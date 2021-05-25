事前部署100分為何仍會失敗？　一項能力差絕對可將心血付諸流水

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-05-25 12:49

編按：做每件事之前制定詳細的策略是可取的，但計劃再完美，都要落實行動才算得上有價值。以下節錄於《一書讀透 管理學關鍵詞》一書的內容，提醒每位管理層以至下屬，執行力高低可決定一件事的最終結果如何。

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格瑞斯特定理：不能喝湯

卓別靈在瑞士居住的時候，去一家五星級餐廳用餐。這家酒店以湯色美味、服務良好著稱。他點了瑞士著名的烤粉湯。不一會兒，侍者就送上湯來。

卓別靈仔細看了一眼湯後，說：「我不能喝這個湯。」

「不好意思，先生，我重新給您換一種。」侍者道完歉，換了份牛肉湯。

卓別靈仔細看了一下餐盤，又說道：「我不能喝這個湯。」

侍者慌忙把此事告訴了經理。經理走過來非常謙恭地問卓別靈：「先生，您到底要喝甚麼湯？」

卓別靈雙手一攤：「沒有湯匙，所以我不能喝湯。」

趣味點評

去一流的餐廳，喝美味的湯，享受一流的服務。在餐廳，廚師做出最美味的湯，侍者把湯送到卓別靈面前，一個完美的項目也因此達成，接下來就是項目執行（享用美食）。誰知侍者忘記送湯匙，再美味的湯也無法喝到嘴裏，目標也無法實現。管理學中的「格瑞斯特定理」告訴我們：「傑出的策略必須加上傑出的執行，才能奏效。反之，則為零。」侍者的做法正好生動地成為這條理論的反面教材。

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管理學解讀

「格瑞斯特定理」的建立者是美國企業家H.格瑞斯特，他在管理企業發展的過程中，發現很多決策非常完美，但因為執行力度不夠而導致決策無法實現。而另一些並不比這些決策完美的項目，卻因為執行力度夠強，而實現了超出預期的結果。格瑞斯特根據這些案例總結出這條理論。後來，這條理論被管理者們視為寶典。

在古代，有很多完美計劃因為執行力度不夠而被迫流產的案例，比如「馬謖失街亭」。當時，諸葛亮率領蜀軍去祁山北伐，在和魏軍對陣中，街亭是一個很重要的關卡，守住，蜀軍便能打勝仗；守不住，蜀軍便會失去據點。諸葛亮把這個重要的地方交給了馬謖。

馬謖領命而去，臨出發前，諸葛亮吩咐他說：「一定要選擇有水源的地方建築城池，切勿在山上駐紮。」但馬謖並沒有聽從諸葛亮的叮囑，而是擅自把隊伍駐紮在山上。魏軍的將領張郃率領隊伍來到後，便在山下紮營，將馬謖和他的隊伍包圍起來。馬謖多次出兵都未能攻下山，又取不到水，士兵們又渴又累，極度倦乏。張郃趁機率軍圍剿，將馬謖的部隊打得落花流水，最終街亭失守，蜀軍也因此失去了一個至關重要的據點。

諸葛亮的策略是非常完美的，只要這個策略成功落實，蜀軍就能勝出。但因為馬謖的執行力不夠，沒有執行這份策略，在離成功只有一步之遙的時候，諸葛亮和蜀軍卻不得不非常無奈地接受失敗的事實，而馬謖也因為執行力不夠而必須接受失敗的懲罰。

團隊中有這樣的員工，是管理者最苦惱的事情。畢竟不是每一個客戶都能像卓別靈那樣耐心等待和提醒。互聯網時代，訊息高度發達，競爭對手如雲，客戶一旦發現你的執行力不夠，就會馬上更換合作夥伴，絕對不會給你提供第二次機會。

管理者為了避免自己遭遇諸葛亮經歷過的苦惱，必須要對團隊成員進行督促，對項目要做跟進。如果諸葛亮安排好後，一直密切關注馬謖的舉動，直到他完全準確地執行了自己的策略，那麼也就不會發生「失街亭揮淚斬馬謖」的千古憾事。管理者在監督員工執行力的同時，也切莫忽略了自己和整個團隊的執行力。員工缺失了執行力，錯誤尚可挽回，倘若管理者和整個團隊缺失了執行力，那整個企業就能在商海遭遇滑鐵盧。這可並非危言聳聽。

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執行力不足導致失敗

美國的西爾斯公司（Sears）曾經是零售業巨頭，有「百貨公司鼻祖」的美譽。西爾斯於美國鐵路時代誕生，當時的訊息極其不發達，人們都靠郵局傳遞訊息。西爾斯發現這一點後做出「目錄郵購零售」的策略，並馬上執行；很快，西爾斯公司的郵購目錄就突破地域局限抵達廣大農村，因為這一舉動，西爾斯吸引了美國眾多的農村用戶。

到了汽車社會，貨物已經能夠運輸到鄉下，百姓們不再需要目錄郵購，而是在家門口就能買到東西。西爾斯的管理者於是做出在各地開百貨商店的策略。他們沒有猶豫和拖延，一旦做出這個決定就馬上訴諸行動；與此同時，其他公司也紛紛修建百貨公司。因為之前很多人已經通過目錄郵購知道了西爾斯公司，所以在眾多的百貨商店中，他們更加認可西爾斯。西爾斯因為傑出的策略加上果斷的執行力，一舉創辦了四千多家門店，從此走上了企業發展的巔峰。

進入互聯網時代後，西爾斯的管理層換成了愛德華．蘭伯特為CEO，新的管理者帶領西爾斯團隊繼續前行。但是，在蘭伯特的管理帶領下，西爾斯不但沒有繼續發展，反而出現斷崖式滑落，業績越來越差。

蘭伯特在破產宣講中說，自己其實已經預見到電商是零售業的未來，卻因為公司的連年虧損和巨大的養老金支付導致資金鏈緊張，致使他做出裁員和升級門店的策略。但在資金短缺的情況下，管理層只執行了「裁員」的決策，卻沒有把「升級門店」的構想付諸實現，這也是導致西爾斯公司最終宣告破產的主要原因。

西爾斯公司的發展和演變成為後來很多企業管理者分析的經典案例，但大家都是從新零售和線上線下的角度去分析，得出「蘭伯特只從線下的裁員入手，而沒有跟上時代潮流」的結論，卻忽略了他有升級門店，發展線上的構想，最終因為執行力不夠而導致該構想流產的事實。

西爾斯的教訓，對於管理者來說具有非常深刻的啟迪意義。它告訴我們：

日常應用

在管理工作中，無論有多麼傑出的策略，只要沒有執行到位，一切都等於零。一分部署，九分落實，只有把戰略目標任務落到實處，項目才能成功實現。

對於很多有拖延症的人來說，往往執行力不夠。那麼，怎樣才能培養起員工和團隊的執行力呢？

1. 把策略轉化為思想和行動

在做出一個戰略目標之後，要第一時間對員工做思想工作，把目標任務轉化為思想，只有根植進思想裏，才能在行動上有所自覺，行動自覺了，執行力自然也就增強了。

2. 杜絕任務打折扣現象

在執行任務的過程中，員工經常會把任務簡單化、折扣化，就像那個「侍者只端餐卻忘記拿湯匙」一樣。

為了避免這種打折扣現象，就一定要加強對員工執行力的監督，以此確保員工的執行力能夠落實到位。

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《一書讀透 管理學關鍵詞》（萬里機構授權提供）

書名：《一書讀透 管理學關鍵詞》 作者：夢芝 一線創業者，實戰派管理學者。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】