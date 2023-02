要打造完美底妝,除了靠好膚況,少不免是合適的粉底及遮瑕。2023的妝容主打自然透亮,粉底太高遮瑕則顯面具感,這時就需要遮瑕去作二次及重點遮瑕,掩蓋黑眼圈、膚色不均及痘痘等皮膚瑕疪。



想完美遮瑕,除了要挑選合適質地的遮瑕膏,化妝手法正確才能夠重點消滅瑕疪!想知道正確手法的話,不妨參考英國知名專業彩妝師及美妝Youtuber Goss大叔的教學,將黑眼圈及淚溝都一一拒絕,打造精緻妝容!

認清自己的黑眼圈狀態 選擇合適手法

原來手法錯誤,會顯老!( 截自Youtube@Wayne Goss )

眼部肌膚比較細嫩及薄,所以容易透出色素,形成黑眼圈。另外,亦會令眼部四周的血絲較顯眼,膚色不均的情況較明顯。為什麼你的眼妝不持久,又感覺厚重?Goss大叔指出因為手法問題!雖然黑眼圈是一個困擾,但普遍人的黑眼圈其實並沒有嚴重得整個眼部範圍都是黑色素,但是大家卻一直使用V字或整眼遮瑕的方法去掩蓋黑眼圈,沒有嚴重的黑眼圈用這方法反倒會有反效果!

Goss大叔遮瑕教學 只需簡單兩步

第一步︰遮黑眼圈方法必學

Goss大叔指遮瑕步驟前要做好眼睛保濕,可以用眼霜等產品加強保濕。遮瑕第一步驟就是只需遮瑕眼頭及眼角位置,將最明顯的黑色素掩蓋,就可以顯示出光亮又自然的眼周!以往的V字或整眼遮瑕的方法反而會有老態感以及令到眼睛變小,而且因為眼部肌肉會隨著眼睛眨動、微表情等移動,如果整眼遮瑕就會從而顯露細紋及令遮瑕走位,看上去就會感覺沒有好好的遮瑕!

第二步︰遮淚溝方法必學

遮瑕第二步驟就是點低頭部,眼底有下陷或微小陰影的地方就是淚溝位置,將淺色遮瑕以一筆的形式遮蓋淚溝,然後輕輕拍開並將它融合於肌膚當中。

遮瑕推薦!遮瑕膏、遮瑕液、遮瑕棒全都有

要找到適合自己的遮瑕產品,要從膚質入手,當中或許需要用不少金錢嘗試產品及反覆試驗,想節省時間成本的話,不妨參考《01女生》的遮瑕推薦!

如果你的皮膚容易出現細紋及乾紋,應該使用柔滑滋潤的產品,遮瑕膏及遮瑕液的質感較滋潤保濕,同時推開可做到透薄輕盈妝效!

《01女生》十大遮瑕膏、遮瑕液推薦

如果追求高度遮瑕又或者油肌女生,質感較乾並具有高持久度的遮瑕棒絕對是你的不二之選!

《01女生》八大遮瑕棒推薦

