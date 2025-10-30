久坐危害健康更易發胖、患心臟病　醫生指單靠運動不夠還要這樣做

現代人上班坐着、吃飯坐着、通勤坐着，一整天坐着的時間比睡覺時間還要長。有研究顯示，長時間久坐與早逝風險呈正相關，雖然 運動可以部分抵消久坐帶來的傷害，但單靠運動並不足夠。



家醫科醫生李思賢（19）日在臉書專頁發文分享，2016年一篇刊登於《刺胳針》（The Lancet）期刊的研究，探討了長期久坐對死亡率的影響，並分析運動是否能抵消久坐的風險。

李思賢提到，這項研究規模龐大，分析來自16項前瞻性隊列研究的數據，涵蓋超過100萬名來自不同國家的參與者，並追蹤了他們長達2至18年的 健康狀況。研究結果顯示，長時間久坐（例如每天超過8小時）與早逝風險呈正相關。尤其是每天活動量不足（少於30分鐘中等強度運動）且久坐時間長的人，面臨着更高的心血管疾病和全因死亡率。

此研究發現，久坐不動對健康有多方面的負面影響，特別是當久坐時間超過6小時以上！久坐容易導致新陳代謝率下降，身體能量消耗減少，引發肥胖、胰島素阻抗，增加2型糖尿病的風險，且長期久坐會影響血液循環，特別是對心血管系統的損害增加心臟病風險。

此外，久坐者的骨骼肌肉系統也會受損，長時間保持靜止姿勢容易導致肌肉僵硬、腰背疼痛等問題。最嚴重的是，久坐與慢性發炎有關聯，容易加速癌症的發展。

李思賢建議，運動可以部分抵消久坐帶來的傷害，但單靠運動並不足夠。針對如何降低久坐帶來的傷害，民眾應從生活方式的多方面進行調整。

首先，儘量避免長時間保持靜止姿勢，每隔30 ~60分鐘就應該起身活動幾分鐘，可做些伸展運動或走動。此外，將日常活動融入生活，例如使用站立式工作桌、步行或騎自行車上班、選擇樓梯而非電梯，都是有效的策略。

對於那些難以避免久坐的工作者，李思賢建議在一天中規劃固定的 運動時間，並確保運動強度達到一定水準（如快走、跑步等）。最後，保持動態的生活方式，將活動分散到整天，而非集中於一天的某個時段，這將有助於改善整體健康狀況，並減少久坐對身體的長期損害。

