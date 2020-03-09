【升職】上位後才覺難勝任新職位？　3大職場建議助克服信心危機

績效面談中，老闆將任職 3 年的小志升為資深企畫，小志覺得努力終被看見，對接下來的工作更有衝勁。但是升遷沒多久，小志心裡無時無刻都覺得表現不夠好，未能達到老闆期望，壓力日積月累，心想老闆一定覺得高估了自己，當初不應該升遷他。

升遷之後有了新身分，別人會用高於過往的標準看待你，包含自己也是，所以遇到不會的事物，容易陷入自我懷疑與自卑心理。（《校對女王》劇照）

升遷之後有了新身分，別人會用高於過往的標準看待你，包含自己也是，所以遇到不會的事物，容易陷入自我懷疑與自卑心理。聯強國際總裁杜書伍在著作《打造將才基因》提到，每個人或多或少都有自卑心理，處理得宜，會產生「超越」的心理，成為突破的動力；但如果處理不當，這些壓力可能會壓垮你，導致你缺乏自信，讓新手主管、資深工作者陷入困境。

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1.主管不代表萬能，凡事「做中學」

想晉升新手主管或資深工作者，首先要理解，身分轉換後，自己的職責不再只是追求個人成就，而是協助他人獲得成就；一定會面臨到第一次處理、還不懂的事，卻又要一邊帶領大家完成任務。

《打造將才基因》指出，這時候應抱持「先理解再去做，但無法理解也要去做」的心態，透過「做中學」，邊做邊理解。當旁人提點要做某件事、或注意某件事時，要盡力去了解全貌；假如未能通透理解，也應該先「照著去做」，一面做一面去體悟道理，一面體悟再一面比對、提問。否則，如果因為大部分的事物都未經歷過，就不敢做、不去做，無法擴增歷練範疇，只能原地踏步。

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做中學的過程，難免會犯錯，這當中最怕的是不承認錯誤、修正，或是輕易被挫折打敗，放棄找其他出路。《菁英力》提醒，工作者不要怕犯錯，要能從錯誤中學到經驗。職場上常見的錯有 3 種：

1. 未知：肇因於人力不可控的原因，如天災或突發因素； 2. 無知：因為知識或經驗缺乏而發生的錯，需要立即檢討並積極改善； 3. 善知：如果犯錯是因為起了不善的念頭，就要反省為何扭曲了行為。

如果是因為自己的無知和善知而犯錯，一定要即時道歉，趕快修正，否則會失去影響力，無法讓人信服。

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2.排解不安情緒，適時尋求外界支持

想晉升資深工作者，面對工作上的不安思緒，切勿逃避，一定要正視它，避免因壓抑而導致人格扭曲，影響工作表現和生活品質。《菁英力》建議，利用紙筆書寫情緒，或是建立一個「心緒智能互助小組」。

情緒來的時候，拿出筆記本，把當下的反應記錄下來。事後整理回顧記錄的片段，會發現很多當時覺得生氣的事，都變得無關緊要，也可以更冷靜地思考，下次遇到同樣的狀況，該如何處理。

事後整理回顧記錄的片段，會發現很多當時覺得生氣的事，都變得無關緊要，也可以更冷靜地思考，下次遇到同樣的狀況，該如何處理。（《校對女王》劇照）

此外，有些人容易陷在自己的情緒裡走不出來，很需要找人聊聊。可以找幾位性情相合的朋友，組成「心緒智能互助小組」，透過定期聚會，分享處理問題的經驗和體悟。聚會的形式可以是讀書、踏青或邀約嘉賓指導的方式，針對特定主題分享處理心緒的相應做法。互助小組的成員，不建議邀約公司同事，避免將來雙方產生對立或升遷競爭時，過去掏心掏肺的對話變成對方的把柄。

如果機會來了，千萬別認為自己還沒準備好而退縮不前；平時練就強健的心智，才能迎接每一次的挑戰。

適時的壓力會帶來好的表現，但過多或過少都會造成負面情緒，影響表現。（經理人授權使用、經理人月刊 第 182 期）

管理壓力，維持工作好表現

面對不熟悉的事物、不確定感，或是對目標的達成感到力有未逮，都會造成壓力。適時的壓力會帶來好的表現，但過多或過少都會造成負面情緒，影響表現。管理好壓力讓自己處在能激發創意、熱愛工作的壓力中。

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【本文獲「經理人」授權轉載。】