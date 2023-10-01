轉季護理｜初秋嘴唇乾燥易現死皮兼爆拆　平價好用保濕潤唇膏推薦

踏入秋冬季，除了更換護膚品之外，唇部護理亦不容忽視！嘴唇乾燥輕則現乾紋甩皮，重則爆拆流血，痛到入心入肺！《01女生》為大家精選8款保濕潤唇膏，滋潤護唇，擊退龜裂死皮，保持柔嫩水潤雙唇對抗乾燥天氣。



推薦1) Clé de Peau 完美亮澤潤唇膏

一枝潤唇膏具備三種功效：潤唇、淡化唇色以及唇部底霜。含甘草及油棕提取結合物，有效修護柔軟脆弱的唇部，預防唇部乾裂，使雙唇飽滿豐盈。

Clé de Peau完美亮澤潤唇膏 (Neutral Pink) HK$228 立即購買

Cle de Peau 完美亮澤潤唇膏 。(圖片來源: 01mall)

推薦2) DIOR誘惑煥彩潤唇膏

獨特配方注入櫻桃油、乳木果油、向日葵蠟和米蠟等天然保濕成分，加上揉合Color Reviver喚醒唇色科技，能直接與唇部的水潤度產生反應，同時有助鎖緊水分及滋養唇部，瞬間提升唇部亮澤度。

DIOR 誘惑煥彩潤唇膏 #004 透亮珊瑚色 HK$265 立即購買

DIOR誘惑煥彩潤唇膏。(圖片來源: 01mall)

推薦3) DHC 橄欖油護唇膏

含橄欖油、人參及蘆薈等天然植物精華，滲透性極佳，迅速滋潤和亮澤雙唇，保持水嫩感，防止乾燥脫皮。

DHC橄欖油護唇膏 HK$38 立即購買

DHC 橄欖油護唇膏。(圖片來源: 01mall)

推薦4) 薑心比心薑萃滋養萬用膏/護唇膏

主要成份為薑精油、老薑精華、薄荷精油、酪梨油等，上唇彩前先用護脣膏來打底，可柔潤雙唇避免乾燥脫皮，亦可以修復手肘/ 後腳跟龜裂。

薑心比心薑萃滋養萬用膏/護唇膏 HK$90 立即購買

薑心比心薑萃滋養萬用膏/護唇膏。(圖片來源: 01mall)

推薦5) Reviva Labs維生素E潤唇膏

含維生素 E 、大豆和尿囊素的舒緩配方，有助於滋潤乾燥嘴脣及有效軟化角質，改善唇部問題。

Reviva Labs維生素E潤唇膏 HK$27.82 立即購買

Reviva Labs維生素E潤唇膏。(圖片來源: iHerb)

推薦6) Badger Company有機草本潤唇膏

獲USDA及QAI 有機認可，主要成份為:油橄欖果油、蓖麻籽油、茶樹葉油、蜜蜂花葉油等，質感清爽，令唇部滋潤順滑。

Badger Company有機草本潤唇膏 HK$24.39 立即購買

Badger Company有機草本潤唇膏。(圖片來源: iHerb)

推薦7) Fresh黃糖抗皺活肌修護唇膏

含有海茴香萃取、柳橙萃取、古布阿蘇樹果油、李子籽油、西番蓮籽油、透明質酸等抗衰老成分，有效高度滋潤護唇及填補細紋，使皮膚細滑飽滿，達到健康效果。

Fresh黃糖抗皺活肌修護唇膏 HK$135 立即購買

Fresh黃糖抗皺活肌修護唇膏。(圖片來源:01mall)

推薦8) 舒特膚極致修護潤唇膏

具有SPF 50+防曬功能，保護雙唇免受太陽的紫外線及環境因素傷害。質地輕盈透薄，只需薄薄塗上一層，可為雙唇提供極致修護。

舒特膚極致修護潤唇膏 HK$49 立即購買

舒特膚極致修護潤唇膏。(圖片來源:01mall)

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