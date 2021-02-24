減肥總是失敗？工作總沒恆心？　5段人氣TED演講鼓勵你做好自己！

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-24 18:04

轉眼間，2021 年已經過了幾個月，農曆新年已過。還記得 2020 年的目標嗎？實現了可以嘉獎自己，沒實現也不必氣餒，新的一年又是「砍掉重練」的好時機。改變不會憑空發生，想要變得更好，只能靠自己。而第一步，可以從以下 5 部、點閱超過 300 萬人次的 Ted 演講開始。

為改變人生帶來靈感的5部TED演講（按圖了解更多！）

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1. 〈嘗試一件新事物 30 天〉

瀏覽量：1331 萬人次

在這部 3 分鐘的影片中，前 Google 工程師馬特．卡茨（Matt Cutts）說明了他如何進行「30 天挑戰」，也就是連續做一件事情 30 天，比如連續一個月每天拍一張照片、30 天不吃糖、30 天寫出一部小說。

這一連串冒險，不只強化了卡茨的自信心，把他從一位整天待在家的宅男，變成登上非洲最高峰吉力馬札羅山的探險家。他說，小小的改變容易執行也容易持續，像是每天寫 1667 個字，一個月真的可以寫出一部小說，雖然絕非「鉅作」，但讓他看見小改變的威力強大。所以，你還在等甚麼？

2. 〈為甚麼你不能成就偉大事業？〉

瀏覽量：697 萬人次

「如果你想成就偉大事業，你會失敗！」經濟學家拉利．史密斯（Larry Smith）解釋，人在找理由這件事上，總是能發揮不同尋常的創造力，像是成功都是因為運氣，不然就是少數人的成功是因為他們是天才。而且，最常見的理由就是，「我又不是怪人」「我只是一般人」所以我只做一般人會做的事情，擁有一般好的職涯，那就夠了。

史密斯指出，想要成就偉大事業，你必須找到熱情。興趣不等於熱情，但可以在興趣中尋找。假設你有 20 個興趣，裏面最無法捨棄，最喜歡的，可能就是熱情。換句話說，熱情只能從「做」中體會，沒有做，就找不到，更無法追求、成就偉大。

當然，追尋熱情一樣可能失敗，但怕失敗而止步，就不要怨歎自平凡。停止給自己找藉口，想做就去做。就算無法成功，當兒女說自己想成為魔術師（或任何看起來高風險、低報酬的工作）時，你能大聲說：去做吧！而不是要他們等一等、想一想，然後複製父母的人生。

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3. 〈為甚麼成功的秘訣是設定正確的目標？〉

瀏覽量：616 萬人次

想要願望實現，最簡單的方式是設定「目標」（objective）和「關鍵指標」（key results）。矽谷創投教父約翰．杜爾（John Doerr）解釋，目標是方向「你要達成甚麼？」，關鍵指標則是衡量目標達成的標準，「你做到了，還是沒做到？」有，目標達成；沒有，該怎麼改進。

而在設定目標和關鍵指標之前，杜爾認為，你得先問自己「為甚麼」要設定這個目標，否則可能會設定錯誤或不正確的目標。比方說，健康照護資料公司 Nuna 創辦人曾受低收入戶醫療輔助計畫幫助，讓家庭能照顧有自閉症的弟弟，不至於破產，所以他創立這家公司，幫助所有像他弟弟一樣的人。

「目標」需要符合重要、具體、行動導向和激勵人心的標準。U2 主唱波諾（Bono）創辦了公司 One，目標就是「替世界上最貧窮的國家減除債務」以及「讓全球人都能取得抗愛滋病藥物」

「關鍵指標」則要明確、有時限、可被量測、驗證。Google 執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）為了建造出最好的瀏覽器，訂立了「使用者人數」的關鍵指標，因為使用者多，就代表產品夠好。

杜爾總結，這套方法不只能用在經營管理，也可以應用到個人生活，目標和標準明確的計劃，絕對能幫助你成就更好的人生。

4. 〈為甚麼減肥經常行不通？〉

瀏覽量：494 萬人次

為甚麼減肥總是失敗？腦神經科學家桑德拉．阿莫特（Sandra Aamodt）指出，因為大腦和人對體重的判斷標準不同。對大腦而言，體重有一個正常的區間值，大約在常數的上下幾公斤間浮動。一旦減輕超過 10% 的體重，大腦會判定環境缺乏食物，所以壓抑新陳代謝，幫助人度過飢荒。所以體重會停滯不前，只要一停止減肥，身體恢復原本的飲食習慣，新陳代謝也會恢服正常，體重就回到固定值。

而且，有減肥習慣的人，跟不刻意控制飲食的人相比，更容易變胖。因為刻意減肥的人，需要以意志力控制飲食，若是工作量變大，耗費了意志力，用於減肥的意志力就會減少，不由自主地開始吃東西。就像彈簧愈受力，反彈愈大，想吃的欲望一經釋放，容易變成暴飲暴食。

阿莫特說，固定值只會往上，不會下降。換句話說，出生是瘦就是瘦，是胖就是胖，但不論體重多寡，固定值都會因為不良飲食習慣、減肥而增加。然而，胖不代表不健康，健康與否跟習慣比較相關，像是每周運動 3 次、多吃蔬菜、少吸煙、適量飲酒。只要習慣良好，胖或瘦的人，死亡率沒有顯着差異。

阿莫特建議，如果想維持體重，多關心自己每天吃甚麼、吃飽了嗎？ 他花了一年時間，培養對「吃東西」的敏感度，現在才能想吃就吃，不想吃的時候就不吃，不受食慾控制。不刻意控制體重的結果，體重反而變輕了。

5. 〈如何改變你的行為，讓你變得更好〉

瀏覽量：372 萬人次

想過得比前一年更好，其實很簡單，杜克大學心理學與行為經濟學教授丹．艾瑞利（Dan Ariely）指出，去做你認為很好，但沒有做的事，像是早睡早起、按時運動、一周看一本書。為甚麼做不到？艾瑞利表示，因為摩擦力太高、動機又太低。

想降低摩擦力，就要比較舊行為和新行為，哪一個更花力氣。 比方說，出門運動，要換裝，還要花時間；相較之下，待在家裏，不需要任何努力。難怪運動很難。艾瑞利建議，先讓兩件事的起點保持一致。舉例來說，出門運動，要花時間；但待在家，就必須給父母 1000 元，兩件事都得付出，儘管出門的摩擦力其實沒有下降，但在家的門檻提高，人就比較可能改變。

另一個方法是增加動機，根據艾瑞利的研究，如果你讓一些無形的付出被看見，它帶來的動機，會是金錢等物質獎勵的兩倍。比方說，每次運動完就上載張照片到社交網站，你的時間和努力等無形付出，會「被看見」（被閱讀、點讚、留言），維持運動習慣的動力，會高於每運動一次就拿多少獎金，或每天傳簡訊提醒你運動來得大。

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