冬天大衣遮不住象腿！女星私藏4個秘技：橡筋、麵粉轆塑造筷子腿

【減肥｜筷子腿】天氣開始轉涼，雖然大衣可藏身形，但卻遮不到雙腿，加上臨近聖誕節，有著多個派對舞會，不時穿著都較貼身和性感，若腿部太粗或予人壯健感。因此，要擺脫大象象腿和水腫，不少女星都有自己的瘦腿秘訣，以下為大家盤點其中4位瘦腿女星，大家不妨從中偷師。



【減肥｜筷子腿】Tiffany在訪問中坦言，體重以前曾達60公斤。(IG@tiffanyyoungofficial)

【減肥｜筷子腿】Tiffany其後靠「橡筋瘦腿法」打造出「最佳美腿比例」。(IG@tiffanyyoungofficial)

【減肥｜筷子腿】女星瘦腿法一：Tiffany —— 「橡筋瘦腿法」



被整型醫生譽為「最佳美腿比例」的Tiffany，曾在訪問中坦言，身高163厘米的她，體重以前一度重達60公斤，其後靠積極瘦身，練出好看的腿部線條。她亦曾在綜藝節目《Heart a Tag》中，分享自己的獨門瘦腿法，僅用一條橡筋綁起雙腳的拇指，然後緊緊合腿靜躺3至5分鐘，並持續習慣一周，便可看見效果。

此外，她亦自創瘦腿操，先將雙腳分別向前踢5次，然後向斜側踢各5次，再微屈雙膝向上抬腿各5次，並以踢毽方式向上抬腿各5次，最後直接伸直腳向上踢，盡量抬高，便可以活動臀部至小腿的肌肉，修飾腿部線條。

【減肥｜筷子腿】楊冪靠3個瘦腿動作。(楊冪微博)

【減肥｜筷子腿】女星瘦腿法二：楊冪 —— 簡單瘦腿操



內地女星楊冪現年已經36歲，身材依然保持得很好，更擁有筆直的鉛筆腿，令人羨幕。原來不只間中浸腳，她亦曾分享自己的瘦腿操動作。首先她會平躺在地上，然後運用腹力稍為抬腳，讓雙腿凌空，並左右交叉擺動，每次一上一下，持續做半分鐘，並重覆3次，以練小腹及大腿內側。

完成首個動作後，她會練箭步蹲，將雙手叉腰，然後單腳踏前屈曲，做出弓箭步姿勢。若然筋骨較軟，可以將前方的腳再稍向前屈，直至後方小腿感到拉扯為止，並維持20秒後，換腿重覆動作。

此外，她亦會雙膝跪地、以手向前支撐，讓身軀保持在水平位置。完成後，可向後抬起一邊腳伸直，接著返回原處，換另一邊進行，並重覆交替做20次便行。

【減肥｜筷子腿】郭書瑤出道時曾被笑象腿。(IG@yaokuo)

【減肥｜筷子腿】她現時靠面粉轆按壓腿部去水腫。(IG@yaokuo)

【減肥｜筷子腿】女星瘦腿法三：郭書瑤 —— 麵粉轆消水腫



身形嬌小的郭書瑤，在出道時常被笑腿粗、肌肉發達，但經正確地改善運動後，現時她的雙腿變得纖瘦，看來更顯高挑。除空中瑜伽及TRX外，她還有種去水腫法寶——麵粉轆。自言容易水腫的她，會用含薑、白葡萄柚、杜松漿果和荷荷葩油的精油，在用手搓熱後塗在腿上，由下向上推壓小腿兩側，幫助消褪水腫。若然不夠力，她會用麵粉轆取替雙手，讓效果更為顯注。

【減肥｜筷子腿】泫雅一直予人長腿印象。(IG@hyunah_aa)

【減肥｜筷子腿】泫雅會將瘦腿法融入生活。(IG@hyunah_aa)

【減肥｜筷子腿】女星瘦腿法四：泫雅 —— 飯後洗衫洗碗



擁有「性感小野馬」稱號的泫雅，一直予人長腿的印象。她對身材管理嚴謹，會將瘦腿法融入生活，如日常會多行樓梯，在飯後亦不會立即坐下，並趁機清洗碗碟及洗衣服，以分散注意力，減少脂肪積聚下半身。