調查發現「15個小確幸」最易令人開心！第一位好像「中獎」般開心

日常生活中微不足道的小事，都可能成為我們每天的快樂泉源。有調查發現，英國人每周都會發現並慶祝不同的小確幸，轉換看事情的角度，讓生活更有動力。



根據英國《每日郵報》報道，不管平時遇到多少煩惱，英國人總能欣賞生活中的小事，來度過每一天。可口可樂進行了一項研究，發現生活中許多微不足道的快樂，都有助於他們保持生活動力，並提高自身的情緒和信心。

這15個小確幸也能讓你愉快起來嗎？（按圖了解）



+ 11

曾參與這項研究的生活教練賽琳娜（Selina Barker）提到：「我們在快節奏的生活中，很容易會忽視一些小確幸，而一昧的追求下一件大事情。」她認為每天練習「慶祝」快樂，有助於提升情緒，激勵自己追求目標，進而帶來真正的改變。

可口可樂公司搜集了近2000名英國人的數據，營銷經理艾瑪（Emma George）特別補充：「這項研究強調出『小確幸』的重要程度，我們也很榮幸能夠成為其中一員。」資料中，有將近一半的人喜歡和家人分享他們的快樂，以致於有38%的人認為小確幸應該要一起慶祝。

英國人的前15名「小確幸」：

1. 在舊錢包中找到現金（62%）

2. 終於搞定拖延已久的家事（53%）

3. 薪資比預期還多（45%）

4. 有人替自己做飯（42%）

5. 散步時剛好出太陽（41%）

6. 美好的一天(40%)

7. 剛好找到停車位（38%）

8. 在超市排到結帳最快的隊伍（32%）



9. 老闆說：下午放假（31%）

10. 意外收到退稅（31%）

11. 陌生人對你微笑（28%）

12. 在假期前完成工作（28%）

13. 行李很快出現在轉盤上（27%）

14. 外送的餐點迅速而且是熱的（26%）

15. 快要遲到但整路都是綠燈（26%）



【延伸閱讀，更多調節處事心態建議】



「係愛定係責任？」每朝起身返工不只因為窮 10大原因錢只屬其一

+ 20

你做人有分寸嗎？10件事看清你為人 事情能用錢解決就別打人情牌

+ 29

延伸閱讀：

澳洲「金臂人」離世：一生捐血1173次 含特殊抗體血液救240萬童

跳蚤市場挖到寶！花10元買古硬幣價值翻80倍 專家揭背後歷史

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】