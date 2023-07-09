2023捲髮｜髮型師推介夏季水質感電髮　5大燙髮造型秒減齡顯臉小

想為頭髮增添新意象，卻又不知該從何下手嗎？不論長髮抑或者短髮，「燙捲」是創造層次感、女人味的好選擇～不過，若妳已經玩膩了復古大波浪、蛋捲頭這些老花招，那麼今年最新「水質感燙髮」必需要認識！



資生堂專業美髮團隊精準指引「水質感燙髮」5大造型提案，小臉、顯髮量就選這一款。

水質感燙髮5大造型指南，滿滿的夏日風情～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 知性短波紋

短髮燙捲總讓人擔心有顯老顯臉大的疑慮，而上錯了捲度，更會使髮型瞬間厚重又古板！今年的水質感捲度，便是強調於髮絲的線條感，在弧度上很自然、不笨重，且一定要保留髮絲間的空氣感，搭配法式瀏海或者八字瀏海都很適合。

2. 水感鬆軟捲

從韓國流行進香港的鬆軟捲髮，也是今年春夏的主軸！若妳是溫柔女孩，則可運用水質感捲度的大波紋紋理，去揉出長髮兼具彈性與柔軟度的自然線條！而瀏海搭配上就很推薦選擇八字大旁分，顯小臉且好整理呢～

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3. 水感波浪捲

水質感捲髮的核心不光著重於線條，更注重捲度光澤的呈現，而帶點復古感的小卷也是一個不錯的造型提案！相同的捲度以更密集的間距捲上髮絲，這時更可以搭配短瀏海為俏皮度加分～最重要的，莫忘在髮絲上揉一點濕感慕斯，會更有春夏風情喔！

4. 優雅波紋燙

韓國歐膩的背殺全靠它！將弧度拉鬆一些，但依樣保留水感的線條與光澤度，讓髮絲看似蓬鬆有層次，卻又格外輕盈不厚重，這時可以借助髮絲的捲度去捏出鬚鬚瀏海，作為造型加分，也頗有一番度假風情。

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5. 波紋層次燙

不光女孩有著燙捲造型的新選擇，若妳想幫身旁的男友進行春夏大改造，那麼也很推薦水質感燙髮！留有一點長度的韓系瀏海，透過水質感捲度的層次堆疊，以及線條加分，讓髮型更加率性時髦，若再搭配髮色漸層，整體帥度可不輸韓國歐爸呢！

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