職場穿搭｜透膚襯衫「本季必入」！4種混搭技巧襯出輕盈夏日造型

面對炎熱氣溫的夏季，平時外出穿搭選擇著重於清爽涼感的風格，像是 TEE 、背心、機能材質等，都是此時不可錯過的百搭單品，但今年夏天有股趨勢正悄悄流行，喜歡關注日本女生街頭穿搭的大家，相信一定都有發現，近期「透膚」成為衣着必備時髦關鍵字，尤其是「透膚襯衫」．帶點透感質料能製造涼感度之外，同時還能防曬，不僅適合夏日着用，透過不同內搭與下身加乘，輕鬆點亮令人著迷的季節感受。



想知道透膚襯衫有哪些搭配秘訣嗎？一起從以下 4 種組合，使日常擁有滿分的日系印象。

1. 透膚襯衫x休閒褲

「透膚襯衫」混搭推薦Look 01. 透膚襯衫x休閒褲（wear.jp）

「透膚襯衫」混搭推薦Look 01. 透膚襯衫x休閒褲（wear.jp）

無領設計的透膚襯衫，給人一股知性優雅氣息，非常推薦運用在上班穿搭裏，以「無領透膚襯衫 + 休閒長褲」，快速打造簡單俐落的風格，如果想為造型增加細節巧思的話，內搭細肩帶背心便很好看加分，或者運用撞色單品混和，立即展現聚焦十足的注目度。

2. 透膚襯衫x連身裙

「透膚襯衫」混搭推薦Look 02.透膚襯衫x連身裙（wear.jp）

「透膚襯衫」混搭推薦Look 02.透膚襯衫x連身裙（wear.jp）

當想營造女孩感的日系穿搭時，不妨嘗試以透膚襯衫和連身裙混和，例如細肩帶牛仔連身裙外搭透膚襯衫，使衣着瞬間顯現好感滿分的優雅氣質，或者將透膚襯衫加在背心連身裙內，不僅提升理想造型層次，還可點綴出日系大人感的造型氛圍。

3. 透膚襯衫x白褲

「透膚襯衫」混搭推薦Look 03. 透膚襯衫x白褲（wear.jp）

「透膚襯衫」混搭推薦Look 03. 透膚襯衫x白褲（wear.jp）

輕盈的白色系單品，屬於百搭好駕馭色系，向來適合在夏日裏着用，不僅能使穿搭視覺提升輕透涼爽的感受，結合透膚襯衫混搭白色長褲，營造簡約乾淨的季節風格，注重舒適感的搭配方式，即使在戶外一整天也不會感覺炎熱，隨性踏上平底鞋或涼鞋就很好看加分。

4. 透膚襯衫x直筒裙

「透膚襯衫」混搭推薦Look 04. 透膚襯衫x直筒裙（wear.jp）

「透膚襯衫」混搭推薦Look 04. 透膚襯衫x直筒裙（wear.jp）

直線設計的直筒裙，穿着時能為下半身帶來修身比例，可以藏肉又增加高挑感的單品，成為許多女生最愛穿搭的款式，以透膚襯衫加直筒裙，傳達日系輕休閒風格，再混和手拿包呈現質感突出的夏季 Look 。

本季以透膚襯衫點亮造型焦點

以上推薦的 4 種透膚襯衫搭配組合，大家也都將穿搭技巧重點筆記了嗎？一起為夏日季節連結嶄新的日系印象。

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