風險高怕蝕、風險低又沒回報？不學懂「風險管理」你一世也沒答案

編按：投資涉及風險，太保守賺不了錢，太進取又怕「一鋪清袋」，究竟該怎做才能讓自己投資得夠穩陣？以下內容節錄自《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》一書，它會告訴你「風險管理」其實是甚麼一回事。



不冒險就沒風險？但回報也沒了

很多人會覺得，既然投資都有風險，那我遠離風險、確保絕對無風險總可以了吧？

當然，這麼一來是可以避免風險，但也就失去了回報的可能性。我身邊有些朋友害怕被「割韭菜」，一切投資、理財的專案不沾不碰，所有存款都放在銀行活期存款，而且還一副很熟知內幕的樣子告訴我：「現在錢存在銀行也不保險，每家銀行最多只能存人民幣50萬元。因為萬一銀行倒閉了，根據存款保險制度，最高賠償金額為人民幣50萬元。」

所以，他把錢分散存在不同的銀行裡，只存活期，每家不超過人民幣50萬元。

風險確實低了，但是收益呢？

銀行活期存款的收益率趕不上通膨的速度，站在財富的購買力上來看，不僅沒有收益，還年年貶值。這不也是一種損失的風險嗎？與其看著錢不停流失，還不如花掉呢！

所以面對風險時，我們不應該過於保守。逃避風險，並不能讓風險自動消失。

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當然，我們也不能為了收益而忽視、甚至故意加大風險。

例如槓桿（Leverage），舉債投資於高風險投資標的，以尋求更高回報。當收益率為正時，開槓桿確實能成倍的獲得更高回報。但是，槓桿是把雙面刃，如果槓桿率超過了自己的承受能力，一次失敗就可能傾家蕩產。

特別是在高風險的投資品項上，開槓桿帶來的「爆倉」（按：槓桿交易中虧損超過保證金，導致交易被強制平倉［結束交易過程，買入或賣出的交易完成］）經常讓許多投資者血本無歸。

例如在美股市場上，特斯拉（Tesla）股票經常發生較大波動，一天之內往往可以上漲10％以上，也可能下跌10％以上。假設你現在買進1萬美元的特斯拉股票，如果不開槓桿，不管怎麼波動，你只要沒在低點賣出，永遠都有機會期待特斯拉股票漲回來。但如果你加了10倍的槓桿呢？

好的可能性是，特斯拉漲了10％，你的收益就變成了100％，1萬美元秒變2萬美元。但一旦股價跌了10％，你的本金就全部歸零。

這還不是最可怕的。最可怕的是，這個時候會要求你追加保證金，如果你沒有投入更多本金，或來不及追加，就會被強制平倉。

也就是說，如果在一天之內，特斯拉的股票先跌10％以上，接著又迅速漲回來，對於正常投資者來說不賠不賺；但對於加了10倍槓桿的投資者來說，所有本金就已全部歸零，沒有機會等到特斯拉的股價漲回來的那一刻了。

高風險會傾家蕩產，低風險沒有回報。那該怎麼辦？

曾任耶魯大學捐贈基金（Yale University endowment）投資長（Chief Investment Officer，縮寫為CIO）的大衛．史雲生（David Swensen）這麼說：「管理好風險，自然就有收益。」

管理好風險，意味著我們不能對風險有敵意。收益正是來自風險，不承擔風險就無法獲得更高收益；但承擔過高風險，也會讓自己陷入收益折損、甚至歸零的危險之中。關鍵是正確認知自己的風險承受能力，選擇合適的投資方案。

首先，要掌握自己的風險承受能力。你在銀行、證券公司開設帳戶時，可能也曾被要求做風險承受等級的測試，這正是為了讓你的風險承受能力和投資品項的風險相應。

正確認知自己的風險承受能力，在可以承受的範圍內接受風險、利用風險，以獲得更大收益，但絕不要投資超出自己的承受能力的高風險標的。因為一旦發生損失，可能遠遠超出你的接受程度。

基本計算如下：如果你的某項投資虧損了50％，想要再漲回原來的價值，需要上漲多少？很多人會下意識的認為，再漲回來50％不就漲跌抵消了嗎？實際上，要漲100％才能回到原位，也就是說，「虧一半」的坑需要「翻一倍」才能填平。

但是，一旦跌下去，漲50％和漲100％的難度就完全不是同一個等級了。

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《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》（大是文化授權使用）

書名：《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》

作者：謝宗博，國際暢銷作家、對話溝通教練；財經作家，澳洲資深註冊會計師、美國註冊管理會計師



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