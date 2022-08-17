林芊妤Coffee隱形跳繩操極速消脂　燃燒卡路里多達6小時以上

林芊妤Coffee瘦身︳很多女孩子都為了減肥而十分苦惱，想要減磅卻不愛跑步等運動。其實還有一個你意想不到的方法！大家小時候對跳繩應該不陌生，但是你知道跳繩其實是非常消耗能量的運動嗎？跳繩10分鐘就已經相等於慢跑1小時所燃燒之卡路里。林芊妤（Coffee）近日就在其YouTube頻道分享15分鐘的消脂跳繩操加拉筋，不過這次的跳繩操其實不會真的拿著繩子，還有小秘訣讓你跳完繩之後，可以繼續燃燒卡路里多達6小時以上！



林芊妤（Coffee）近日在其YouTube頻道分享15分鐘的消脂跳繩操加拉筋。（YouTube@Coffee林芊妤）

因為這次的跳繩操不會真的拿著繩子，只需要做跳繩的動作，所以自覺手腳不協調的女生們也完全不用擔心會有卡繩的問題，更不用害怕絆倒！由於這屬於跳躍式的運動，所以在進行跳繩操的過程中，林芊妤（Coffee）建議我們穿上運動鞋或波鞋，而且最好在瑜珈墊上做訓練。林芊妤亦溫馨提示大家如果不想弄髒瑜珈墊，可以把它反轉，使用其背面。

林芊妤指跳躍動作時，只要腳尖輕輕落地即可。（YouTube@Coffee林芊妤）

林芊妤Coffee隱形跳繩操步驟

不過，就算不是真的拿著繩子，跳繩還是有技巧的。首先，雙手應垂到腰間位置，然後持續向內打圈。而跳高後雙腳也不需要整隻腳落地，因為這樣會非常傷膝蓋，而且會跳得很吃力。跳躍動作時，只要腳尖輕輕落地即可，而跳躍的高度很低已經足夠，值得留意的是千萬不要完全伸直雙腿，硬梆梆的跳下去同樣會弄傷膝蓋的。跳起時雙膝微曲，雙手打圈就可以了。那事不宜遲，我們現在開始！

首先，雙手打圈「原地跳」1分鐘，接著「前後踏跳」1分鐘。跳繩除了可以幫助我們減大腿之外，還可以減少臀部脂肪，並且有效強化身體肌肉。然後是「開合腳跳」1分鐘，而保持規律的呼吸至關重要。如果真的覺得太累，體力支撐不了的話，可以立刻停下來，先休息一會。第4個動作是「踢臀跳」，雙腳往後踢。然後終於迎來1分鐘的拉筋時間，順便休息。

拉筋的第一步是將上身拉過去右邊，右腿膝蓋屈曲，左腿拉直，維持大約6至7秒。慢慢站起來，將雙手垂直往下，伸直雙腿，維持大概5秒。再來是緩慢屈曲右腳，然後換成左腳，各維持5秒左右。

拉筋時間完畢後，我們在接下一個跳躍動作－「凌空跳躍」，輕輕的跳3下小步，然後跳高一點一下，維持1分鐘。下一個動作是「單腳跳」，一邊腳跳10下，然後換另一隻腳，同樣維持1分鐘。再來是「花式跳」，雙手交叉，左右腳前後跳1分鐘。完成這一組動作後，開始「抬膝跑」的動作，注意腳要抬高一點，連續做1分鐘。

「單腳跳」一邊腳跳10下，然後換另一隻腳，同樣維持1分鐘。（YouTube@Coffee林芊妤）

很快的，拉筋時段又到了。首先，將右腳放前面，左腳往後拉，維持數秒。熟悉感覺後，緩緩把後面的腳屈曲向前拉，在維持數秒，然後另一隻腳也是同樣的做法。接著慢慢站起來，左右腳前後站直，將右腳腳尖指向天花板，右手觸碰腳趾公，然後換另一隻腿，如此類推。這一組的拉筋時間為兩分鐘，大家可以慢慢來，直到舒服為止。然後再度站立起來，一邊腳伸直，一邊向後屈曲，同一邊的手拉起。兩邊腳輪流重複做。

再來是「交叉腳跳」，左右腳前後跳一分鐘。最後一組動作是「蹲低跳」，前後腳、稍微屈曲跳。然後雙膝跪在地下，上身拉後，用雙手掌支撐著。再次跪在地下，右腳伸直往後拉，盡量將腳跟貼到地下的感覺，然後換另一隻腳同樣做法。最後一個拉筋動作是「下犬式」，拉直雙腿，臀部向上，然後交替微微屈曲左右腳。

【林芊妤Coffee Q&A】