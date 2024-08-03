職場穿搭｜夏日必學「日系白褲」配襯法！4種混搭穿出高級時尚感

面對戶外炎熱高溫，夏日外出穿衣選擇，都希望以舒適又清爽風格為主，此時不妨嘗試以「顏色」作為混合巧思，使造型擁有理想風格樣貌，像是深色向來給人吸熱的既定印象，能讓衣着視覺增加保暖度，通常出現在秋冬裏，到了夏季便會換上淺色系單品，例如白色、奶油色，都可為整體注入降溫涼感的穿搭氣息，尤其是近期日本女生最愛穿的「白褲」，非常適合在本季着用，想知道白褲有哪些混搭方式嗎？一起從以下 4 種搭配靈感，為日常打造多變且聚焦的時髦質感。



即學夏日「日系白褲」穿搭建議：（按圖了解）

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1. 透膚上衣

在本季相當熱門的透膚上衣，非常推薦與白褲混搭，微透材質能帶來舒適涼感度，加上白褲立即點綴出透明系女孩氣息，透過兩件單品混合，便能快速出門的減法穿搭技巧，使夏日衣着顯得簡約又不失時尚感。

2. 蕾絲單品

蕾絲單品向來給人一股溫柔優雅的氣質，選擇蕾絲背心 + 白褲混合，瞬間展現令人為之一亮的高級質感，不僅適合任何場合穿着，隨性加上帽子與涼鞋，使造型完整度更高連結滿分時髦。

3. 多層次搭配

當想為衣着增加不同穿搭變化時，以寬褶馬甲背心、短 TEE、白褲為造型組合，讓你輕鬆打造日系多層次搭配，另外換上薄款長袖上衣，同時遮陽又防曬之外，融入手拿小包與厚底鞋就很好看加分。

4. 罩衫針織上衣

喜歡日系穿搭的大家，平時是不是也有很多罩衫上衣呢？雖然有時會覺得罩衫比較難駕馭，但其實只要選對單品，也能簡單營造聚焦的日系風格，例如將罩衫與白色休閒西裝褲混搭，便可製造好感度十足的知性 Look ，不論穿搭尖頭鞋或球鞋都很合適。

夏季以白褲製造日系高級質感



以上推薦的 4 種白褲搭配組合，大家從中汲取穿搭靈感，準備穿上白褲為日常營造滿分造型質感嗎？接下來一起透過白褲與不同上衣混搭，為夏日製造注目的日系高級印象。

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