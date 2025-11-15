買保險沒用根本是騙局？專家曝4大錯誤觀念　這樣買才最划算

「沒人發現保險根本就沒有那麼需要嗎？」一名網友表示，很多人買保險都是被洗腦，除非發生重大意外，否則平時理賠根本抵不了你繳的保費，直呼還不如把錢省下來去享受生活。此說法引起許多人砲轟，一名業務員就曾針對類似議題說明，「任何事情都一樣，消費者不做功課，就是等着被商人撈一票！如果你做了功課，有了觀念，業務的職責，只是來幫你寫要保書！」



該名網友在PTT提到，一堆人被保險業務員洗腦，不怕一萬只怕萬一，以為意外發生沒有保險就完了，問題是看看你的理賠金額，除非是重大意外，不然那些理賠根本抵不了你繳的保費。

而發生重大意外，你的人生收入就全中斷了，那些錢只是讓你多撐一點時間，多增加更多痛苦卻無法養活你一輩子，結局根本還是一樣，但你要是沒發生意外，那些原本可以拿去享受的錢，就這樣全部進了保險公司和業務員的口袋，你人生這部分享受就這樣少掉了。

他認為，比較下來買保險根本就不划算，卻還是有人被業務洗到腦袋轉不過來，每個月繳一堆保費，都不知道自己在繳什麼，「沒人發現保險根本就沒有那麼需要嗎，為何一堆人都沒意識到這件事情還一直被騙入坑啊？」

多數人反對事主看法，認為沒用到保險代表現在人還算幸運，一旦出事少了保險，馬上就會知道保險的重要性，「保險是要保你承擔不了的風險，你承擔得了的不保沒差」。

也有的人以自身經驗舉例，有保險的話住院直接單人房，「我開腦瘤開完住單人2禮拜，手術一大堆自費項目，總共30幾萬，保險就全賠了」。

關於保險4種錯誤觀念 你的懶惰給了別人撈一筆機會

今周刊「良心業務員說真話：需要花錢買的只有4種保險」一文中，一名業務員強調，任何事情都一樣，消費者不做功課，就是等著被商人撈一票！如果你做了功課，有了觀念，業務的職責，只是來幫你寫要保書。

他解釋，保險公司本來就是來賺錢，但多數人都有錯誤觀念，覺得保險繳越多錢保障越高，可是其實「最有保障的保險，是繳最少錢的」，只是業務通常不太想跟你提，因為這就是保險真相。

第二個錯誤觀念「保險沒用就是要拿回來，不然很浪費」，業務員反問，去寺廟投香油錢，平安沒事，你會要求退錢嗎？那為什麼買了保險，平安沒事，你會想要拿回來？

而許多人買了「高保費低保障」的「終身險」、「還本險」，只聽到可以拿錢回來、可以保障終身，卻完全不去思考它背後的價值。當你在繳保費時，應該將其視為一種支出，因為所有的東西都需要「成本」。

第三個錯誤觀念「保險買一次就夠，你不要再來煩我」，絕大多數的人，只聽信所信任的人，花大把鈔票卻不太知道自己買了些什麼，等到事情發生後，發現原來洞「超級大」，但是來不及了。醫療技術日益進步，保險商品也會跟著進步，保險沒有買完的一天，當下也許看似足夠，但你的人生會變化，只買一次的保障，足夠嗎？

最後「保險就是所有的風險都要保障到」也是一個錯誤觀念，當今天危險的發生是可以由自己承擔的時候，是不需要為這種小事花錢買保險。錢要花在刀口上，能幫助你轉移絕大部分的風險，使損失能夠降低的契約才是保險。

【本文獲「今周刊」授權轉載。】