幼兒園沒人讀？3位從業者親述轉型之路　改辦託老所只為活下去

據《2024年全國教育事業發展統計公報》數據，2024年全中國共有幼兒園25.33萬所，在園兒童3583.99萬人，相較於2023年，幼兒園減少了2萬多所，在園兒童減少500多萬。



在幼兒園關停潮下，幼兒園和幼師也開始了自救：公立幼兒園開始辦「託幼一體化」；

43歲民營幼兒園長，決定向養老行業轉型，改辦「託老所」；

90後幼師們也紛紛轉行，去做美甲、做直播、當社工……

我們和幾位幼教行業的人聊了聊，他們目睹了幼兒園從「難進」到「沒人」的過程，也經歷了一個小時代的興衰，選擇在關停潮下，及時止損轉型，「告別熱愛的行業很不捨，但更重要的是活下去。」

02 | 幼兒園經營困難 我幾乎一夜白頭

于先生參與養老行業論壇（一条授權使用）

于先生 山東濟寧 44歲



我是從2003年開始做幼兒園的，到2020年為止，我總共在山東濟寧開了11家幼兒園。但現在，我們只剩8家，而且每家幼兒園只有原來一半的孩子了。從去年開始，我決定轉型，邁向居家養老行業。

2010年到2019年，中國的出生率一直比較高，平均每年有 1,500萬左右新生人口。後來二胎政策放開，又迎來一波小的生育高峰，之後一年新出生人口達到1700多萬。那十年也是中國幼兒園的爆發期，發展特別迅速。

但那時候普惠幼兒園和公辦幼兒園的數量又不足，所以民辦幼兒園就成了很好的資源補充，解決了當時很多孩子的上學需求。那時候我們一個園內就有200多個孩子，每個園都是滿的，招生的問題根本不用愁。我算是趕上了當時的紅利期。

疫情對幼兒園的打擊巨大，因為那3年一直斷斷續續停課閉園。我當時就把那十幾年的積蓄全都拿出來了，還借了幾百萬的貸款度日。

其實從那時候開始，我們就有自救行動了。我們會把閒置的幼兒園利用起來，比如我們幼兒園有食堂，我們就一起就做菜，做外賣，後來甚至賣年貨。賺來的錢就讓老師們自己平分。

那幾年結婚率和出生率都特別低，後來雖然熬過了疫情，我們卻猛然發現，沒有孩子了。

幼兒園的小朋友們（一条授權使用）

2021年，我們少了15%的孩子，去年一算，少了一半。在濟寧當地，已經有15%左右的民營幼兒園倒閉了。我個人預計，到了今年的招生季，估計還有40%到50%的幼兒園會關掉，非常殘酷。

我也看了2023年的出生人口數據，已經不足1000萬。我覺得不能硬撐了，得轉型。但是要過心裏那一關真不容易，我白手起家，一點一點做起來，是真的熱愛這個行業。

于先生和妻子（一条授權使用）

一開始沒資金，我和妻子兩個人甚至把買婚房的錢拿來創業。早期那兩年，我們就住在幼兒園裏。我做了20多年幼兒園，也只會做這件事，我還能幹什麼呢？人到中年重新創業，萬一不成功，半途而廢怎麼辦？那時候每天都特別糾結。也就那一兩年，我的頭髮迅速白了一半。

我手下有300多個員工，很多人從我創業第一天就跟着我，其中有70%的人都跟了我10年以上。我們真的很團結，想把幼教事業做好。我心裏很惋惜，也特別愧疚，我作為一個領頭羊，覺得特別對不起大家。

告別熱愛的行業很不捨，但更重要的是活下去。痛定思痛後，我開始在網上收集各種投資項目的訊息，了解其他行業。疫情結束後，我們也嘗試做課外輔導、親子關係輔導，甚至嘗試做餐飲行業，給一些工作單位做團餐，但做了一年半，發現也不太賺錢。說白了就是跨度有些大，我們不太會做。

很多老人參與機構的講座活動（一条授權使用）

後來用了大半年時間，我和家人、核心人員團隊開會溝通，我們一致覺得，孩子少了，老人必然越來越多，中國已經進入老齡化社會，這或許是新的機會。

我當時和妻子，幾個核心成員，去北京、深圳、上海、海南，到處去學習，看看人家怎麼幹的。我也買書、上網，去查國家的政策，去民政局了解訊息，把腦子清空重新學習。

我看了很多數據。1963年是中國新生兒出生的第一波高潮，當年有1,900萬左右新生兒，到2023年，這批人就60歲了，進入老年人行列。而且根據國家的號召和政策，未來50%的老人大概率都是居家養老，7%的老人是社區養老，3%的老人是機構養老。

中國60歲以上的老人現在將近3億，預測到2035年，就有4.6億的老人，幾乎佔到了我們人口的三分之一。他們需要專門的機構服務，最後我們就選擇做居家養老，把門店開在社區裏。

于先生教老人做操（一条授權使用）

而且辦養老機構和辦幼兒園都屬於服務業。我們可以辦老年大學，給老人上一些課程，也能組織一些娛樂活動，老師的很多技能都能用上。如果未來孩子更少了，我們可能會用空出來的教室、場地做「託老所」，讓白天沒人照顧的老人，去我們那裏，一起吃飯、娛樂，等他們兒女下班了，就再接回去。

我們還會做一些安全相關的設備，老人一個人在家的時候，如果碰到意外，就會自動報警。社區的老人能來我們機構唱歌、打乒乓球、打麻將，做艾灸、喝茶，畫畫……我們還設置了一個小食堂，我們提供食材，老人們湊在一起做飯、聊天，就是幫助他們豐富生活，緩解孤獨。

但後來發現，還是有很多情況是我們之前沒想到的，比如有一天一個人打電話來，說他父親80多歲癱瘓在牀，問我們能不能上門助浴，當時我們才意識到，關於居家養老，我們仍然有很多業務不了解，沒有開展過培訓，只能慢慢摸索。

給社區老人量血壓（一条授權使用）

我們現在幼兒園依然在照常開，員工也有了更靈活的工作方式，有些幼師不想繼續做了，我就問她願不願意來養老機構做前台或者服務，原來幼兒園的後勤人員，也可以直接做養老機構的工作。

有一次，有一個老人家裏停電了，他在小區的群裏求助，但當時已經是除夕前一天了，就算他要聯繫電工，人家也放假了。但當時我們幼兒園的後勤人員會維修，我就聯繫他過來，一會兒就解決了。

所以現在，很多原來在幼兒園工作的人，也有了更多選擇。我讓大家自願報名，願意轉型學習，我們就培訓，不願意的，可能你就得另謀出路了。

我們有些活動在周末舉辦，我也會叫一些員工過來，做培訓，然後做服務，把85%的利潤給員工，店鋪只留取15%的管理費，這樣他們就能額外掙到一份錢。也有人可能周末幹了幾次覺得挺好，就專職幹這個了。

有些員工兩邊都在管的，我們後勤的維修師傅就這樣。幼兒園不忙的時候，他就會來養老機構這邊，我們會額外給他補貼。

其實前兩天我也在感慨，都40多歲了，竟然又從頭開始，操心這麼多細節的問題。其實我心裏會有落差，有時候也想放棄，覺得自己是不是該享受一下人生了。但我覺得不久以後，民辦幼兒園可能就退出歷史舞台了，但我和員工的未來還長。20年前我看準了幼兒行業，現在我也相信自己的眼光，從頭再來沒什麼大不了的。

02 | 幼兒園為活下去，各出奇招

唐糖和孩子（一条授權使用）

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍唐糖 山東濟南 41歲



我是江蘇人，2007年本科畢業以後，就開始做幼兒園老師，幹了十幾年。在公立、民營、貴族幼兒園都幹過。最後一份工作是在濟南的公立幼兒園當老師，3年前，我離開了我熱愛的行業，現在在一所高校做學前教育專業的老師。

我是從普通的代課老師做起，後來成為班主任，手底下也管過好幾個老師。但是2008年的時候，我的工資才1200~1500元，即使過了十幾年，也就上漲了幾千塊，待遇是非常差的。所以幼教行業老師的流失率一直非常高。

唐糖陪孩子玩耍（一条授權使用）

到了這兩年，幼教行業的情況好像更不樂觀了。我自己的感受是，幼兒園招生難的情況，好像是突然出現的，是斷崖式的。

在2018、19年之前，幼兒園，尤其是公立幼兒園，是根本不愁招生的，基本都是飽和狀態。我所在的公立幼兒園，一個年級5個班，雖然招生前說要控制在20到25個孩子左右，但最後基本每個班都是30個孩子，一共150個，一定會超標。

還有一些面向小區的幼兒園，就要求你必須住在本小區，甚至要求家長帶着房產證過去報名。我所知道的很多幼兒園，都會在網上放號。快到時間，家長們就守着電腦去搶，基本上一放出去就秒空了。很多家長甚至是從懷孕開始，就在考慮和計劃孩子上幼兒園的事了。

後來趕上疫情後，很多幼兒園沒法上課，也就經營困難了。而且當時還有一個政策就是「普惠幼兒園」，每個地區都要有一部分幼兒園由政府管理，政府出一些補貼，但是原本收費3000的幼兒園可能就只能收費1000了。幼兒園沒什麼流水，經營也就更困難了。

當然，更重要的原因就是這兩年出生率急劇下降，沒孩子來上學了。

唐糖和孩子們（一条授權使用）

其實我個人一直對教育行業很有熱情，堅持這麼多年，是真的想做出點貢獻的。但我考慮再三，按照目前的趨勢發展下去，招生只會越來越難，老師們的待遇也提不上去，不如趁機換個方向。

疫情結束後，我最終選擇告別一線的教育工作，去了高校。首先待遇會好一些，而且也能把我積累的工作經驗和理念教給更多孩子。

唐糖在高校上課（一条授權使用）

這兩年，關閉的幼兒園非常多，也有很多幼兒園請我去做些專家指導。我記得其中有一個高校附屬的公立幼兒園，我一去園長就拉着我訴苦，說他們以前小班都能開4個班，現在連兩個班都開不滿了。

她說，除了出生率降低這個直接的原因，幼兒園之間的競爭也更激烈了。他們附近有一個私立幼兒園，非常會做宣傳。下沉到小區裏，還會讓老師去表演節目，發傳單，附近的孩子幾乎都被收進去了。

公立幼兒園情況沒有那麼糟，但也要開始自救，很多園就開始下沉做「託幼一體化」。就是把入園的年齡降到1到兩歲。因為很多雙職工家庭沒時間照顧孩子，就會把孩子送來，因為你一兩歲就在這裏上，那到了3歲，大概率也會繼續在這家幼兒園上。

此外，還有一個幼兒園，他們會開家長課堂，每周五下午，他們就請一些專業能力比較強的老師給家長做講座，分享特別的教育理念，說白了就是讓家長看到我們的老師很厲害。當然，這需要你的理念非常突出和先鋒，因為大家真的見多了。

唐糖陪孩子一起玩耍（一条授權使用）

也有些幼兒園轉向了自媒體。比如他們會直播一些活動，做消防安全的主題，就從消防員開車進去開始直播，一直到活動結束。還有聖誕節活動，也全天做直播。但我個人覺得，直播的效果不是很大，因為現在對家長來說，可選擇的餘地還是蠻大的。

一場直播下來也就幾百個人看過，大部分都是孩子的爺爺奶奶看一看。如果我真的讓孩子入園，我可能很難完整看完半天一天的直播，首先是家長工作忙，其次也是效率低，他們可能更願意直接去找園長聊一聊，看看幼兒園的實際情況。

還有的幼兒園直接給廚師開抖音號，拍他給孩子做菜、夾菜，暗示幼兒園吃得很好。就一個更突出的點進行宣傳。其實因為以前招生容易，幼兒園根本不會做這些，現在開始摸索，對他們來說也不容易，你要懂傳播、懂運營、懂剪輯……但沒辦法，必須得試。

這些年，我在不同行業碰到幼教專業的畢業生。我在足療店碰見過，在一些精品店碰到，還有人去學做美甲了、做行政、當前台，或者學烹飪了。總之就是，本來幼師的缺口和素質就沒提上來，現在流失率更大，更留不住人了。

現在我在高校做老師，我覺得也不是長久的事情。因為幼師一直有缺口，老師的素質也有待提升，有些學校的學前教育專業還隔三差五擴招一下，但今年我們再招生，就發現學前教育行業也招生難，擴招也不太可能了。

03 | 教育孩子和照顧老人有相通之處

小張生活照（一条授權使用）

小張 陝西西安 28歲



我之前在幼兒園教小朋友，現在在養老院教老人，在我們同行裏面，算是轉行跨度比較大的，但其實這兩份工作也是有共通之處的。

第一天去養老院上班的時候，心裏還是感覺稍微有點壓抑的。以前進教室，小朋友都在亂跑亂叫，但老年人幾乎都是安靜坐在走廊裏。還有一些有認知障礙的老人，他們有些糊塗了，你第一次見到，心裏難免有些擔心，也害怕很難溝通。你看到這麼多老人，也會想自己老了怎麼辦，會稍微有些負面情緒。所以剛進養老院工作的時候，心裏多少有點落差感的。

但我沒適應多久就習慣了。因為和老人相處久了就發現，他們也特別單純，和他們相處，就和對待孩子差不多，都是要有耐心和愛心。

現在我每天工作8個小時，每周主持4、5場活動，也負責日常活動，志願者的對接，院長的協助工作，還有老人的心理諮詢。因為我上大學的時候就考了一個心理諮詢師的證書，也算是派上了用場。

小張在幼兒園活動上表演節目（一条授權使用）

換工作前，我已經在西安一家幼兒園當了一年幼教老師，當時我覺得這份工作還可以，至少挺很穩定。但是慢慢覺得，在幼兒園工作也是一眼望得到頭的，首先是沒有上升空間，其次工資很低。而且每周我都要準備很多活動，開完一次會，差不多要記錄滿滿一本。每天腦子裏都裝得滿滿的，經常要凌晨兩三點才能睡覺，真的太累了。

而且這兩年，我也慢慢關注到了幼兒園倒閉的新聞。但我所在的幼兒園整體還好。因為它是適配周圍小區的，依然有固定的生源。但我覺得也就是時間問題了，2023年我選擇辭職。

小張在幼兒園活動上表演節目（一条授權使用）

我當時也有很多顧慮，後來有一次機緣巧合，在招聘軟件上點了「教師崗」進去，看到一家養老院正在招人。特別意外的是，上面的要求我基本全都符合。比如要求會唱歌、跳舞，有教育行業經驗，有耐心，有責任感等等。

而且面試的時候，負責人說，他們現在就是需要學前教育專業的人，面試很順利通過了，工資也比原來高了一些。

但當時我的父母非常不支持我，他們覺得之前做老師和小孩打交道，他們都很有朝氣，很單純。但是天天和老人在一起，他們覺得我的思維也會慢慢固化。我跟他們說，這些老人年輕的時候也都是很優秀的人，現在只不過是老了，上了年紀而已。

此外我的考慮是，未來會有更多老人，我現在早點進入這個行業，去學習專業的護理老人的知識，以後是不是也能更好地照顧父母，照顧自己？

小張和老人的合影（一条授權使用）

其實在養老院工作，我之前很多的經驗都是奏效的。比如我會跳舞和音樂，現在舉辦相關的活動，我這些技能依然可以用上。只不過跟老人說話的時候，我剛開始也會用比較幼稚的語調，慢慢改了一段時間。

其實很多老人也和孩子一樣，特別可愛，有好幾個爺爺奶奶，他們有好吃的也會分給我，把我當成孫女，偶爾過來抱抱我，他們做手工，結束後也會讓我來表揚他們。

小張正在給老人上音樂課（一条授權使用）

因為我畢業前考了心理諮詢師的證，在養老院的時候我也會負責一些相關的工作，我記得有一個患有阿爾茨海默症的老人，他記憶力不太好，後來我就在音樂課上，嘗試用音樂的方式和他溝通，一開始他沒什麼反應，後來他慢慢地也能跟上節奏，有了反應，能做一些舞蹈動作。我就發現這個方法也是奏效的，當時特別開心。

此外，現在我也有機會和社會各個層面的人接觸。比如有一次有一個活動是我主持的，剛好是月底，有一個老人過生日，我就給老人提前準備了蛋糕，也提醒志願者準備了很多給老人的禮品，組織現場大家一起去完成，也算是慢慢發現了自己的其他特長，特別有成就感。

當然也有新的技能需要學習，因為老年人難免磕磕碰碰，每次老人受傷了，我就會叫其他護工過來處理，我也會在一旁觀摩學習，學習老人跌倒了怎麼處理，受傷了要怎麼辦，我都會記下來，上班這幾個月，我已經學到了很多醫學常識。

雖然我在這一行幹的不久，但也算打開了另一扇看世界的窗口，每天都能有新知，我對未來還是挺有信心的。

