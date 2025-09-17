寫給讀者的情書：一個專欄作家的七年成長

時間回到 2018 年，那時候的「半宅職薯」，還只是一個在自己社交媒體耕耘，分享職場想法的素人。在一個厚着面皮積極爭取機會的情況下，我認識了《香港01》的編輯，就此，我登上了這個主流媒體，一個對我來說是遙不可及的殿堂。



在我執筆為《香港01》撰寫稿件的今天，時間剛好是我當日戰戰兢兢交稿的七年。這七年，世界變了，職場文化也變了。我公司由幾個人變成十幾人，兩個女兒已經由小女孩變成少女。而我自己，也隨着每一篇交付的稿件，經歷了一場漫長而深刻的蛻變。

今次這篇文章，是寫給在過去一直支持、質疑、甚至批評我的讀者，也是寫給七年來的自己。這是一封回顧，一場反思，也是一封遲來的情書，給那個在這七年之間經歷過犯錯、掙扎，但始終沒有放棄思考與成長的不完美自己。

對於實戰操作的執着

今天翻看我最初在《香港01》的稿件，我看到一種對於職場不平事的憤怒，也看得出我以事業功利為核心的思想。

事實上，對於當時由職場小薯，經歷多年後剛剛爬至一間小企老細的我，「生存」就是我唯一的課題。不懂得溝通、不懂得看人眉頭眼額、不懂得向上向下管理，你就很快會被淘汰。這是我當時的價值觀。

在這種「不懂生存便會死亡」的深刻焦慮之下，我在這個專欄中提供了大量能夠讓讀者立即實戰應用的職場工具，認為只要擁有這些工具，便能夠幫助大家在職場的博弈之中安然無恙。

現在回想，當時的「半宅職薯」更近似一個幾乎無個人感情的戰術師：我提供上位技巧，管理工具，博弈思維等的操作手冊，卻鮮有觸及這些表像背後的感性和情緒，一切彷彿就這麼機械性。這是我的強項，也是我的盲點。

埋身的生存威脅

真正的思想轉捩點，在於後來經濟下滑，公司盈利出現危機的實際生存威脅。

我雖然在打工生涯管理過幾十人的團隊，但那時候的狀況是，公司已經有非常完善的制度可供依從，我只是一個執行者。

但當我創業，公司由幾個人變成十幾人，我便需要學習建立制度，建立一個融合各位開國功臣都認同的價值觀，人性化，卻又須確切遵從的制度。那時剛巧遇上疫情來襲，整個社會的運作模式處於一種極速轉變又看不清將來的狀態。這對於當時的我，確實是一個巨大挑戰。

而更大的挑戰，是我卻要在主流媒體的專欄下扮演專家角色。那種剛剛還為公司前程焦慮，在現實經濟環境下顯得蒼白無力，三分鐘之後又要執筆以自信筆跡提供職場工具的我，心理負荷其實非常巨大。

我開始懷疑自己是不是一個稱職的所謂職場專家。

在我的太太啟蒙之下，我明白到需要與時並進，站在年輕的一代角度思考。以成功者姿態去教導後輩同事，遠不及一場雙向的交流；為問題提供答案，遠不及提出問題，和不同世代的同事及讀者一起思考。

然後我領悟得到：真正的領導力，並不單單是發施號令的能力，更包括願意理解、接納人性的複雜性以及明白自己的脆弱。

自我接納與整合

我曾經以為，當一個職場專欄作家，須要是一個萬事通曉，無所不能的成功人士，而我更因為這種誤解而刻意裝作自己很成功。

但今天的我終於理解到，表現得很成功，以及為自己過去多年所走的另類路徑卻成功生存而感到自豪，內心深處其實是一種對自己的不接納：一種以「自豪」為偽裝的「不接納」。

對於自認為的缺憾不接納，等於邀請別人去攻擊自己。真正的成功人士，是那些即使在剝開職位、金錢、學歷、聲譽層層面紗之後，光着身子仍然處之泰然的人。而說實在，用外在成就去量度自己，實在愚不可及。

於是，我嘗試提出問題，提出反思。我再也不為自己能夠解答職場問題而覺得自己是專家，因為對於每一位讀者來說，這些解答只是提供了一個最基礎的思考切入點。

我現在真正希望的是，能夠觀察出大家都感受得到，卻又在腦海中組織不到的香港特有職場文化，以及人事權力流動角力，再把它組織梳理放上桌面一起反思。

管理風格的轉變

上述心態上的轉變，也在在影響我的管理風格。我在學習不再因為能夠為公司制定政策，解決下屬問題而感到驕傲，相反，這是一種另類的失敗。

真正的成功管理，在於培育後起之秀，擔上大旗，讓他們獨當一面。而我呢？卻應該退到最後方，讓自己放空、接觸不同事物的不同面向、換位思考，然後提出一些疑問，一些觀察，提點已擔正大旗的後輩。

看得遠，才能走得遠

一個成功的知識型企業，基礎不是嚴密的管控，而是深度的信任；一個帶領高知識水平下屬的領導者，不是忙於站在高位發施號令，而是應該融入於社群當中觀察體驗，然後代入不同身份角度提出問題。

感謝，然後暫且休整

走筆至此，我想感謝《香港01》和每一位讀者，提供一個平台讓我和大家分享想法，互相學習，也讓我與社會的不同界別接觸，共同成長。

「半宅職薯」是一個筆名，也是一個符號。「半宅」代表的是在精神與物質上都有追求，也需要獨處空間；「職薯」代表由小薯做起，追求職涯及個人成長的傻勁。

天下無不散之筵席，但我確信在商業世界有永遠的朋友。此刻我在《香港01》按下暫停鍵，並不是一個終結，而是一個中場休息。這七年，我最大的學習就是「接納與改變」：接納自己的不完美，接納職場的荒謬；改變自己的內心世界，改變自己對職場和他人的看法。這說到底，就是對職場每一位人士的心理解放。