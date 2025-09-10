「股王」未必非買不可！比起緊貼大市賺到盡你更應掌握「這能力」

編按：投資股票市場時，有些人會慣性買下那些股王、明星股，用金錢投下對它們信任的一票。但這種做法究竟好不好呢？以下節錄自《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》一書的內容，或能給予你一些指示。



「不一定要買股王，但要觀察領頭羊」

前面的例子都是以優質、具代表性的公司作為領頭羊，但是，千萬不要忽略了領頭羊也是投機性的指標。當市場上股價活潑的公司都是一些中小型股，或是以轉機為題材，卻缺乏具體數字證明的股票在表演時，投資人就要特別注意了。一般來說，這就是空頭行情的表象，因為籌碼（多為主力著墨）與消息當道，充滿投機性，投資人此時應該有所取捨。

在投資操作上，人人都希望能站在浪頭之上，提前掌握下一波浪潮與趨勢的動向，以便及早布局，再被推上浪頭，而且最完美的就是在行進間再跳上另一個浪頭，一波接著一波，完美銜接，但這恐怕很難做到。現實的情況是，預先等在大浪之前都有困難了，所以只好退而求其次，去觀察行進間的大浪，只要這個波頭還沒結束，後面跟隨的小浪就不會結束。

投資人不一定要持有領頭羊的公司股票，因為有些股票是用來看的，不是用來買的，在浪頭的更迭間觀察出趨勢變化，將更有助於投資策略的擬定。如果認真檢視個人投資的成敗，一定可以發現自己在某些特定的行情模式或性質的個股上，勝率似乎比較高，那就要好好把握這類浪頭出現的時機。

在三十餘年的投資生涯中，我從來沒有買過「股王」，卻不斷嘗試著預測有哪些公司將成為股王或股后。畢竟，持有最貴的股票與漲幅最大的股票，不見得會對自己的投資獲利有最大的貢獻，但是預測股王或股后會出現在哪裡，進一步觀察領頭羊的走勢，卻是選擇投資策略與標的非常重要的一環。

《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》（大是文化授權使用）

書名：《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》

作者：黃嘉斌，以76.3％報酬率傲視證券業的股市專家。



【本文獲「大是文化」授權轉載。】