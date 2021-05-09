52歲彭羚瘦身4大秘訣愛吃無花果？　營養師：10種食物有效去水腫

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-09 08:00

減肥｜彭羚擁有一把靚聲，52歲的她身材仍保持如少女窈窕，向來低調的彭羚，近日 難得在IG分享減肥瘦身4大秘訣，公開自己去水腫的方法，想瘦身塑形，不可忽視水腫情況，大可參考營養師建議的10種去水腫食物。

52歲的彭羚（Cass）1998年下嫁林海峰，誕下2名女兒後，鮮少在幕前露面。不過，彭羚近日亦難得在網上分享自己做運動的照片，以及提到日常飲食餐單。

彭羚早前更開設IG與一眾粉絲分享瘦身秘訣。(casslamb＠IG)

彭羚親自示範進行禪柔運動（Gyrotonic）的姿勢短片，原來連韓國「凍齡女神」孫藝珍亦是此運動的愛好者，究竟對於保持身形纖瘦的效果如何？

香港教練梁子雋Leo 回應，禪柔運動基本是全身肌肉也需運用，能夠透過一系列伸展運動修緊肌肉線條。

▼▼▼【按圖看】52歲彭羚身形纖瘦，4大秘訣包括平日愛吃無花果去水腫，原來也有助達到瘦身效果？▼▼▼

營養師建議：10種去水腫食物

彭羚保持經常運動，日常亦配合飲食瘦身，經常吃無花果去水腫。

肥胖原因包括脂肪積，也有機會是水腫引起，肚腩、腳部甚至臉部水腫，看來就變胖了，按摩、運動可去水腫，另一方法透過飲食去水腫 ，彭羚不時將無花果加入餐單。

註冊營養師楊蒨（Stephanie）表示，無花果確有去水腫功效，但不建議餐單每次只加入「單一食物」，也要留心避免進食過量。

註冊營養師楊蒨指出，改善水腫問題，可從內外方面配合，例如：進食含豐富鉀質的食物，因鉀有助平衡體內納質，促進腎臟排走多餘水份，達致去水腫效果，要避免水腫造成假性肥胖，大可留意如何將這類食物加入日常餐單之內。

▼▼▼【按圖看】註冊營養師建議，想避免假性肥胖，可進食以下10種有助去水腫的食物▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】註冊營養師建議以下「5個避免水腫」，實行內外方面配合來加強去水腫的效果。▼▼▼

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資料來源：註冊營養師楊蒨（Stephanie）