雙面棉片設計具清潔與細節呵護功能，壓紋面代謝角質，紗布面則能溫和清潔細緻部位。敏弱肌也能安心使用。

Top4：MEDI-PEEL

身為韓國美妝控口袋名單之一的MEDI-PEEL，以8重玻尿酸與Aquaseal專利補水成分打造這款保濕棉片。超薄透棉片吸附滿滿精華，濕敷五分鐘即能感受肌膚飽滿彈潤、底妝更服貼。不只是韓國藥妝店與康是美熱銷榜常勝軍，補水力與修護力更不輸專櫃品牌呢！

Top3：Abib

有「妝前急救神器」之稱的Abib藍色棉片，集結玻尿酸、PHA與琥珀酸三重高效成分，溫和去角質同時補水修護。布膜材質介於凝膠與純棉之間，服貼度高不刺激，特別適合妝前濕敷使用。短短五分鐘就能打造出服貼持妝的透亮肌膚，是打造底妝完美度的秘密步驟！

同場加映：8款熟齡肌抗衰老頂級面霜 CHANEL成分天然 La Mer細紋修復救星（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

Top2：Torriden

同樣以面膜聞名的Torriden，旗下這款5D微分子玻尿酸棉片也同樣擁有超強滲透力，補水、鎮定、降溫一次到位！半月型剪裁能貼合眼下、雙頰與下巴等容易乾燥部位，面料細緻不刺激。不論擦拭或濕敷使用皆很適合，夏季更可作為冰鎮舒緩急救敷片，稱它為萬用美容法寶絕不為過。

Top1：Sungboon Editor

榮登冠軍的就是這款Sungboon Editor綠番茄棉片！以綠番茄萃取、PHA果酸、毛孔淨化複合物為核心成分，有助於深度代謝角質、調理油脂分泌。再加上五重玻尿酸補水舒緩力，實現緊緻毛孔、光滑膚觸等多重美容期待。壓紋面清潔、平滑面濕敷雙效合一，油性肌膚使用也毫無負擔。

同場加映：網友推薦5套「早C晚A」保養組 張元英同款Innisfree敏感肌都適合（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

換季保養「專櫃高保濕乳霜面膜」推薦！Chanel解決缺水乾紋，Kiehl's急救敏感肌問題

2025專櫃「美白乳霜」推薦！雅詩蘭黛專治痘疤、痘印，嬌蘭皇家蜂王乳一擦氣色年輕5歲

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】