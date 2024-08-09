宋慧喬訪港！6招瘦身減肚腩方法　早午餐不用戒口只需做1件事！

韓慧喬護膚｜韓國女神宋慧喬驚喜訪港，並出席FENDI活動！現年42歲的宋慧喬，以軍綠搭灰色連身裙登場，外表依然容光煥發、肌膚滑嫩，看不出任何歲月痕跡，到底她如何護膚保養呢？



宋慧喬以軍綠搭灰色連身裙登場，充滿知性優雅魅力。(FENDI)

稍早前宋慧喬於韓國仁川機場出發前往香港，以知性悠閒的造型，襯搭活力的棒球帽，再加上Peekaboo Soft手袋的亮麗皮革點綴，展現出時優雅和時尚的Athluxury。

宋慧喬稍早前於韓國仁川機場出發前往香港。(品牌提供)

早年宋慧喬出演《黑暗榮耀》第一及第二季，角色得到廣泛好評。在劇中高中時代飽受暴力欺凌的她被迫退學，潛伏十多年，後來決心向幾位施暴的同學復仇。其中一幕講述宋慧喬向愛慕自己的男主角李到晛展示遭受欺凌的傷疤，在他面前直接脫掉衣服剩下內衣。宋慧喬為了詮釋女主角消瘦的形象，更努力減磅，連續吃了2個多月蒟蒻飯。

早年宋慧喬出演《黑暗榮耀》第一及第二季，角色得到廣泛好評。(IG@fendi)

為了讓自己變得更加消瘦、貼近角色設定，宋慧喬連續2個多月每天只吃蒟蒻米當作主食，非常敬業。（IG @kyo1122）

編劇金銀淑表示，這場戲很重要，但怕宋慧喬會覺得不自在，所以事先詢問宋慧喬能否接受，沒想到她爽快答應，並說：「給我2個月的時間。」為了讓自己變得更加消瘦、貼近角色設定，宋慧喬連續2個多月每天只吃蒟蒻米當作主食，非常敬業。她笑說：「因為新冠肺炎有時拍攝延遲，所以我吃蒟蒻米的時間也變長了。」除此之外，作為「凍齡女神」的宋慧喬自然有不少減肥瘦身大法，讓我們一起來看看吧。

宋慧喬懶人減肥秘訣｜1. 豆腐瘦身法

早上8點吃早餐；中午12點吃午餐；6點則吃晚餐，其後不再進食。（Getty Image）

宋慧喬在拍攝代表作《浪漫滿屋》前，身形一直被指屬於暴脹型，而她的獨門減肥法是多吃豆腐。宋慧喬每天都會定時進食三餐，早上8點吃早餐；中午12點吃午餐；6點則吃晚餐，其後不再進食。

大家應該有聽過「早餐吃得像皇帝；午餐吃得像平民；晚餐吃得像乞丐」吧？宋慧喬也運用這個原理，頭兩餐絕不戒口，不過任何食物都只吃到八分飽；晚餐則只吃豆腐。豆腐含有豐富的營養價值，而且比起減肥食物，如：蕃薯、雞胸肉的卡路里更低。而且蛋白質可以讓人有飽肚感，避免暴飲暴食，更可保持皮膚白滑。

宋慧喬懶人減肥秘訣｜2. 高纖食物代替高熱量零食

戒掉零食對嘴饞的女孩來說非常痛苦，我們可以試試宋慧喬以高纖食物代替高熱量零食的做法！（IG @kyo1122）

戒掉零食對嘴饞的女孩來說非常痛苦，我們可以試試宋慧喬以高纖食物代替高熱量零食的做法！不需要特別節食，但是盡量少吃高熱量食物。「口痕」的時候，可以水果或高纖低熱量的小食來代替加工的高卡零食，這樣就不用擔心吃多了會有罪惡感和長胖了！

宋慧喬懶人減肥秘訣｜3. 散步

我們可以像喬妹一樣，將運動改為散步。（IG @kyo1122）

對於不愛運動和出汗的女生來說，除了節食之外好像就別無他法，踏入中年以後，只靠控制飲食減肥簡直比登天還難。不用灰心，我們可以像宋慧喬一樣，將運動改為散步！宋慧喬曾於海外拍攝，而每次都要走很多路，回韓國後就發現自己減重了，所以養成散步的習慣。之前她每週散步至少五次，每次走約3至5公里，並維持30分鐘以上。

宋慧喬懶人減肥秘訣｜4. 每天15分鐘有氧運動

對於不抗拒運動的人，可以嘗試慢跑和做一些有氧運動。（Getty Image）

對於不抗拒運動的人，可以嘗試慢跑和做一些有氧運動，宋慧喬曾表示即使工作多繁忙也好，也會抽15分鐘的時間做運動，一般上以瑜伽為主，一直做到有喘氣的感覺為止。至於慢跑可以大量流汗，促進新陳代謝，除了減肥之外更讓皮膚變好。

宋慧喬懶人減肥秘訣｜5. 每天喝檸檬水

喬妹多年來都保持每天喝檸檬水、不添加糖的習慣，以補充每日所需水分。（Getty Image）

宋慧喬多年來都保持每天喝檸檬水、不添加糖的習慣，以補充每日所需水分。檸檬卡路里低、更蘊含豐富維他命C，有抗氧化效果。當中的檸檬酸更有效促進腸胃蠕動，有助排走身體毒素，能逐少減走肚腩。不過由於檸檬的酸度十分高，空腹喝會刺激胃粘膜，所以不建議大家空腹喝。