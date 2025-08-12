「地表最強戰士」怎克服不安？他將「恐懼變成故事」信心悠然而生

編按：面對挫折、挑戰、壓力或恐懼時，你會怎樣面對？以下節錄自《我，沒有極限：解除心智枷鎖，戰勝內在自我【《我，刀槍不入》進化再升級】》一書的內容，將由有先天心臟隱疾、成長背景艱難，卻曾當上美國海軍三棲特戰隊的作者告訴你，原來只要將內心的負面情緒用「錄音」錄下來，一切便會開始改變！



錄製內心的混音帶：從創傷、恐懼、懷疑、憎恨等負面情緒中挖出金礦。

回放自己的經歷

物盡其用，尤其是不穩定、具有潛在破壞性的情緒中的能量，例如恐懼和仇恨。你必須學會如何處理和挖掘它們，一旦掌握了箇中技巧，任何在大腦中冒出來的負面情緒或事件（如同手榴彈朝你拋來），都能成為讓你變得更強大的燃料。但要做到這一點，你必須真正傾聽自己。

二○○九年，我正準備參加一場三千哩的自行車比賽，名為「穿越美國賽」。比賽距離的長度讓我感到害怕。一想到連續幾天不能睡覺，就把我嚇得魂飛魄散。那場比賽對我的心境影響太大，以至於睡不好。為了讓比賽在心中不再那麼神祕，我刻意用手持錄音機記錄了每次騎行的過程，詳細描述看到和感受到的一切。

我錄到的，基本上只有騎著腳踏車的我，還有汽車、哈雷機車和大卡車呼嘯而過。我聞到各式車輛的廢氣味，感覺到風拍打我的腦袋，也嘗到公路上的飛沙。當我轉向藍色道路時，五十哩內看不到任何一輛車，但那條道路的白色中線始終存在。無論路肩是寬是細，還是根本沒有，那條白線總是存在。

我在晚上聽這些錄音帶，想像那條白線一千次。我對這種簡單的做法著迷，這大幅度地減少了跟比賽有關的負面想法。

當我開始對《財星》雜誌美國五百強的諸多企業和職業球隊演講時，必須向成功人士，透露我那可悲的人生故事。這可不是去各地高中巡迴募兵，那種場合的學生很容易對我感到欽佩 —— 而且企業演講使我對公開演說感到的所有焦慮重新浮現。我再次拿出錄音機，對麥克風說出我的恐懼和創傷，並發現了一種奇怪、意想不到的魔力：我的恐懼和創傷轉化成了能量和信心。

許多人在日記中寫下最黑暗的時刻，希望能從倖存下來或正在努力克服的事情中獲得一些力量。我寫日記的習慣已經持續了多年，但這種事是有分等級的，「書面日記」只是入門款。「錄音日記」更具互動性和存取性，對心靈也產生更深遠的影響。

如果你曾被霸凌、虐待、性侵，卻願意對著麥克風說出未經過濾的真相，一遍又一遍地聆聽，那麼過了一段時間後，你說出來的故事就只是另一個故事。當然，它依然是個強大的故事，但其中的毒性將被消除，而且它暗藏的力量將歸你所有。

這並不是一項可以掉以輕心的任務。如果你從嚴重的創傷中倖存，確實不會願意去回想在事發當天做了什麼、聽到了什麼、有什麼感受，或是人生在那之後如何地分崩離析，但我還是希望你坦然面對。你為這首曲子添加的色彩和背景越多，就能越早戴上耳機、昂首挺胸地走在街上。當人們看到你經過時，可能會以為你正在聽歌手阿姆的即興饒舌。不，你正在聆聽你最深的創傷，所謂「毀滅」的場景，而且不斷重複聆聽。隨著之後的每一次聆聽，你會把越來越多的力量握在手中，並獲得足夠的改變能量，來改變你的人生。

一般人連回想自己最黑暗的過去都不願意，更不用說公開談論了。他們的過去就像一片嚴酷荒野，因為害怕面對風吹雨打而拒絕置身其中。相信我，那片荒野的山裡其實有黃金，因為我就是那個戴著牛仔帽的黑人，在水深及腰的冷溪深處淘金。如果有勇氣用話語描述你最可怕的夢魘，然後聆聽，直到它一次次浸透你的心靈，直到你在聽時不再出現任何情緒反應或受到影響，那它就再也無法讓你畏縮或哭泣。它會讓你變得堅強，堅強得能走上講臺，讓全世界知道那些昔日事件對你做了什麼，而且它沒有打垮你，而是讓你變得強大。

錄下自己的話語，這個做法不僅僅是能消除創傷的可靠工具，還能改變幾乎任何情況或情緒的動態。如果使用得當，它也能讓你保持誠實。大約兩年前的某一天，在把每天跑十哩增加到二十哩或更多的不久後，我感到疲憊又痠痛，累得沒辦法跑，我不斷告訴自己需要休息一天。在沙發上放鬆時，開始聆聽自己的自言自語。然後，我抓起錄音機，對著麥克風發牢騷，想聽聽我的抱怨聽起來是什麼感覺。我對自己很誠實，對著錄音機記錄了最近的跑步和擾人的傷病，並描述了我認為休息一天如何對我有幫助。我為急需的休息日提供了充分的理由，但我回放錄音時，並沒法說服我這個一人陪審團，因為我心中那個廢物突然成了沒穿衣服的國王，赤裸裸地暴露在光天化日之下，讓人無法忽視，更難以忍受。幾秒內，我離開了沙發，再次出門跑步。

《我，沒有極限》（圓神出版授權使用）

書名：《我，沒有極限：解除心智枷鎖，戰勝內在自我【《我，刀槍不入》進化再升級】》

作者：大衛･哥金斯，成長於貧困失能家庭，遭家暴與種族歧視，有先天心臟隱疾，曾為海豹隊員，參加 60 多場超級賽事且常居前五名，還創下多項紀錄。

譯者：甘鎮隴，從事翻譯多年，英譯中著作逾百本且涵蓋多類型，含知名的《星際大戰》系列。



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】