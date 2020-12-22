有空吃零食沒空行樓梯？　研究指間歇式訓練可改善心血管健康

現代人生活忙碌，在辦公室久坐缺乏運動量，不妨嘗試利用空檔多行樓梯。加拿大麥克馬斯特大學和卑詩大學奧卡納干分校的運動肌動學（kinesiologists）研究發現，在一天中多次進行幾分鐘的行樓梯運動，可以改善心血管健康。

打工仔坐得多就應多行樓梯？（按圖了解）

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間歇訓練效率好 符合現代上班族

過去研究顯示，短時間的劇烈運動或衝刺間歇訓練（sprint interval training, SIT），這種重複執行、高強度運動一段時間的訓練方式，並在運動組間穿插休息時間，對於短時間內改善心肺功能、體脂率、代謝健康、耐力和運動表現有良好效果。

在這項研究中，團隊想探究這類如同運動「零食」的衝刺間歇訓練，或者在一天內劇烈行樓梯是否足以改善心肺耐力（cardiorespiratory endurance），這是一種與長壽和心血管疾病相關的健康指標。

每天行3次樓梯 久坐族也健康

根據《醫療X媒體》，團隊找來一群久坐不動的年輕人衝刺3層樓（約60級），每天3次，相隔1至4小時休息，每周只要進行3次，實驗共持續6周。 研究結果顯示，比起久坐的實驗對照組，行樓梯者更瘦也更健康 ，並且在最大循環測試期間的表現更好。

善用休息空檔 專家鼓勵運動當點心

麥克馬斯特大學運動肌動學教授馬丁吉巴拉（Martin Gibala）向《科學日報》強調，研究鼓勵，人們將「運動點心」納入日常生活中 。在辦公室工作或住在公寓樓裏的人，可以在早上、午餐和晚上「跑」幾層樓，進行有效鍛煉。

「衝刺間歇訓練有效眾所皆知，但我們有點驚訝看到行樓梯也有效果。」卑詩大學奧卡納干分校助理教授強納森立透（Jonathan Little）則鼓勵久坐族。利用喝咖啡或淋浴等休息空檔，行幾段樓梯有助改善健康。

未來，團隊希望研究各種休息與運動時間分配的訓練計劃，以及對其他健康相關指標（如血壓和血糖控制）的影響。另外，衝刺間歇訓練多用在專業運動員訓練上，較不太適合初學者。該研究所稱的短時訓練計畫更像是高強度間歇訓練（HIIT），運動期間的強度要達80%或以上最大心跳，且運動與運動之間有休息。

參考資料：

1. Researchers find short bouts of stairclimbing throughout the day can boost health.

2. Short bouts of stairclimbing throughout the day can boost health.

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