53歲金憓秀卸30年青龍獎主持 曬晚裝相曝光好身材 4招瘦身不瘦胸

【青龍獎｜金憓秀】現年53歲的韓國影后金憓秀，過去連續主持30年，南韓三大影視頒獎典禮之一的青龍電影獎，所以「青龍女神」稱號。可惜本屆青龍獎是她最後一次主持，讓許多影迷不捨，金憓秀不僅多年來主持青龍獎，她更是憑著精湛演技，在多次在此頒獎禮上獲最佳女主角獎。而主辦方更邀請到鄭雨盛，為連任主持30年的金惠秀特頒發「青龍電影獎」，場面感人。



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金憓秀在今屆青龍獎圓滿結束後，也在個人社交平台Instagram上發文，分享試裝照和感謝造型師過去30年的陪伴，以及別具意義的《青龍電影獎》以及工作人員的手作相冊，帖文中寫下：「真的很為你們感到驕傲！！！跟我一起度過30次青龍獎的工作人員們，獻上我尊敬的感謝......」

53歲金憓秀窈窕身型驚艷網民

金憓秀去年憑藉《少年法庭》、《王后傘下》兩部Netflix劇集，讓許多人再次留意到金憓秀深厚的演技以及凍齡外貌。而在去年金憓秀在擔任韓國電影界盛事《青龍獎》的主持，穿著藍綠色連身晚裝現身，展現出非凡氣質。而在頒獎禮過去後她也公開了禮服挑選過程，試身了多套風格各異的晚裝，但都透露著同一特點，就是金憓秀的好身材。當照片曝光後，不少網友都羨慕年過半百的金憓秀身型，還可以保持的如此好！全賴金憓秀多年來在健康及身材管理上從不偷懶！

近日金憓秀擔任韓國電影界盛事《青龍獎》的主持，過後公開了禮服挑選過程，曝光了她的逆齡好身材（IG@hs_kim_95）

金憓秀瘦身不瘦胸方法1：定期的運動 喜歡帶氧運動

金憓秀自小就喜歡跆拳道運動，現在則更喜歡練拳擊和游泳，長年維持的運動習慣，是她維持好身材和肌肉線條的首要原因。除此之外，金憓秀也分享自己幾年前有開始練瑜伽，不過因為工作關係致練習頻率並不高，有時候一周只有一次，所以她不把瑜伽當作運動量，而是讓她心情平靜的時間。

金憓秀瘦身不瘦胸方法2：每天快走30分鐘

金憓秀長年忙於劇組拍攝，不一定有時間到健身室健動，但她會把握每一個空閒時間到河邊快步走，她曾在個 社交平台Instagram上分享過戴著口罩快走至流汗的帖文，表示很喜歡透過快走幫助身體排汗。快走是一項相對輕鬆的運動，是隨時隨地都可以做到﹐又可以快速消耗熱量。

金憓秀瘦身不瘦胸方法3：攝取大量蛋白質

金憓秀瘦身不瘦胸方法3：攝取大量蛋白質（IG@hs_kim_95）

不少人最好奇的是金憓秀是如何做到瘦身不瘦胸呢？金憓秀就曾分享過重點是攝取蛋白質，她表示自己食量非常大，容易感到肚餓而且喜歡食肉，最高峰試過食11人份肉量！而她又是怎麼吃才長不胖呢？是因為肉中富含蛋白質增加飽足感，更有助塑造肌肉及燃燒脂肪，但這個前提是金憓秀常運動，兩者配合下才達到怎麼吃都不胖？

金憓秀瘦身不瘦胸方法4：多吃原型食物 不吃加工食物

金憓秀瘦身不瘦胸方法4：多吃原型食物 不吃加工食物（IG@kimhyesoo_signal）

金憓秀除了會攝取大量蛋白質食物外﹐喜歡進食原型食物，包括茄子、杏鮑菇、番茄、花椰菜等都是她喜歡的蔬菜類型，蔬果富含膳食纖維，有助排走毒素。另外，金憓秀維持好身材最重要是不吃加工食物﹐像是杯麵、午餐肉、腸仔等含高油鹽的食物，以及她幾乎戒掉精緻澱粉，避免攝取過多的糖份和卡路里。