短袖西裝外套堪稱「返工穿搭神器」！4大配搭建議襯出日系知性美

每天上班前總是思考許久該如何表現當日穿搭，希望能穿出時髦兼具正式的通勤 Look ，平時除了選擇襯衫為搭配之外，其實「短袖西裝外套」也是非常推薦的款式，短袖剪裁不僅適合炎熱夏季着用，利用不同材質與版型，同時呈現與眾不同的造型樣貌，尤其「短袖西裝外套」向來是日本上班族最愛的單品之一！



想知道如何將短袖西裝外套，搭配出高級時髦度嗎？一起從以下 4 種混搭方式，並結合不同上衣與下身組合，為日常衣着打造令人為之一亮的日系大人印象。

短袖西裝外套穿搭建議：（按圖了解）

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1. 亮色系單品或露出內搭上衣的袖子

想將短袖西裝外套穿出層次感的話，嘗試加入亮色系單品混搭，例如螢光綠西裝褲或印花絲巾，瞬間為造型點綴出注目亮點，另外再將袖子反褶，並露出內搭上衣的袖子，使短袖西裝外套穿搭顯得不無聊之外，又有專屬時髦個性。

2. 剪裁連身裙

每天早上急急忙忙出門，讓你沒時間想該如何選擇服飾搭配嗎？不妨以短袖西裝外套 + 長連身裙，一件式剪裁連身裙，向來是懶人最愛的必備神器，不需想過多穿搭技巧，輕鬆連結理想的衣着樣貌，隨性踏上涼鞋便能製造質感滿分的高級印象。

3. 短裙或短褲

隨着季節開始進入盛夏時刻，氣溫也變得越來越炎熱，如果想穿出清爽涼感風格時，選搭短裙西裝外套與短褲，讓造型注入一股降溫涼感 Look ，而短袖西裝外套可以選用蓋過短裙的長版設計，不僅不會使整體看起來單調呆板，還能增加幾分街頭個性氣息。

4. 疊搭技巧

除了混合褲子、洋裝、短裙，其實還可以透過疊搭技巧營造豐富造型，例如將串珠背心外搭於短袖西裝外套，讓時尚感立即加倍突出，或者結合本季超夯的透膚連身裙，同樣是很合適的搭配品，不論是上班或約會場合穿都很推薦。

上班穿搭以短袖西裝外套打造日系焦點

以上推薦的 4 種短袖西裝外套混搭方式，大家也從中學會穿搭技巧了嗎？想讓上班穿搭兼具時髦又知性，一起從以上造型靈感參考，詮釋令人為之一亮的高級 Look

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