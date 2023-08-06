吹頭髮技巧｜3招超簡單令頭髮蓬鬆！扁塌、細軟髮、少髮量救星

吹頭髮技巧！香港濕熱悶的天氣，加上扁塌、難搞的頭髮，令到每朝整理頭髮、整理造型十分費時，最令人氣憤的是，用心準備的髮型卻敵不過濕熱悶焗的天氣，半天不夠就已經變回扁塌真身，顯得臉大之餘，髮量又會感覺少得可憐。



想要擁有蓬鬆髮型怎麼辦？俗言有云：「頭髮是第二張臉」，頭髮除了影響外觀，打造個人造型風格，亦會影響自己在他人眼中的身體、精神狀況。明明擁有一頭正常髮量，卻因為造型不當、扁塌髮型而被誤會頭髮稀疏？想保持一頭具有彈性、柔順的秀髮，不妨了解一下台灣YouTuber Astor 的分享吧。

明明擁有一頭正常髮量，卻因為造型不當、扁塌髮型而被誤會頭髮稀疏？（《愛在雨過天晴時》劇照）

急救秀髮！3招從扁塌髮變為豐盈秀髮

不論約會、拍照、出席正常場合，大家都總經歷過需要維持髮型的時刻，而髮型就像個俏皮的小朋友般，一開始明明整整齊齊，十分美觀；但不失一會兒就打回原形。又或者在髮廊管理過後，經過髮型師的一雙巧手，頭髮變得豐盈、有彈性，但隔天就無法做出一模一樣的造型。難道以後只能依靠專業的髮型師才能打造秀髮？「Astor」指打造秀髮全在日常習慣，除了要多用髮膜、髮油等，大家亦可以在日常髮型造型中加入小道具、小技巧就可以重塑秀髮！

打造豐盈秀髮：1. 吹頭髮

想要打造豐盈秀髮的第一步當然是吹頭，若然基礎未能夠打好的話，之後的造型則要多花點力氣了。不少人都應該聽過，頭髮若果倒吹的話，則會顯得毛燥又扁塌，但其實關鍵並不在於你的姿勢，反而是順著頭髮毛鱗片的方向，因為洗髮後，頭髮毛鱗片會打開，若果倒著吹，則會讓毛鱗片無法閉合，頭髮就會變得乾躁、受損打結。

「Astor」指只要從髮根到髮尾吹，順著頭髮毛鱗片，而且不要順著頭髮原來的分線吹，這樣不管是企著、平躺還是倒著都可以輕鬆吹得一頭水潤、有光澤的髮型。另外大家在吹頭時，可以利用小道具。

「Astor」建議使用寬度較大的氣墊梳，可以從最側邊開始吹頭，方向可以是由右往左、由左往右，再由後往前，這樣就可以得到一頭蓬鬆頭髮。當吹好頭後，大家除了用梳子梳頭外，用上雙手時，可以從根部撥鬆，當到達頭髮中央時則向外轉一圈，這樣更可以打造出毛流感。

打造豐盈秀髮：1. 吹頭髮（YouTube@Astor）

打造豐盈秀髮2. 直髮夾小技巧

在早上趕急上班，下班前往聚會、約會時，未能夠從頭開始洗髮吹頭，又想急救髮型的話，就可以借助髮型夾的幫助。

大家普遍使用直髮夾、曲髮夾時會使用雙手協助造型，但其實這樣只會令頭髮順直而非令到整個造型整齊地受熱，而且手部協助撮取頭髮亦會厚薄不勻。大家可以使用排梳或尖尾梳，挑出厚薄均勻的頭髮，再調整造型夾以製作頭髮弧度，不過要注意道夾的時間不要過長，以免傷害頭髮；這樣就可以打造出均勻又整齊的直髮或曲髮。

打造豐盈秀髮：2. 直髮夾小技巧（YouTube@Astor）

打造豐盈秀髮3. 修飾面型

除了要打造後腦頭髮的造型，更要用些小技巧，利用前段正面的頭髮去修飾臉型才是一個完整的髮型。不少女生都會留有瀏海，為的就是想顯得臉小，想打造一個自然曲度的瀏海，關鍵在於髮量不能過多，每次最多以兩指寬的厚度夾髮，大家可以先將頭髮往前拉並夾，當到達髮中時再以大幅度地向後拉，這樣的瀏海就可以輕鬆打造自然、休閑的八字瀏海。

另外，「Astor」教中分或斜分頭髮女生「2分鐘快速修飾面型」的做法，不論長、短頭髮女生都適用，在耳邊抽出一撮頭髮，先橫向地夾頭髮，然後再打造彎度，打直地夾頭髮。之後關鍵是夾好頭髮後，再將手梳進髮根，到耳邊轉一個圈地梳頭，這樣的頭髮就可以有一個相當自然的方向。