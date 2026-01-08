面試時被問「什麼車最長？」她一語驚人秒被錄取　附10大常見問題

在當今職場競爭日益激烈的環境中，企業面試的方式也在不斷演變。



越來越多的公司開始在面試過程中加入一些奇特的問題，希望能測試求職者的靈活應變能力和創新思維，而不僅僅是專業知識和技能。

面試被問「什麼車最長？」她機智回答秒錄取

近日，根據《壹讀》報導，分享了小婷（化名）的面試經歷。小婷在本科畢業後，廣投履歷都沒有收到回覆，好不容易收到面試邀請，沒想到竟遇到面試官問出非常特別的問題。小婷和另外兩名男性應聘者在幾輪面試後成功脫穎而出，面試官卻問出了一個耐人尋味的問題：

世界上什麼車最長？

讓在場的求職者瞬間陷入困惑。

第一位面試者先回答，認為答案是火車，因為火車可以無限增加車廂，然而並沒有得到面試官的認可，顯然問題並不簡單。另一位面試者接著回答，他認為沒有最長，只有更長的車，因為時代在進步，就像房屋越蓋越高一樣，車也可以越來越長，面試官聽完微微一笑，但也沒有多做反應。

輪到小婷時，她冷靜地說答案是：

塞車。

因為塞車是可以無限長的，至於火車一直增加車廂的說法則是不切實際的。這個機智的回應讓面試官誇小婷很機智，並當場表示她成功錄取，詢問她何時可以開始上班。

這個事件提醒我們，面試中不僅需要專業知識，更需要靈活的思維和應對奇葩問題的臨場反應能力。在當今求職市場中，具有創新能力的人往往能在眾多競爭者中脫穎而出，成為企業所渴望的人才。

10大面試常見問題

不過，特殊的問題難以預測也難以準備，有沒有哪一些基本考題是容易出現在面試中的呢？編輯集結了許多人的面試經驗，整理出10大常見問題，要求職的朋友，不妨趕緊確認一下，是不是都能答得出來喔！

1. 請簡單介紹一下你自己 這個問題用來了解，應徵者的背景和工作經歷。 2. 為什麼想加入我們公司？ 用以評估應徵者對公司是否了解，並了解他們加入的動機。 3. 你最大的優點和缺點是什麼？ 這是考官了解應徵者自我評價和個人發展的機會。 4. 你如何處理壓力或困難？ 這個問題常用來了解，應徵者的應變能力與情緒管理。 5. 請分享一個你克服挑戰或解決問題的經歷 主要考察應徵者的問題解決能力和實際經驗。

6. 你未來的職業規劃是什麼？ 公司想了解應徵者的長期目標，及其是否與公司發展一致。 7. 為什麼離開上一家公司？ 想了解應徵者跳槽的原因及其工作期望。 8. 你如何看待團隊合作？ 這個問題關注應徵者的協作能力，和與他人共事的態度。 9. 你對這個職位有什麼期望？ 了解應徵者對該職位的具體期望，確認其是否與實際相符。 10. 如果被錄取，你能帶來什麼貢獻？ 這個問題主要評估應徵者能否為公司創造價值。

