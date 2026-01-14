上班最怕聽到能者多勞這句話　網民揭壓榨真相　教你這招擺脫不公

職場上有時可以聽見「能者多勞」這句話，表面聽來像讚美，但實際上也代表著工作分配不均的現象。



日前有名網友發文指出，雖自己喜歡追求成就感，但當他的工作量加重，而旁人又說「能者多勞」時，他就會倍感煩躁。貼文曝光後引發討論。

能者多勞？一票網搖頭：要懂拒絕

近期一名網友在匿名論壇PTT上發文，透露自己在工作上是會想追求成就感的人，所以當獲得主管肯定時，還是會感到開心。不過他也提到，自己並非多勤奮、正向的人，若工作量加重也會開始煩躁，尤其是在別人一邊指派工作給他，一邊對他說「能者多勞」時。

這讓原PO不禁思考：

到底是因為認為我能力可以做，所以指派給我，還是其他人不想做的爛攤子才分配給我呢。

他坦言，在社會打滾越久，越發現能者多勞不是個好話。

貼文曝光後，吸引不少網友紛紛留言回應，

「不用懷疑，就是因為其他人叫不動」

「能者的悲哀，有能者一直被凹，無能者領錢享受」

「因為你是軟柿子，不是因為你有能」

「能者過勞」

「合理化職場霸凌的話」

「這句話完全僅限於自願做的事情」

「要學會推工作」

「能者一直都不是多勞的，而是不會拒絕的人才會過勞」

「職場上真的要學會拒絕」

「明顯是壓榨人的言語」



【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】