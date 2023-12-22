冬至2023｜中醫認可暖身養顏養生方法 女生必做：浸浴/泡腳/艾灸

【冬至養生/冬至護理】來到12月尾末，除了代表即將踏入新一年，亦是代表天氣下降的時候。最近寒風連連，容易不小心受涼、病倒，大家亦要注意保暖，加強保濕與護理，以免皮膚乾燥刺痛。除了護膚保養上要替換，大家亦可以因應天氣而進行養生保健，令身體循環變好，加強血色與精神。而根據中醫角度而言，節氣轉變亦伴隨相應的養生方法：「春夏養陽，秋冬養陰」。



《01女生》特意邀請道德善堂註冊中醫師、香港浸會大學中醫學碩士兼北京中醫藥大學中醫學學士 洪慧雯醫師，分享冬至養生、調理身體的秘訣。洪醫師指冬至到來，天乾氣燥、溫度下降，大家要多保護體內的陽氣，注意保暖，避免受寒。除了可以要適當的添加衣物：例如圍巾、帽子、厚襪等，不要過度捱夜、飲食上適當的進補，更可以利用湯水補身保養。另外，洪醫師亦分享了3大養顏養生方法，以助女生擺脫手腳塞冷、驅寒的作用。

德善堂註冊中醫師 香港浸會大學中醫學碩士兼北京中醫藥大學中醫學學士 洪慧雯醫師（受訪者提供）

冬至養生護理：1. 天灸

天灸為中醫的傳統療法之一，指一年中的特定日子：「三伏天」、「三九天」等，以大辛大熱之中藥混合薑汁製作成藥膏，再選用對應相關疾病的穴位進行中藥穴位貼敷，從而達到補虛溫陽、調理體質之作用。

而冬至正好是天氣極寒之日，根據中醫角度，此時陰極陽生，正是進行天灸的好時機，能夠以此增強免疫力。天灸十分適合虛寒型女生們，解決敏感、腸胃不適、經痛等問題。

冬至養生護理：1. 天灸（gettyimages）

冬至養生護理：2. 艾灸

若然錯過天灸的特定日子，大家亦可以選擇針灸、艾灸等方法。艾灸透過燃燒，產生溫熱及藥物的作用，能夠溫經通絡、行氣活血、消腫散結及祛溼除寒。若針灸及艾灸與肺脾腎相關的穴位，能夠達到助陽扶正、抵抗外來病氣的作用。洪醫師更指艾灸時，可針對關元穴（臍下三寸）以及補脾胃之足三里穴（犢鼻下3寸，脛骨前緣外一橫指處）等，更有補虛益腎、改善手腳冰冷，達至抗衰老功效！

冬至養生護理：2. 艾灸（gettyimages）

冬至養生護理：3. 浸浴、泡腳

天氣寒冷，不想四處走動的話，洪醫師亦分享了居家可做的養顏養生秘訣！洪醫師指氣溫下降，寒冷的天氣特別影響下肢血液循環，女生們能夠在晚上時分，以溫熱水浸至小腿肚大約15至20分鐘，藉此達到驅寒的作用。另外，若將艾草、紅花、生薑等溫熱材料，以紗布袋裝起並煮沸，再加以泡腳或浸浴，驅寒暖身的效果更佳！

冬至養生護理：3. 浸浴、泡腳（gettyimages）

資料來源：德善堂註冊中醫師 香港浸會大學中醫學碩士兼北京中醫藥大學中醫學學士 洪慧雯醫師