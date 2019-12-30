【2020】已定立目標一定要親筆寫低？　5個技巧助實踐新一年大計

在2020年的開始，很多打工仔總是充滿著雄心壯志設定新目標，不過，很多人卻是「得個講字」，只說不做。 如果不想目標只成空想，除要要學習放慢腳步，反思自己去年的成果和不足外，也可嘗試用以下5個技巧協助實踐大計，令2020年的計劃更適合自己及更可行。

你設定新年目標了嗎？你有什麼方法達成自己的目標呢？(Ben Kolde/Unsplash)

很多人喜歡在新一年設定新目標，希望自己可以從新出發，不過，目標不只是一廂情願的承諾，缺少規劃的話，任憑你的目標多美好，也只不過是紙上談兵，到頭來更容易令自己失望，甚至打擊自信心。因此，為了令目標更切實可行，你可以學習以下這些小技巧。

實現新年目標的技巧：（按圖了解）

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1. 親手寫下目標

雖然手機行事曆非常方便，可是紙本的日記手帳本還是有其優勝之處。加利福尼亞多米尼加大學心理學教授蓋爾·馬修斯（Gail Matthews）博士領導的一項有關目標設定的研究發現，如果把目標寫下來，實現目標的可能性就會提高42%。

2. 集中一至兩個目標

有些人喜歡列出一份長長的目標清單，希望在一年內做好所以事，不過，如果目標太多，往往會因為太分散或無從入手而失敗告終。與其寫一個無法實現的願望清單，不如把注意力集中在一兩個主要目標上。你可以在紙上寫下目標，然後按優先順序和可實現性排列它們來縮小範圍，令自己的目標更清晰。

3. 設定行動步驟和評估標準

寫下可以達到目標的具體方法，可以更容易追蹤進度，並增加成功機會。例如你新一年希望儲10萬元，你應該計劃一些可行的方法來增加收入及減少開支，以及每月的具體儲蓄目標。千萬不要寫一些很空泛的字眼，如「儲多一點錢」、「節省一點」等，這只會令目標難以達成。

4. 預先思考遇到障礙時的解決方法

很多時間，朝著目標進發的道路總會遇上障礙，雖然我們很難預計所有意外的發生，不過，如果能提前預備好心態，以及為一些可見的問題先思考解決方法，可以令問題真正發生時更容易解決。此外，你亦應保持平靜及正向的心境，在意外發生時，不會一蹶不振。

5. 成為自己的啦啦隊長

設定目標是一回事，但堅持是另一回事。有時候，我們會懶惰、會失望，不過，透過自我激勵，如聽音樂、做運動、冥想、看心靈雞湯書籍、參加激勵人心的講座等，有助重燃動力。此外，你亦應不時檢示達成目標的方法，看看是否最適合自己，例如你想提升英文能力，便要比較看書、看影片、聽音樂，還是與真人對話最有效。

（資料來源：Thrive Global）

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