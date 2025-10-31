新手上司帶人攻略！別亂罵人別當職場家長　4招引導建立高效團隊

當上司責任不輕，不但要處理自己的工作，更要帶領員工一起向前。一名男網友分享，他當上上司後才發現職場上很多沒能力當上司的人，因此分享幾個帶人的方法給新手上司，並直言：「上司不是靠畫大餅去維持虛假的團隊和諧」。



一名男網友在Dcard發文，表示他出社會後在大型集團或外商工作，一直遇到「沒料」的上司，直到自己30歲當上上司後，才發現職場上很多「沒能力的人」只是因為經過一段時間後變成了「做了比較久的人」，但事實上那些人並不會因為工作時間長就變成有能力當上司的人。

對此，他分享幾個帶人的方法給新手上司：

1. 可以有情緒，但罵人絕對不是最好的選擇

當了上司難免因為下屬出錯或溝通不良自己會有情緒，很多上司情緒控管不好會當場開罵或拉到小房間罵人，但其實職場上罵人是最不專業的一件事情。

如果有件事做不好或需要改進，應要私下討論，找到原因並思考後續怎麼去改進，其餘的情緒沒必要帶到職場上。

2. 不要當職場上的另一個家長

過去工作上偶爾會遇到那種甚麼都要管的上司，每天要打工作日誌、還要列出自己做了甚麼花多少時間，甚至看到人家滑手機就問這個好了沒、那個好了沒。

其實跟團隊建立的原則就是「結果導向」，只要交辦的事情有如期如質的完成，其他要怎樣的工作模式，或在位置上多久都不要在乎。

3. 團隊合作方式

每周一次團隊會議來確認完成事項的狀況、每天上午花5-10分鐘站會快速了解狀況和有沒有需要幫忙的地方、其餘有任何問題可隨時問。

4. 尊重每個共事者的時間

在帶新團隊或有新人加入時，該做的一件事是和每個成員單獨私下討論，一定會問的兩個問題是：

1. 你希望在這裏學到甚麼？培養甚麼技能？

2. 未來的職涯規劃會希望往哪個方向發展？



事主補充，他會透過了解每個人的偏好，在任務分配中盡可能的給他們能培養想要發展能力的任務。尊重每個人的時間，當上司不是「靠畫大餅去維持虛假的團隊和諧」。

此文一出，不少過來人分享上司的確不好當：

・「曾在一家上市櫃，跟過一個厲害的上司，上司不是好當的，我喜歡當職員」

・「我也在上市櫃公司當小上司，當了才發現並不容易，有時候還得會做人，不然多少會有洞等著跳」

・「我是新人也是上司，每天都覺得壓力好大真的好累好難」



